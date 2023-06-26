Когда Америки не станет, мир будет спокойнее и прекраснее - Акира Икегами

00:11 28.06.2023

Asahi Shimbun

Япония



Когда Америки не станет, мир будет спокойнее и прекраснее. Причины, почему историк Эммануэль Тодд опасается США



США "трансформировались", приводит Asahi Shimbun слова французского историка Эммануэля Тодда. По его мнению, это уже не отстаивающая добро либеральная демократия, а страна, убивающая тысячи людей в вооруженных конфликтах. Без такой Америки мир будет лучше, уверен эксперт.



Украинский конфликт продолжается. В книге "Проблема не в России, а в США: мир погрузился в третью мировую войну" французский историк Эммануэль Тодд и журналист Акира Икэгами обсуждают этот вопрос. После начала вооруженных действий Тодд увидел, как изменилась Америка. Приводим некоторые отрывки из этой книги.



Акира Икэгами: Всего 20 лет назад, в 2003 году, США и Великобритания в одностороннем порядке напали на Ирак - без какого-либо международного соглашения, заявив, что у него есть оружие массового поражения. Это привело к большому хаосу в стране. С точки зрения иракцев, действия России на Украине напоминают о войне в Ираке. Что вы думаете по этому поводу?



Эммануэль Тодд: В военном отношении, если учитывать, сколько людей погибло, эта война была действительно несправедливой. Она была вызвана гегемонистскими амбициями США.



Лично я пытался забыть о той войне и найти ей какие-то оправдания, чтобы не стать ненавистником Америки.



То есть, например, я пытался связать ее с распадом СССР или придумать другие всевозможные причины. Если бы я просто считал, что эта война была бессмысленна, я превратился бы в противника США.



У меня была надежда, что однажды Соединенные Штаты вернутся в изначальное русло, станут державой, полезной для всего мира. Я действительно надеялся на это.



Однако с началом российской спецоперации и приходом США в Европу, где я живу, а также с гибелью стольких людей на Украине мои чувства и мысли немного изменились.



Вы упомянули войну в Ираке. США несут ответственность и за украинский кризис.



Я не считаю себя антиамериканцем. Когда мы говорим о тех, кто выступает против Соединенных Штатов, мы имеем в виду людей, которые протестуют против политики США и некоторых культурных аспектов. Но мне нравятся некоторые стороны американской культуры. Английский - это единственный язык, на котором я могу говорить, кроме французского.



Скорее, я определяю свою позицию как американофобия.



В некоем смысле это сродни русофобии, но все же антиамериканизм - это нечто другое. Что это значит? Я стал очень бояться США.



Действительно, когда мы оглядываемся на прошлое в свете текущей ситуации, мы видим, что Соединенные Штаты вели боевые действия, повлекшие за собой множество смертей, включая войну в Ираке, Вьетнаме и многие другие конфликты.



Я думаю, можно сказать, что теперь Америка ответственна не только за погибающих за границей, но и за тех, кто умирает внутри страны. Средняя продолжительность жизни в США снижается, если говорить о тех тех, у кого только среднее образование. Внутриполитическая ситуация сложилась довольно напряженная.



Такая Америка, на мой взгляд, это не либеральная демократия. Это просто государство, которое продолжает вести войны, убивая сотни тысяч людей.



В этом смысле можно говорить о "превращении" США - как у Кафки в его одноименной повести.



Соединенные Штаты не являются злом, но они, конечно, уже и не абсолютное добро. И если вспомнить войну в Ираке, которая была действительно очень ожесточенной, то можно сказать, что сейчас в Европе сложилась аналогичная ситуация.



Я никогда раньше не говорил слово "американофобия". Сейчас произношу его впервые. Это потому, что в США сейчас идет превращение.



И я хотел бы добавить еще одну вещь. Америка живет за счет труда людей со всей планеты. Конечно, то же самое относится и к Китаю - это страны-паразиты, которые зависят от таких регионов, как Европа или Япония, и выживают, полагаясь на труд остальных.



Но, кроме того, если посмотреть на внутриполитическую ситуацию в США, то в стране по-прежнему существует расовая дискриминация, и чернокожие люди до сих пор не считаются равноправными гражданами.



Подводя итог, могу сказать, что без Америки планета стала бы более красивой и спокойной.



В начале конфликта на Украине, как вы помните, различные российские активы были заморожены, а яхты богатых русских - арестованы.



В этом смысле они [США] ведут себя как воры. Или как мародеры. Я не могу больше терпеть такую Америку.



Я не знаю, что произошло со мной сегодня утром, но я был очень честен с вами.



- Большое спасибо!



- Может быть, все потому, что сегодня понедельник? Моя главная забота, вернее, то, что я хочу делать в данный момент, это присматривать за внуками!



Автор: Акира Икэгами (Akira Ikegami)