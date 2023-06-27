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Среда, 28.06.2023
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Пекин посоветовал богачам не волноваться о состоянии экономики Китая, - Владимир Скосырев
00:24 28.06.2023

На "летний Давос" в Тяньцзине слетелись посланцы 90 стран, за исключением России
Владимир Скосырев
27.06.2023
Премьер-министр Ли Цян заявил на форуме, что темпы роста китайской экономики ускоряются.
В городе Тяньцзинь открылся Всемирный экономический форум. На него собрались известные политики и главы многонациональных корпораций. Обращаясь к гостям, китайский премьер Ли Цян заявил, что экономика страны увеличивает темпы роста и задача обеспечить показатель 5% в 2023 году будет выполнена. Поскольку Россия поддерживает широкие связи с КНР, можно было ожидать присутствия ее делегации. Но мероприятие проходит под эгидой форума в Давосе (Швейцария), и хозяева, очевидно, не решились пригласить российских чиновников и предпринимателей, многие из которых находятся под санкциями.

Как передает агентство АР, Ли Цян пояснил, что во втором квартале рост ВВП Китая будет быстрее, чем в первом. В то же время некоторые частные предприятия свои оценки понизили, так как в мае наблюдалась слабая экономическая активность. К тому же правительство избегает решительных мер стимулирования, опасаясь увеличения долговой нагрузки для местных органов власти – ведь она и так достигла опасного уровня. Кроме того, безработица в городах среди молодежи составила 20,8%.

Еще более мрачную картину нарисовал влиятельный лондонский еженедельник Economist. "Когда китайское правительство решительно отказалось от нулевой терпимости к ковиду в конце 2022 года, все делали ставки на быстрое экономическое восстановление. Но на деле Китай открылся как бы потихоньку, а не с оглушительным шумом. Ряд экономических индикаторов, включая розничную торговлю, инвестиции, росли не так быстро, как ожидалось. Некоторые аналитики думают, что экономика вообще не росла во втором квартале. При таких темпах скромная цель правительства достичь 5% роста еле-еле будет достигнута", – утверждает журнал.

С другой стороны, как отмечает Reuters, Ли Цян в своей речи пообещал, что будет стимулировать спрос, оживит рынки, откроет шире ворота внешнему миру для той части экономики, которая связана с высокими технологиями. Он обещал ускорить внедрение в производство оборудования, помогающего избежать вреда для окружающей среды. Правда, в детали оратор не вдавался. Он подверг завуалированной критике главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая призывала уменьшить экономическую и политическую зависимость ЕС от Китая. "Мы твердо выступаем против искусственной политизации экономических и торговых вопросов", – подчеркнул Ли. Он также сказал, что глобализация не остановилась, хотя и понесла некоторые потери. Что касается Китая, то его двери распахнуты для внешнего мира, Китай приветствует иностранных инвесторов.

В число приглашенных в Тяньцзинь вошли председатель Давосского форума Клаус Шваб, глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, директора мировых компаний и банков.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Этот форум называется ежегодной встречей новых экономических чемпионов. Он проходит каждый год в Тяньцзине или в Даляне. Это специальное заседание Давосского форума по науке и инновациям.

О присутствии российской делегации не сообщается, хотя в 2015 году в нем участвовали посланцы российского Дальнего Востока. Ведь это не чисто китайское мероприятие. Если бы российские бизнесмены, попавшие под санкции, приехали, то встреча такого уровня не состоялась бы. То, что так произошло, вовсе не означает ухудшения российско-китайских отношений".

Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, тоже сказал "НГ", что российскую делегацию в Тяньцзинь не приглашали.

Источник - НГ
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