 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Баку и Ереван ищут мира в Вашингтоне, - Юрий Рокс
07:22 28.06.2023

США становятся главным посредником в урегулировании отношений Азербайджана и Армении
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.06.23

Начавшиеся в Вашингтоне 27 июня переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении могут продлиться целую неделю. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Переговоры проходят на фоне начавшейся в Ереване акции оппозиции с требованием принять эффективные меры для деблокации Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. В это же время в Ереване продолжается заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Отвечая на вопросы, премьер-министр Никол Пашинян на заседании следственной комиссии парламента сообщил, что постоянно получал предупреждения со стороны Совета национальной безопасности о высокой вероятности войны. О том же сообщали и международные партнеры. Был использован даже перехват разговора турецких летчиков по некой предстоящей важной операции. Пашинян признал, что не справился с задачей избежать войны. В то же время, рассуждая о причинах военной неудачи, он одной из таковых назвал недостаточную мобильность армянской армии. Заседание парламентской комиссии займет еще не один день.

Тем временем Армянская революционная федерация "Дашнакцютюн" (АРФД) инициировала круглосуточную сидячую акцию перед посольствами США, России, Франции и Евросоюза с требованием предпринять меры для полной деблокации Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – "НГ") со стороны Азербайджана.

Перед началом переговоров в Вашингтоне между главами МИД Азербайджана и Армении Баку смягчил блокаду Нагорного Карабаха. Возобновилась перевозка тяжелобольных из Степанакерта в Армению. Занимаются этим сотрудники Красного Креста. Немного улучшилась ситуация с энергообеспечением. Однако по-прежнему наблюдается дефицит продуктов в магазинах. По сообщению издания "Иравунк" ("Право"), продовольственные проблемы стали испытывать даже российские миротворцы. Азербайджанская сторона предложила командованию контингента покупать продукты в находящемся под ее контролем городе Агдам.

Очевидно, вопрос полной деблокации Нагорного Карабаха будет обсуждаться на упомянутой министерской встрече в Вашингтоне. Армянская сторона в требовании освободить Лачинский коридор – единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией, будет апеллировать к решению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Председатель ПАСЕ Тини Кокс по итогам рассмотрения вопроса Лачинского коридора на заседании ПАСЕ призвал Баку деблокировать дорогу и придерживаться взятых на себя обязательств. "Все признают, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, но это не дает правительству Азербайджана права делать с этими людьми все, что он хочет. Блокирование Лачинского коридора может стать причиной серьезной катастрофы для тысяч людей, живущих в Нагорном Карабахе, которые зависят от коридора с Арменией. Он закрыт, и это является нарушением взятых Азербайджаном обязательств. Ассамблея призывает Азербайджан выполнить взятые на себя обязательства, вновь открыть коридор, чтобы можно было доставить помощь в Нагорный Карабах", – подчеркнул Кокс.

Между тем спикер парламента Армении Ален Симонян в беседе с журналистами заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев признал территориальную целостность Армении и сделал это в ходе закрытой встречи. Симонян отметил, что заявление азербайджанского лидера не отразилось на опасениях армянской стороны: "Пока не будет подписан договор о мире, тревожные ожидания никуда не денутся".

Источник - НГ
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