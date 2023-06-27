Самыми дорогими жертвенные бараны оказались в Турции, Туркменистане и Узбекистане

21:14 27.06.2023

27.06.23



Издание Sputnik-Узбекистан сравнило среднюю стоимость жертвенного барана в ряде стран в преддверии праздника Курбан-байрам.



По данным веб-ресурса, самая низкая стоимость жертвенного барашка оказалась в Азербайджане - от $150 до $170. Немногим дороже бараны стоят в Таджикистане - от $150 до $170. В Казахстане средняя стоимость жертвенного животного оценивается в $156-$170. В Кыргызстане - от $172 до $183.



А вот в Турции и Узбекистане бараны перед праздником стоят намного дороже - от $250. Но самая высокая стоимость жертвенного животного из рассмотренных стран оказалась в Туркменистане - от $300 до $320.



На праздник в жертву можно приносить не только баранов, но и коров или даже верблюдов. Обойдутся покупателю они гораздо дороже баранов, так как весят больше.



Интересно, что в Турции крупные супермаркеты предоставляют возможность клиентам принести в жертву животное заочно. Покупка оплачивается, а жертвоприношение происходит в специально отведенном для этого месте, мясо же раздают нуждающимся.



ℹ️ В каждой стране мусульманский праздник жертвоприношения имеет свое название: в Казахстане – Курбан-айт, в Кыргызстане – Курман-айт, в Таджикистане – Иди Курбон, в Туркменистане – Курбан-байрамы, в Узбекистане – Курбан хайит (в России – Курбан-байрам, в арабских странах - Ид-аль-Адха). В этом году празднование назначено на 28 июня. В странах Центральной Азии это будет выходной день.