Замшелый недемократизм рушащегося "града на холме", - Г.Симаков

07:10 28.06.2023

28.06.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



На фоне грядущего через год цирка на потеху всему думающему миру – американских выборов – все больше и больше адекватных людей задаются вопросом: а зачем вообще нужна это система, древняя, как окаменелый скелет – сформировалась она аж в 1804 году и с тех пор не менялась? Вы подумайте только – у нас отменили крепостное право, у них – после кровопролитной войны путем освобождения рабов получили рабочих, которым можно было платить в три раза меньше, благо сзади подпирала очередь из таких же свободных и голодных.



Революции, две войны, борьба кланов с монархиями, а как избирали в Америке президентов черт-те как, так и избирают.



Случайно ли это? Конечно нет. Правящие элиты, которые прекрасно знают, что за электорат они сами и вырастили – сплошь бандиты да предатели – очень хотели себя от него обезопасить. Потому что нечего Джону с кольтом решать судьбу страны, пусть вьет свое виски, а решат за него специально обученные и оплаченные кем надо люди.



Более того – эти самые элиты, которые, по сути, представляют из себя самых удачливых, самых беспринципных дельцов, будут поддерживать именно тех кукол, которые помогут заработать именно им как можно больше. Ну какие триста процентов, как говорили классики марксизма? И ста процентов достаточно, чтобы устроить массовую бойню среди любых стран, а американские воротилы получают дивиденды с обоих воюющих сторон.



ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:



В Токио хотели бы забыть о позорном поражении от Советской армии в августе 1945 года

Антифранцузские демонстрации для Африки обычное дело

Почему Франция потеряла Африку?

Конечно, не объявляя про это во всеуслышание, конечно, иногда устраивая комическое сопротивление властей - которое спокойно преодолевается силами лоббистов.



Не будем брать сегодняшний день, а вспомним страницу нашего великого прошлого – Великую Отечественную Войну. Которую, как сегодня считают даже наши дети, выиграли американцы (позор и нам и нашему образованию, допустившему такие взгляды).



Так вот парадокс в том, что именно Америка осталась в выигрыше, не выиграв при этом (что не мешает ей нагло присваивать чужие заслуги). Судите сами – Гитлера к власти привели все те же американские толстосумы, Рокфеллеры, Форд и так далее – именно для борьбы с Советским Союзом. Форд был лучшим другом Адольфа, удостоился упоминания в книге, снабжал его партию деньгами, а армию машинами – и так было вплоть до разгрома. Получение же высшей нацисткой награды не помешало Форду впоследствии обратиться к правительству США и получить деньги за поврежденную собственность (которая, к слову, не была повреждена)



IBM тоже охотно сотрудничала с нацистами, первые вычислительные машины прекрасно помогли посчитать количество евреев, подлежащих уничтожению.



Американские компании усердно снабжали нацистские войска всем необходимым – даже тогда, когда американцы напрямую участвовали в столкновениях. Как говориться, ничего личного, чистый бизнес.



Одновременно Америка успешно давала Советскому Союзу в лизинг всякие полезные вещи – старые самолеты, тушенку, пуговицы, автотранспорт. Вот транспорт действительно помог – хотя поставляли его обычно в разобранном виде, без инструкций и даже аутентичного инструмента.



Ну и не бесплатно, конечно – за все это (не такой уж большой процент от необходимого, кстати) мы платили золотом и так называемым обратным ленд-лизом – в основном полезными ископаемыми.



И мы полностью рассчитались со Штатами, простите, в 2006 году.



Так что есть, конечно, для Америки есть смысл беречь и хранить самую нелепую систему выборов – не верят торгаши своим гражданам, не хотят терять рычаги управления. А то, не ровен час, войдет во власть кто-то способный положить конец подобного рода выгодным гешефтам, стравливанию братских когда-то стран…