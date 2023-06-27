План нападения США на Иран: Трампа обвинили в разбалтывании военных секретов

13:32 28.06.2023

На аудиозаписи экс-президент делится конфиденциальной информацией



У Дональда Трампа новые проблемы. Появилась аудиозапись, как он делится военными секретами. На пленке слышно, как экс-президент обсуждает документ Пентагона с подробным описанием планов нападения США на Иран с людьми, у которых не было допуска к секретной информации.



На аудиозаписи экс-президент делится конфиденциальной информацией



Запись, которая была сделана в гольф-клубе Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в июле 2021 года, была получена эксклюзивно CNN и предоставляет новые доказательства того, что бывший президент знал о надлежащих процедурах рассекречивания.



Как пишет The Guardian, запись, которая впервые вышла в эфир на канале CNN Anderson Cooper 360, включает новые подробности из разговора, который является важным доказательством в обвинительном заключении специального советника Джека Смита против Трампа за неправильное обращение с секретной информацией, включая момент, когда Трамп, похоже, указывает, что у него был секретный документ Пентагона с планами по атаковать Иран.



Этот эпизод является одним из двух, упомянутых в обвинительном заключении, где прокуроры утверждают, что Трамп показывал секретную информацию другим лицам, у которых не было допуска к секретной информации, сообщает CNN.



В разговоре Трамп общается с людьми, помогающими его бывшему главе администрации Марку Медоузу написать книгу. Его помощница Марго Мартин регулярно записывала беседы с авторами на пленку, чтобы убедиться, что они точно пересказывают его замечания.



Согласно записи, показанной в эфире CNN, Трамп ссылается на документ и его засекреченный статус.



"Это документы", - говорит Трамп в аудиозаписи, в то время как он обсуждает планы атаки Пентагона, цитата, которая не была включена в обвинительный акт.



"Это было сделано военными и передано мне", - продолжает Трамп, прежде чем отметить, что документ оставался засекреченным. "Видите ли, будучи президентом, я мог бы рассекретить это, - говорит он. - Сейчас я не могу, вы же знаете, но это все еще секрет".



Трамп и его помощники также шутили по поводу электронных писем Хиллари Клинтон.



"Хиллари печатала бы это постоянно, ты же знаешь. Ее личные электронные письма", - сказал сотрудник Трампа.



"Нет, она отправила бы это Энтони Вайнеру", - ответил Трамп, имея в виду бывшего конгрессмена-демократа, вызвав смех присутствующих.



Аудиозапись, полученная CNN, включала в себя еще несколько строк из разговора:



Трамп: "Это так круто. Я имею в виду, это так, смотрите, она и я, и вы, вероятно, почти не поверили мне, но теперь вы мне верите".



Писатель: "Нет, я поверил вам".



Трамп: "Это невероятно, правда?"



Автор: "Нет, они никогда не сталкивались с войной, которой не хотели".



Трамп: "Эй, принеси, э-э, принеси немного кока-колы, пожалуйста".



Встреча, которая была записана в июле 2021 года, состоялась вскоре после того, как Трамп был возмущен новостными сообщениями о том, что Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, призвал его не нападать на Иран в последние недели его президентства.



Трамп полагал, что документ, в котором излагается отчет об атаке на Иран, опровергнет утверждения Милли, хотя на самом деле отчет был написан ранее в администрации Трампа, когда председателем Объединенного комитета начальников штабов был Джозеф Данфорд, сказал человек, знакомый с документом.



Ранее в этом месяце Трамп не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым неправильным обращением с секретными документами, хранящимися на его курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.



Андрей Яшлавский

27.06.23