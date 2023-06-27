Продажные рос-"элитки" продолжают накачивать газом Польшу

12:20 28.06.2023 Money.pl

Польша



Польша все еще зависит от российского газа. Премьер не сдержал слова



Главным поставщиком СПГ в Польшу остается Россия, пишет Money.pl. Несмотря на заявления правительства, что к концу 2022 года страна полностью откажется от импорта российского газа, в первом квартале текущего года закупки из Москвы составили больше половины всего импорта.



Более года назад премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша до конца 2022 года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России. Между тем, это сырье все так же течет через Вислу широким потоком. Правительство также оказалось неэффективным в попытке убедить ЕС ввести эмбарго на сжиженный газ.



В пятницу 23 июня Совет ЕС принял уже одиннадцатый пакет санкций против России. Тем не менее, ограничения по-прежнему не касаются сжиженного газа - одного из продуктов нефтепереработки.



Польша не только не прекратила закупать сжиженный газ. Большая часть импорта этого топлива основывается на поставках из России. Согласно последним данным, которые представил нам Бартош Квятковский (Bartosz Kwiatkowski), директор Польской организации сжиженного газа, в первом квартале 2023 года закупки газа из России составили 50,8% всего импорта.



По данным Евростата и энергетического форума на 2022 год, мы купили у россиян сжиженный газ на сумму 710 миллионов евро (доля российского газа в импорте в Польшу составляла в 2022 году 47,1%), в то время как остальная часть ЕС в совокупности - на сумму 417 миллионов евро.



В Польше сжиженный газ используется в основном для автомобилей. На топливо уходит около 75% ресурсов. Стоит отметить, что Польша является крупнейшим газовым рынком в ЕС. По данным Главного управления статистики, для 3,4 миллионов легковых автомобилей используется именно это топливо. Чуть более 10% предназначается для коммунальных целей, в основном для отопления в домах. Остальная часть идет на промышленные и сельскохозяйственные цели.



Закрыть "путинскую станцию"



Если мы поймем, что почти каждый второй польский водитель, заправляющий сжиженный газ в бак, заливает российский газ - а это явление, вместо того чтобы уменьшаться, наоборот, увеличивается, - возникает вопрос: что на это правительство? Ведь уже несколько месяцев мы слышим, что Польша находится в авангарде стран, которые устраняют влияние России в энергетике и на топливном рынке.



Еще в апреле 2022 года Матеуш Моравецкий заявил, что Польша к концу года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России. Данные показывают, что этого не произошло. Неэффективными оказались также заявления климатического ведомства, заявившего о решении этого вопроса на европейском форуме в контексте последующих санкций ЕС.



За последние месяцы мы дважды обращались в Министерство климата. В первом письме мы запрашивали данные о направлениях импорта СПГ. Нам показали официальную статистику Польской организации сжиженного газа. В следующем письме (уже с этими данными) мы обратились за комментариями. На этот раз, до момента публикации, комментариев от ведомства мы не получили.



Однако в Сейме уже несколько месяцев лежит законопроект о запрете ввоза российского сжиженного газа, подготовленный депутатом KP-PSL Яцеком Томчаком (Jacek Tomczak) и подписанный 48 депутатами, кроме представителей PiS и Конфедерации. "На дворе июнь, а российский газ все так же поступает в Польшу, - говорится в сообщении, опубликованном Польским агентством печати. - Давайте действительно освободим Польшу от российского газа".



Польша зависит от импорта



Проблемных вопросов несколько. Во-первых, зависимость от импорта, цены на сырье и правовые вопросы, касающиеся введения эмбарго странами ЕС.



Польша в 2022 году потребляла 2495 тысяч тонн СПГ. Это на 2,5% больше, чем в 2021 году, говорится в докладе Польской организации сжиженного газа. Однако отечественное производство удовлетворяет лишь пятую часть спроса. Остальное нужно покрыть импортом.



До начала СВО на Украине импорт газа с востока казался чем-то естественным. Именно здесь у нас наиболее развита инфраструктура терминалов сжиженного газа. Закупка российской продукции была выгоднее по цене и логистике.



