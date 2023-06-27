После мятежа. Точка бифуркации, - Александр Дугин

10:25 28.06.2023

меньше PR, больше реальности, и все встанет на место

Александр Дугин



Заметил, что сознание многих просто не справляется с событиями 24 июня. Поэтому поднимается тенденция: "этого просто не было"; "все было не по-настоящему"; "это они там специально". Только таким образом можно притупить острую боль от случившегося. Когда речь идет о защитной реакции широкого общества, не особенно погруженного в сферу смыслов - в данном случае смыслов политологических, это понятно и допустимо: люди ищут лазейки для непрерывности рутинного потока жизненного мира, в котором события либо микроскопичны, либо их вообще нет. Но когда то же самое начинают транслировать те, кто претендует на серьезность и глубину анализа, это выглядит просто жалко. На самом деле, острая фаза событий 24 июня разрешилось, но еще полностью ничего не закончилось: сейчас должны последовать некоторые конкретные действия власти, которые прояснят картину, и лишь потом наступит минимальная ясность. Пока же может быть и комментировать смыслы преждевременно: так как весь процесс целиком не завершен, то и результирующая может быть разной. Ведь то, что началось и продолжается, обретает смысл в своем завершении - и никак не раньше. Мало ли что может произойти по ходу развертывания столь критической цепочки событий. Полноценная аналитика впереди.



Но то, что случилось 24 июня 2023 года, было первым аккордом чудовищной катастрофы. Это была авария российской государственности, которой удалось избежать в самый последний момент и, на самом деле, очень высокой ценой.



Пока же по существу ясно проявилась проблема пассионарности. Когда ее фатально не достает в центре системы, она начинает спонтанно концентрироваться на периферии. На одном полюсе мы видим явный переизбыток пассионарности. А вот на другом ее явную нехватку. Это, видимо, главная энергетическая проблема власти. И ее надо решать. Безотлагательно.



В терминах теории элит Парето то же самое описывается как конфликт элит и контр-элит. Если элита, находящаяся уже у власти, не обладает достаточным объемом властных качеств, ее неминуемо рано или поздно скинет контр-элита, которую до власти не допускают, но у которой властных качеств в избытке.



И наконец, остро встал вопрос о легальности и легитимности. Восставшие предельно радикализировали проблему, но только поставили. Она не получила окончательного разрешения. Но теперь она уже здесь с нами и от нее не уйти.



Сейчас переломный момент. Точка бифуркации. Обобщая, есть два децизионистских сценария. Хороший и ужасный. Прекрасного в сложившейся ситуации, видимо, нет, как нет и просто плохого. Плохой сценарий мгновенно перерастет в ужасный.



1. Хороший сценарий. Кадровые решения по ряду важнейших ведомств. Тут почти все очевидно. Кто-то показал себя героями, кто-то предателями и трусами. Безусловными героями являются Путин и Лукашенко. Именно они спасли страну, зависшую над бездной. Но тех, кто сделал эту ситуацию возможной, кто ей способствовал, и кто не смог ее предотвратить, а когда все началось, был неспособен адекватно отреагировать, с этими надо прощаться резко. Такое решение укрепит позиции верховный власти и восстановит пошатнувшееся уважение к ней, веру в силу настоящего Суверена.



При этом следует теперь обратить внимание на ту обобщенную программу, которую наспех обнародовал Пригожин: обществу остро не хватает справедливости, чести, мужества и ума со стороны элит. До такой степени не хватает, что это вызывает уже самый настоящий взрыв. Так почему бы эту идею не взять на вооружение самой власти? Путин сейчас (да и всегда) находится в том положении, что он это может сделать, и у него это точно получится. Итак:



• ротация элит,



• наказание трусов и предателей,



• поощрение верных и отважных,



• коррекция идеологии в сторону патриотического самосознания, социальной справедливости и настоящей включенности общества в войну.



Меньше PR, больше реальности. И все встанет на место.



Вообще же подмена реальности PR-ом - абсолютное зло. Рано или поздно этот пузырь вскрывается, и если вместо политической системы мы имеем лишь грандиозную медиа-фикцию, то катастрофа неминуема. И самое главное: законы лжи рано или поздно заставляют самих поверить в собственную ложь. Это последняя стадия. За ней конец.



2. Ужасный сценарий. Все оставить как есть. Ничего не менять. Вычистить из медиасферы и блогосферы любое упоминание о 24 июня и его фигурантах. Криминализировать любые апелляции к патриотизму со ссылкой на мятеж. Все свалить на Запад и его происки. Сделать вывод в пользу либерализма и все затопить PR-технологиями и победными реляциями.



Я не собираюсь пугать, но предлагаю самим трезво представить последствия такого решения, то есть отстутствия какого бы то ни было решения. Именно то, что было, привело к тому, что случилось. Если не менять ничего, катастрофа повторится и на сей раз будет фатальной.



Побеждают те, у кого выше градус пассионарности. Побеждает дух. Есть солдаты, а есть воины. Задача: разбудить в солдатах воинов.



Горе нам, если мы извлечем из "мастер-класса" не тот урок.



Нам надо сейчас собраться. Враг начинает вторую самую мощную волну наступления. Единственный способ победить мятеж "Вагнера" - стать "Вагнером" самим.



Нам нужна армия победителей.