В Ташкенте соорудят еще один супер-VIP-отель "Sheraton"

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12:22 28.06.2023
На территории комплекса Alfraganus откроется отель под брендом Sheraton
Отель премиум-класса Sheraton откроется в столице Узбекистана в 2025 году. Ожидается, что он станет одним из люксовых отелей в Центральной Азии.
В 2025 году планируется открытие отеля премиум-класса Sheraton.
В отель войдут 150 номеров, которые будут включать президентские люксы. А также гостей ждут 80 брендированных апартаментов, общественные пространства, многоуровневая подземная парковка. Здесь будут работать несколько ресторанов высокой кухни, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-зоной, спа и бассейн. Также будет предусмотрена отдельная зона для проведения мероприятий и банкетов.
Sheraton - одна из крупнейших международных сетей отелей. Отель Sheraton входит в состав одной из крупнейших гостиничных сетей Marriott International, портфель которой насчитывает более 7 300 отелей в 120 странах мира.
Пятизвездочный отель расположится в центральном районе столицы на территории комплекса Alfraganus, который является одним из больших торговых центров под открытым небом. Проект Alfraganus - является новым центром досуга с уникальной концепцией. В проект входят шопинг-центр, рестораны и кафе, открытый аквапарк и большой крытый семейный центр развлечений.
Аквапарк, расположенный на территории Alfraganus, станет отличным местом для семейного времяпровождения. Его общая площадь составляет 21 500 кв. м. с 20 разными аттракционами.
Ожидается, что новый комплекс станет уникальной точкой досуга, бизнеса и шопинга для жителей и гостей Узбекистана.
На правах рекламы.