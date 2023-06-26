"Наш народ веками живет, сочетая мудрые взгляды ислама со своими самобытными традициями", -Поздравление Садыра Жапарова с Курман айтом

06:28 28.06.2023

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 28 июня поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.



Поздравление главы государства:



"Уважаемые соотечественники!



Дорогие мусульмане!



Искренне поздравляю всех вас со священным праздником мусульман – Курман айт!



Это святой праздник, являющийся началом духовного развития. В этот священный день, пусть Всевышний благословит нас во всем и поможет тем из нас, кто нуждается в его помощи и милости. Священный праздник Курман айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро, сострадание, великодушие и уважение.



В этот священный праздник призываю вас помогать своим близким, родным, малообеспеченным семьям, укреплять с ними теплые взаимоотношения.



Ислам - религия терпимости и прощения. Его ценности тесно связаны с нашими традициями и занимают значимое место в духовном развитии нашего народа. Ислам указывает нам путь к добродетели, призывая жить, следуя примерам мудрости, великодушия и сдержанности.



Наш народ веками живет, сочетая мудрые взгляды ислама со своими самобытными традициями.



В эти благословенные дни просим у Всевышнего, чтобы он принял хадж – паломничество наших соотечественников, пребывающих в священном городе Мекка.



Пусть Всевышний дарует нашему солнечному Кыргызстану и его народу, объединяющему представителей различных конфессий и этносов, духовное единство, сплоченность и взаимоуважение.



Желаю нашей благословенной стране мира, развития, терпения, единства и процветания. Пусть все наши добрые пожелания сбудутся. Крепкого здоровья, мира и благополучия всему кыргызскому народу и каждой семье.



Айт маарек болсун!"