Казахстан поднимает на пересмотр договор по воде с Киргизией и Узбекистаном

06:35 28.06.2023

Казахстан к концу 2023 года планирует изменить соглашение с Киргизией и Узбекистаном об использовании ресурсов бассейна реки Сырдарьи.



Такая возможность прописана в Концепции об управлении водными ресурсами на 2023–2029 годы. Подробное содержание документа неизвестно.



Текущее соглашение по воде действует с 1998 года. Документ регулирует использование ресурсов Сырдарьи в ирригации и энергетике.



По действующим условиям излишки выработанной электроэнергии с ГЭС поступают в Казахстан и Узбекистан. Взамен Киргизия получает от соседей энергоресурсы, финансы и коммерческие услуги.



Дефицит воды является одной из главных и нарастающих проблем региона. По прогнозам климатологов, в некоторых странах региона нагрузка на водные ресурсы к 2040 году вырастет в 2,8 раза. Еще через 10 лет, к 2050 году, Сырдарья может обмелеть на 15 %.