Однако это не означает, что Польша не использует другие направления. Вторым крупным поставщиком является Швеция. В первом квартале 2023 года на нее приходилось 23,4% поставок (за 2022 год эта цифра составляла 30,3%, а в 2021 году - 20,3%). Большая часть поставок идет из порта Карлсхамн в Гданьск.



Остальные поставщики сжиженного газа в Польшу обеспечивали в первый период 2023 года около 5% импорта. Это Великобритания (4,6%), Нидерланды (4,7%) и Казахстан (4,9%). С последним связана дополнительные логистические риски, поскольку, как и в случае с нефтью, это направление все еще контролируется Россией. Транспортировка газа (из России и Казахстана) осуществляется по железнодорожным путям.



Как отметил Роберт Стемпень (Robert Stępień), менеджер по цепочке поставок СНГ из Primagaz Central Europe, по всей Европе растет значение США как поставщика (впервые в группе поставщиков в Польшу в значительном масштабе США появились в 2022 году, составив 2,8%), конкурирующих по цене с восточным направлением. В Польшу также может попасть газ, например, из Саудовской Аравии, тем более что Варшава в последнее время значительно углубила это сотрудничество.



Представители газовой отрасли отмечают, что в инфраструктуре Польше все еще есть большие недостатки для поставок с Запада. Прежде всего, мы располагаем слишком небольшим количеством перегрузочных терминалов, способных принимать перевозки из портов АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Также необходимо гораздо больше железнодорожных цистерн, которые могли бы обеспечить доставку большого количества сжиженного газа с Запада.



Нам нужно сделать ставку на строительство новых морских терминалов. Как указывают польская Торгово-промышленная палата сжиженного газа и Федерация польских предпринимателей, действующие в настоящее время три порта не обеспечивают потребности страны. Они могут принимать только малые суда, а самый большой из них (Gaspol Gdańsk) не предоставляет услуги другим субъектам рынка.



"Газ, поставляемый небольшими судами, чаще всего покупается у трейдеров АРА или из Швеции и стоит дорого из-за маржи трейдеров. Два других порта в Щецине и Гдыне могут принимать только небольшие суда. Все три действующих в настоящее время терминала имеют затрудненную железнодорожную логистику, поскольку железная дорога в портах обслуживает несколько терминалов, и газовые терминалы не являются приоритетными для железных дорог", - отмечают в отрасли.



Проблема эмбарго



Изменение цепочек поставок, несмотря на логистические ограничения, возможно. Это подтвердил отход Европы от природного газа или нефти с российского направления. Однако такие изменения требуют дополнительных затрат и заключения новых соглашений, а также активных действий - будь то на национальном или международном уровне.



Как напомнили оппозиционные депутаты, высокая доля российского газа может отразиться и на его экспорте. "Пполное эмбарго на российский газ ввела Украина, которая в последние недели ужесточила свои санкции, запретив ввоз российского топлива и из других стран, то есть из Польши", - говорится в сообщении.



Доля Украины в общем объеме экспорта сжиженного газа из Польши в 2022 году превысила 51% и достигла 236 тысяч тонн вместо 10 тысяч тонн в предыдущем году. То есть Польша должна ввести эмбарго на российский газ?



Бартош Квятковский отмечает, что внешняя торговая политика является исключительной договорной компетенцией Европейского союза, а не государств-членов. Принятие такой меры в одностороннем порядке откроет новое поле конфликта с Брюсселем, отмечает он.



С другой стороны, министры энергетики ЕС уже в конце марта поддержали решения, которые должны дать государствам-членам эффективные инструменты для запрета поставок газа из России без введения новых санкций. Подобный механизм может охватывать сжиженный газ.



В условиях европейского общего рынка одностороннее эмбарго было бы неэффективным, поскольку российский газ мог бы продолжать поступать в Польшу через другие государства-члены, отмечает директор Польской организации сжиженного газа.



Автор: Пшемыслав Цишак (Przemysław Ciszak) Источник - ИноСМИ

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