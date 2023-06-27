В Ташкенте соорудят еще один супер-VIP-отель "Sheraton"

12:22 28.06.2023

На территории комплекса Alfraganus откроется отель под брендом Sheraton



Отель премиум-класса Sheraton откроется в столице Узбекистана в 2025 году. Ожидается, что он станет одним из люксовых отелей в Центральной Азии.



В 2025 году планируется открытие отеля премиум-класса Sheraton.



