Конгрессмен Комер разоблачает бизнес Байденов

00:15 28.06.2023

Fox News

США



Конгрессмен Джеймс Комер: Байдены разбогатели на иностранных деньгах



Джо Байден использовал занимаемые им государственные должности в целях личного обогащения, заявил в интервью Fox News конгрессмен Джеймс Комер. По его словам, делал это нынешний президент через подставные компании. Часть денег также переводилась на счета членов семьи Байдена.



