 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из всех президентов США только предки Трампа не были рабовладельцами
07:18 28.06.2023

27 июня 2023, Кристина Цыцура
Нынешний президент США Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме Дональда Трампа, являются потомками рабовладельцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственное генеалогическое исследование американской политической элиты.

Из исследования следует, что владели чернокожими рабами предки не менее 100 членов Конгресса последнего созыва, что составляет не менее 8% демократов и 28% республиканцев. В эту группу входят, например, сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен, передает РИА "Новости".

Губернаторы 11 из 50 штатов в прошлом году были потомками рабовладельцев, как и два судьи Верховного суда.

Байден также приходится потомком рабовладельцев, как и Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Но не экс-президент Дональд Трамп. Немецкие предки Трампа по отцовской линии иммигрировали в США на рубеже XIX-XX веков, а мать шотландка прибыла в США только в 1930 году.

Большая часть политиков не стала комментировать прошлое своих родственников. Рабство существовало в США с 1619 по 1865 год.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687925880


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