Военный мятеж Пригожина был газовым пузырем, возникшим в результате гниения общества и государства, - Александр Проханов

07:44 28.06.2023

Пузыри земли

Мятеж с воем пронесся у виска Государства Российского и исчез, растаял, как фантом

Александр Проханов

27.06.23



На дне болот постоянно происходит гниение. Гниют отжившие водоросли и умершие организмы. В результате гниения образуются газы. Газы копятся в донных слоях, сливаются в пузыри. Газовый пузырь всплывает на поверхность и лопается, издавая хлюпающий звук и наполняя воздух зловонием.



Военный мятеж Пригожина был газовым пузырем, возникшим в результате гниения общества и государства. Этот пузырь, поднявшись на поверхность, не взорвался, не превратился в чудовищный огненный факел. Он только булькнул и отравил воздух.



Миновали страшные два дня, когда колонны мятежников на танках, на боевых машинах пехоты, вооруженные зенитно-ракетными комплексами "Панцирь", сбивая вертолеты и самолеты, расшвыривая хрупкие, эфемерные препятствия, двигались к Москве. И казалось, повторяется страшный 1991 год, и в очередной раз российское государство готово пасть, и падение повлечет за собой неисчислимые бедствия, потерю территорий, утрату суверенитета, вселенский хаос между трех океанов.



В Кремле разбилось голубое блюдце,



И с колокольни колокол упал.



Зажглись над Русью люстры революций.



И начался кромешный русский бал.



Этого не случилось. Мятеж с воем пронесся у виска Государства Российского и исчез, растаял, как фантом.



Аналитики всех мастей гадают, что это было. Какие финансовые и политические силы были задействованы. Как в мятеже присутствует Запад. Почему Пригожин в открытом эфире, на глазах у всей России готовил этот мятеж, и никто не заткнул ему рот. Каковы были истинные мотивы Пригожина. Каково было содержание переговоров, вернувших Пригожина в бутылку, из которой он, как джин, излетел. Об этом напишут сценарии и поставят сериалы, пусть не в этом, так в следующем поколении.



Минувшее событие войдет в учебники русской истории. За этим событием стоит таинственная сила русского времени.



Земля, как и вода, рождает газы.



И это были пузыри земли.



Какие мысли приходят на ум сегодня?



Российской власти нанесен громадный урон. Поколеблена сакральность государственной власти. Обнаружены каверны российского государства и общества. Эти каверны придется исправлять, чтобы не всплыл новый пузырь и мы не услышали сначала хлопок, а потом не увидели зарево до небес.



Власть, почувствовав свою недостаточность в ходе Специальной военной операции, уже исправляет эти каверны и вывихи с той скоростью, с какой ей позволяет это делать Специальная военная операция и инерционность самой власти, неоднородной и наполненной противоречиями.



После победы в украинской кампании Россия, изнуренная войной, отразив внешнего врага, защитив в этой смертельной схватке свое место в истории, приступит к грандиозному проекту, имя которому - Очищение.



Будет очищена идеология от ядовитых полипов, образовавшихся после краха Советского Союза. Будут очищены элиты от тех "столпов государства", которые создавал Чубайс, вскармливая российских миллиардеров, как ускоренно вскармливают на фермах свиней. Сегодня у этих животных выросли крылья, и они, нанеся России страшные раны и повреждения, улетели вон.



Будет очищено общество от тайных и явных ненавистников России, свивших гнезда в культуре, политике и экономике. Будут очищены модели экономического развития, которые, действуя в течение тридцати лет, загнали российскую экономику в бездарный тупик. Будут очищены учебники, мусорные свалки в лесах и на окраинах городов, очищено мировоззрение человека, в котором снова главное место займет обожание Родины, жертвенное ей служение, взгляд на Россию как на чудесное, драгоценное для человечества явление мировой истории.



Мятеж в его открытой, пугающей фазе усмирен. Но его яды текут по всем сосудам и капиллярам российской жизни. Эти яды отравляют кровь. Россия нуждается в капельнице, нуждается в очищении крови от ядов.