США пытаются перекупить Индию, - Асаад Аббуд

12:28 28.06.2023

An Nahar

Ливан



Америка и Индия - союз по необходимости



США пытаются переманить Индию на свою сторону, чтобы лишить Россию важного союзника, пишет An Nahar. Они прибегли к старому доброму способу - решили одарить Нью-Дели своей "щедростью". Но есть одно но в виде недопустимого для Индии пакистано-американского сотрудничества.



Президент США Джо Байден вооружает Индию - азиатскую страну, которая догоняет Китай по численности населения, росту экономики и технологическому процессу и обладает всеми составляющими, которые могут сделать ее сильным полюсом в регионе. С этой целью Байден выбрал более тесные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и тепло принял его в Белом доме.



Соединенные Штаты, застрявшие в напряженном соперничестве с Китаем, видят в Индии то, что нужно для достижения баланса с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Нью-Дели является членом QUAD наряду с Америкой, Австралией и Японией. Этот альянс был создан в начале 2000-х, чтобы противостоять подъему Китая. Сегодня он доказывает, что американская стратегия, которая была основана на установлении тесных отношений с Индией, приносит свои плоды.



После начала российско-украинского кризиса потребность Вашингтона в Нью-Дели усилилась. Это связано с давними и прочными индо-российскими отношениями и тем, что Россия, а до нее Советский Союз, была основным поставщиком оружия в Индию, в то время как американские боеприпасы отправлялись в Пакистан. С момента обретения независимости в 1947 году Нью-Дели и Исламабад воевали трижды.



Индию и Россию связывает давнее сотрудничество даже на фоне конфликта на Украине. Нью-Дели, как и Пекин, отказался присоединиться к западному санкционному режиму против России. Наоборот, произошло обратное: торговый обмен между Россией и Индией удвоился с начала украинского кризиса. Нью-Дели увеличил закупки российской нефти по сниженным ценам, которую затем продает в Европу, запретившую импорт энергоресурсов из России, по высоким ценам.



Премьер-министр Индии всегда призывал стороны прекратить конфликт на Украине и встать на путь диалога, чтобы найти мирное урегулирование кризиса. Именно это повторил Моди, стоя рядом с Байденом в Белом доме в четверг. Но не этого хотел от своего гостя президент США. Ему нужно, чтобы Индия заняла антироссийскую позицию, чтобы лишить Кремль доходов от торговых сделок с Нью-Дели. Если бы не Китай, Индия и арабские страны Персидского залива, экономическая война, которую Запад ведет против России, Москве было бы труднее адаптироваться к нынешней ситуации.



Тем не менее Байден не отчаялся и увидел, что лучший способ расположить к себе Моди и заставить его отдалиться от Москвы - проявить американскую "щедрость", поэтому он подписал соглашение о передаче технологии двигателей в то время, когда Индия начинает производить истребители на своей территории. General Electric получит зеленый свет на совместное производство двигателей для F-414 совместно с индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics. Индия также приобретет MQ-9 PC Guardians, высокоточный американский беспилотник.



По расчетам американцев, Нью-Дели может выполнить две миссии: максимально отдалиться от Москвы в коммерческом и политическом плане и с большим рвением поддерживать Вашингтон перед лицом экспансии китайского гиганта. Это трудные задачи в то время, когда у Индии много опасений по поводу отношений между Соединенными Штатами и Пакистаном. Нью-Дели все еще злится на Вашингтон за продажу истребителей F-16 своему историческому противнику.



Если Моди может не обращать внимания на растущую критику со стороны США в отношении обращения индийского правительства с религиозными меньшинствами, то продажа оружия США Пакистану является одной из его главных забот. Проблема в том, что Вашингтон должен поддерживать тесные отношения с Исламабадом, чтобы весь Пакистан не попал под китайское влияние.



Именно запутанность международных отношений и национальные приоритеты препятствуют возникновению более сильного американо-индийского альянса. Вашингтон и Нью-Дели осознают, что их партнерство с другими государствами по-прежнему контролируют развитие отношений между ними самими. Это союз по необходимости.



Автор: Асаад Аббуд (أسعد عبود)