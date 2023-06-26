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American Greatness: Сокрушительный провал Украины послужит хорошим уроком для Соединенных Штатов
07:11 28.06.2023

"Результат боевых действий Украины – это тестовый пример американского способа ведения конвенциональной войны

Хваленое контрнаступление Украины идет не так хорошо, как ожидалось. В течение нескольких месяцев до его начала сторонники Киева утверждали, что это будет решающая атака. Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявлял: "Украинцы достигнут значительных прорывов и добьются гораздо большего, чем прогнозирует большинство аналитиков". Но вместо этого линия фронта практически не сдвинулась с места, а ВСУ потеряли огромное количество солдат и техники.

Этот сокрушительный провал Украины послужит хорошим уроком для Соединенных Штатов и тех, кто изучает военное дело в целом",

– пишет American Greatness.

Украинские ударные бригады используют новую тактику, технику и оперативные планы после нескольких месяцев натовской интенсивной подготовки. Североатлантический альянс создал эти подразделения по своему образу и подобию, отдавая приоритет наступлению, маневру и тактике общевойскового боя.

Но не все то, что работает на бумаге, работает на фронте.

ВСУ с трудом смогут продвинуться вглубь никому не подконтрольной буферной зоны между воюющими сторонами из-за обширных минных полей, артиллерии с БПЛА и хорошо укрепленных траншеями позиций российской армии. Украинские войска останавливают на линии боевого соприкосновения, так что они не могут приблизиться ко второму и третьему эшелонам российской обороны, отмечает автор статьи.

Несмотря на то, что в последние месяцы НАТО много хвастались своей превосходной подготовкой, военной техникой и оперативным искусством, украинские бригады, обученные западными офицерами, показали низкую боеготовность на фронте. Тщательно разработанная тактика общевойскового боя должна была обеспечить ВСУ значительное преимущество, но в ней пренебрегли разминированием и противовоздушной обороной.

Хотя НАТО потратила много сил и средств на подготовку ВСУ, у альянса мало опыта ведения боевых действий такого рода. Натовское обучение украинских солдат было основано лишь на детально проработанной теории того, как идет конвенциональная война, но для уточнения и модификации таких доктрин необходим опыт.

И наконец, украинцы вновь пренебрегли принципом массированности, как это уже случилось на начальных этапах российской спецоперации. ВСУ продвигаются то тут, то там, но, вероятно, единственный способ, при котором можно чего-то добиться – это сосредоточить десятки или более бригад на узком участке фронта.

На это контрнаступление возлагали неоправданно большие надежды.

После всей этой шумихи на уровне стратегии все выглядит так, как будто Украину больше не интересует исход контрнаступления. Возможно, администрация Зеленского понимает, что все кончено, но ее западные спонсоры требуют прогресса. Возможно, в Киеве надеются, что быстрое неудачное контрнаступление позволит начать мирные переговоры, предполагает American Greatness.

Конечно, дальнейшее проведение контрнаступления при таких обстоятельствах было бы возмутительно циничным поведением, поскольку люди на фронте рискуют всем и расплачиваются за это решение украинского руководства.

"Злополучное контрнаступление, похоже, иллюстрирует обширные изменения в военных действиях в целом. Следует задаться следующим вопросом: сегодняшние условия более благоприятны для нападающих или обороняющихся?

Украинский кризис также иллюстрирует сложность ведения маневренных боевых действий. На начальных этапах спецоперации Россия отклонилась от собственной консервативной доктрины и провела удары по объектам глубокого тыла в Сумской, Херсонской и Киевской областях, избегая при этом хорошо укрепленной украинской линии обороны.

Позже Россия вернулась к традиционной стратегии наступления вдоль укрепленной линии фронта.

Эти изменения свидетельствуют о том, что российская армия адаптировалась к ситуации на поле боя. Подобная своевременная корректировка действий усиливает ее общую концепцию военных операций. В то время как Киев в значительной степени заинтересован в максимальном контроле над территориями, Москва ставит во главу угла уничтожение украинской живой силы и техники и подрыв морального духа ВСУ", – говорится в статье.

После победы России в Артемовске и явно неудачного украинского контрнаступления в Запорожской области возникает вопрос: как можно эффективно использовать военную мощь в наступлении? Украина использует западную технику, боеприпасы, доктрину и разведданные. Другими словами, результат боевых действий Украины – это тестовый пример американского способа ведения конвенциональной войны.

Если Украина не способна навязать свою волю наступательным путем или может сделать это только после длительных, изнурительных кампаний на истощение – это, предположительно, будет иметь последствия и для Соединенных Штатов как в случае прямой конфронтации НАТО с Россией, так и в любой возможной войне с Китаем, Ираном или другим противником.

Украинский кризис является крупнейшим конвенциональным вооруженным конфликтом со времен Второй мировой войны. Он имеет мало сходств с партизанскими войнами низкой интенсивности, характерными для американских, натовских и российских конфликтов в течение последних 75 лет.

"Самый важный урок, который можно извлечь из конфликта на Украине, заключается в том, что обороняющаяся сторона имеет преимущество, поскольку в оборонительной стратегии современные технологии – в частности, беспилотники, мины и ракеты – используются больше, чем в наступательных операциях.

В настоящее время противоядия против огромного количества артиллерии, мин, траншей, противовоздушных и противотанковых ракет не появилось, за исключением ядерного оружия. И если одна из сторон прибегнет к нему, проиграют все", – заключает American Greatness.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687925460


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