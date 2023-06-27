Массовые беспорядки в Париже: полицаи застрелили подростка...

08:28 28.06.2023

Беспорядки начались во Франции после гибели подростка



В пригороде Парижа начались протесты после убийства подростка полицейскими за неподчинение, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.



Инцидент произошел утром 27 июня в городе Нантере. 17-летний подросток отказался остановить свой автомобиль в рамках проверки по требованию полиции, в результате чего был застрелен, сообщает A42.Ru.



Спустя несколько часов после происшествия в соцсетях начали распространяться призывы к протесту против действий полиции.



С наступлением ночи на улицах Нантера начались беспорядки. Некоторые граждане начали поджигать баррикады и мусорные баки, а также разгромили автобусную остановку. Также люди собрались около дома погибшего.



Кроме того, они начали кидать в полицейских петарды, камни и зажигательные смеси, на что правоохранители ответили слезоточивым газом, в результате чего один человек был ранен в глаз. По данным администрации города, протестующие также подожгли три автомобиля. На места протестов были вызваны отряды спецреагирования.



Спустя время протесты начались и в других городах. Так, беспорядки перенеслись в Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.