"Талибан" заявляет, что вернул женщинам Афганистана статус "свободных людей"

14:04 28.06.2023

27 июня 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Верховный лидер движения "Талибан" эмир Хайбатулла Ахундзада заявил об освобождении афганских женщин от "традиционных притеснений" и возвращении им статуса "свободных людей", сообщает агентство Aljazeera.



Уточняется, что решение принято по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха. Кроме того, в стране все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении права вступления в брак, наследования и других прав.



В ноябре 2021 года движение "Талибан" запретило трансляцию нескольких телевизионных передач, в том числе с участием женщин.



В марте 2022-го ввели в Кабуле для мужчин и женщин раздельное посещение парков. В мае прошлого года талибы приказали афганским женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица.



Напомним, 15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.