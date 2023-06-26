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Конгрессмен Комер разоблачает бизнес Байденов
00:15 28.06.2023

Fox News
США

Конгрессмен Джеймс Комер: Байдены разбогатели на иностранных деньгах

Джо Байден использовал занимаемые им государственные должности в целях личного обогащения, заявил в интервью Fox News конгрессмен Джеймс Комер. По его словам, делал это нынешний президент через подставные компании. Часть денег также переводилась на счета членов семьи Байдена.



Джеймс Комер: Джо Байден глубоко погряз в этой истории, он всегда был на первом плане, именно его называли "большим парнем", и он знал, что единственный способ для его семьи получать деньги - это раздавать обещания иностранным гражданам. Мы полагаем, определенные решения в контексте иностранной помощи были приняты еще в бытность Джо Байдена вице-президентом, а также после вступления в должность. Люди из зарубежных стран присылали членам его семьи деньги. Можно с уверенностью говорить о том, что мы свяжем все это с Джо Байденом.

Fox News: То есть вы уверены в том, что сможете связать это с тем, что происходило как до, так и во время его президентского срока?

- Да, люди, с которыми мы консультировались, также давали советы по вопросу банковских счетов и подставных компаний. Помните: никто не сомневается, что однажды мы что-нибудь найдем, в отличие от Конгресса, который никогда ничего не находит, сколько бы расследований ни проводил, такова реальность.

[…]

Неужели никому не интересно, как все эти деньги волшебным образом попали в созданные Байденами подставные компании? А оттуда утекли на 9 разных банковских счетов членов их семьи, включая внучку президента, которая на тот момент еще училась в колледже. Неужели людям не любопытен этот момент? Знаете, о нем потихоньку начинают говорить CBS News, бывшие репортеры Fox, а порой и CCN - последние как минимум открыты для обсуждений и, в отличие от MSNBC, не набрасываются на меня за то, что я посмел расследовать деятельность "самого порядочного президента в истории США Джо Байдена".

[…]

Американцы, которые обращают внимание на эту проблему - их не так много, как хотелось бы, но в любом случае большинство, - должны понять одну вещь: ни Министерство юстиции, ни ФБР никогда не проводили реальных расследований против семьи Байденов. Неважно, что за этим стоит: нелюбовь к Трампу, нежелание вовлекаться в выборы или ожидание момента, когда у совершенных ими преступлений выйдет срок давности. Факт остается фактом: расследований они не проводили. Единственная в мире организация, которая этим занимается, - наша, и на конференциях я всегда подчеркиваю, что речь идет исключительно о связывании этих денег с Джо Байденом, а не о проститутках Хантера или распространяемых в интернете фотографиях.

- С этой задачей прекрасно справляется DailyMail.

- Да, а мы занимается только деньгами, причем стараемся быть как можно честнее с американским народом, поскольку выполняем свою законодательную задачу.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687900500


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