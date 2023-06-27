Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам у главной мечети Стокгольма

13:36 28.06.2023

Шведская полиция одобрила проведение акции с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам, сообщает Zakon.kz.

В полиции, ссылаясь на решение суда, заявили, что для отмены акции нужно "иметь четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности", что в правоохранительных органах не усматривают, передает Sverigesradio.se.



В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции выдать разрешение на проведение аналогичного мероприятия у посольств Ирака и Турции в шведской столице. Позже Апелляционный суд пришел к выводу, что у силовиков не было достаточных оснований для запрета.



В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.



Конст. Вноровский