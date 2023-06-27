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Как "Северные потоки" приближают смену германских элит, - Глеб Простаков
07:16 28.06.2023

Как "Северные потоки" приближают смену германских элит
Глеб Простаков
бизнес-аналитик
27 июня 2023,
Взрывчатка, повредившая "Северные потоки" осенью прошлого года, может сдетонировать снова, перекроив уже германский внутриполитический ландшафт. Вопросов вокруг расследования подрыва газопроводов со временем становится все больше. А сама эта тема не только не спешит уходить из актуальной повестки, но, как хорошее вино, набирает силу и крепость.

На фоне углубляющегося экономического кризиса в ЕС и в Германии в частности очевидным образом встает вопрос о необходимости реанимировать работы "Северных потоков". Последним его поднял премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий Христианский демократический союз (ХДС). "Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас", – заявил на днях Кречмер.

Саксонский лидер последовательно выступал за ремонт и перезапуск газопровода "Северный поток – 1", который, в отличие от "Северного потока – 2", не находился под санкциями и вполне успешно работал до диверсии. Кречмер видит в проекте восстановления трубы не только пользу для германской промышленности, но и основу для восстановления экономических отношений с Россией. Впрочем, федеральные власти позицию Кречмера так же последовательно игнорировали, а самого его обвиняли в пророссийской позиции. К слову, именно Кречмер в 2019 году в составе небольшой германской делегации посетил Петербургский международный экономический форум и навлек на себя гнев "передовой" германской общественности.

Между тем биржевые цены на газ в Европе снова пошли вверх на фоне новостей из России о действиях ЧВК "Вагнер". Это значит, что зависимость ЕС, пусть и в значительно меньшей степени, чем раньше, но сохраняется. Впереди – новый отопительный сезон, а с ним и новый виток заполнения европейских газовых хранилищ. При этом, в отличие от 2022 года, подпитки в виде топлива из "Северных потоков" уже не будет, а тонкая струйка газового транзита через Украину может оборваться в любой момент, еще больше усугубив энергетический кризис.

Интересно и то, что активно педалируемая тем же канцлером Шольцем тема развития проектов "зеленого" водорода также требует восстановления работоспособности импортных газопроводов. Потенциально по "Северному потоку" может транспортироваться не только газ, но и газоводородная смесь, получение которой из импортных источников прямо прописано в европейской стратегии "зеленой" энергетики. Значительная часть поставок "зеленого" водорода была зарезервирована за Украиной, которая по понятным причинам в данном проекте участвовать никак не сможет.

Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press
Олаф Шольц и так называемая светофорная правительственная коалиция в Германии хоть и понимают серьезность вызовов, с которыми уже столкнулась экономика, сделать, похоже, ничего не могут. Слишком разные политические платформы партий, входящих в коалицию, не дают возможности выработать единую позицию, тем более по такому чувствительному вопросу, как восстановление "Северных потоков". Давят на Германию и США, для которых восстановленный "Северный поток – 1" будет означать частичную утрату с таким трудом отжатого европейского рынка газа, а вместе с ним и рычагов политического влияния на Берлин. Вместе с тем игнорировать тему "Северных потоков" до бесконечности не получится. В очередной раз столкнувшись с дефицитом газа и высокими ценами на него, правительство Германии вынуждено будет объясняться перед избирателями, отвечая на вопрос, что именно было сделано для того, чтобы избежать нового витка энергокризиса.

При этом германский кабмин и населяющие его представители политических партий крайне непопулярны уже сейчас. Последний соцопрос, сделанный по заказу телеканала ARD, показал, что правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стремительно теряет поддержку населения. За нее готовы проголосовать 18%, тогда как на парламентских выборах 2021 года она набрала почти 26% голосов. Партнеры по коалиции тоже сильно сдали: "зеленые" набирают 14%, "Свободная демократическая партия" (СвдП) – 7%.

На этом фоне по-настоящему угрожающе для действующей власти смотрится рейтинг правых популистов в лице "Альтернативы для Германии" (АдГ), рейтинг которой больше, чем у любой из составляющих нынешней "светофорной коалиции", – 19%. На днях представитель АдГ Роберт Зессельман впервые победил на выборах главы округа в Тюрингии, что вызвало бурю эмоций о растущей "правой угрозе" в германском политическом истеблишменте. В первой половине 2024 года состоятся выборы в ряде восточногерманских земель, в результате которых АдГ может еще больше упрочить свое влияние на региональном уровне (на федеральном уровне АдГ остается нерукопожатным партнером).

И ХДС, которая является рейтинговым лидером (29%), и АдГ активно эксплуатируют тему "Северных потоков" в своей политической риторике. И это неслучайно. По мнению некоторых германских экспертов и Москвы, трубопроводы действительно подлежат восстановлению. К тому же это можно сделать сравнительно быстро – ремонтные работы могут занять от полугода до года при надлежащем финансировании. Но кто будет оплачивать банкет, будь даже политическое решение об этом принято?

Реанимация трубы максимально актуализирует вопрос о поиске виновных в диверсии. Тот же Кречмер призвал правительство "высказать свою точку зрения" с учетом того, что ЦРУ, по его словам, за несколько недель до диверсии на газопроводах уведомило об этом правительство ФРГ и назвало предполагаемых организаторов из Киева. Речь идет о высказанных рядом СМИ нескольких вариантах "украинского следа" в подрыве "Северных потоков". Причем, если в начале речь шла о неизвестной проукраинской группе, не связанной с Зеленским и Ко, то теперь говорят о том, что действия украинских диверсантов координировал напрямую главком ВСУ Валерий Залужный. По крайне мере, на такой версии настаивает американское издание Politico.

Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят "украинский след", это будет иметь далеко идущие последствия. Во-первых, Киев может стать удобной жертвой, которая позволит вывести за скобки роль в подготовке и реализации диверсии таких стран, как США, Великобритания, Норвегия, Польша – между ними можно поставить союзы "и"/"или" в зависимости от степени вовлеченности. Во-вторых, Берлин сможет "дисконтировать" свое участие в проектах будущего восстановления или помощи Украине на сумму убытков, причиненных европейским участникам Nord Stream (компаниям Wintershall, Gasunie, Engie) и германской экономике в целом. И Украина еще может остаться должна.

Источник - взгляд
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