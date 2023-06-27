Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и каков прогноз ученых

18:55 28.06.2023 Анастасия БЕНГАРД



В Кыргызстане ежегодно возникают проблемы с поливной водой. В 2023-м Бишкек столкнулся с дефицитом питьевой воды, а пользователи соцсетей пишут об обмелении Иссык-Куля. О прогнозах и решении проблемы 24.kg рассказал директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР доктор географических наук Догдурбек Чонтоев.



- По словам главы кабмина Акылбека Жапарова, более 40 процентов всего объема воды в Центральной Азии находится в Кыргызстане. Почему возникли проблемы с доступом к ней?



- Эти вопросы с каждым годом будут только усиливаться. На территории Центральной Азии к концу XX века проживало 24 миллиона человек, а сегодня уже более 75 миллионов. То есть численность населения выросла в три раза, а потребление воды - в пять-шесть раз. Поэтому водные вопросы выходят на передний план.



К водным ресурсам относятся речной сток, подземная вода, ледники и вода в озерах. Особенно не хватает речной воды.



В странах ЦА потребление воды в основном идет на нужды сельского хозяйства. Для промышленных, бытовых нужд и питья потребляем небольшой процент.



В Кыргызстане из речного стока ежегодно формируется около 51 миллиарда кубометров воды. Из них мы используем лишь около 12 миллиардов, остальная часть вытекает соседям.



Самый большой объем получает Узбекистан - около 24 миллиардов, примерно по 7 миллиардов - Китай и Казахстан и около 2 миллиардов - Таджикистан.



Что касается нехватки воды в Кыргызстане в этом году, то сказались климатические условия. Реки - это продукт климата. Они формируются весной за счет дождей, оттаивания снега и затем ледников.



В начале весны вроде бы шли дожди, но именно в апреле было сухо и жарко. И когда нужна была вода для вегетации, дождей оказалось мало. Соответственно, воды в реках тоже было мало или где-то вовсе отсутствовала.



На нехватку воды в Бишкеке, кроме климатических условий, повлияло и другое. Потребности столицы покрываются примерно на 50 процентов Орто-Алышским водозабором. Нерациональное использование воды из него сыграло свою роль.



Еще два года назад мы предупреждали госорганы о том, что необходимо мониторить уровень и режим работы скважин.



По нашим данным, в 2021-м уровень Орто-Алышского подземного источника упал на 15 метров, а в 2022 году - на 21 метр.



- С чем это связано?



- В первую очередь с нерациональным, бессистемным использованием. Водоканал разрешает использовать питьевую воду на ночной полив. Это просто недопустимо!



В каждом доме должны быть счетчики потребления воды. Плату необходимо увязать с объемом ее использования.



При этом в Бишкеке, оказывается, только до 3 процентов водопользователей обеспечены счетчиками. Фиксированные платежи увеличивают нецелевое использование и разбазаривание питьевой воды.



Ее также используют для мытья машин, в то время, когда людям не хватает для питья. Автомойки давно должны были использовать вторичную или техническую воду.



Об этом мы предупреждали и мэрию, и Бишкекводоканал, давали свои рекомендации. Но своевременно они не отреагировали. Сегодня эти проблемы сразу решить не получится.



Но хочу сказать, что этот двух-трехнедельный весенний период нехватки воды был и в советское время. Это ежегодная ситуация. Но, чтобы такого не допускать, нужно накапливать воду в бассейнах суточного регулирования (БСР). В этом году в столице, в БСР выше этнокомплекса "Супара" почему-то спустили воду перед сезоном, возможно, чтобы прочистить от ила.



Это тоже говорит о халатности и безответственном отношении руководителей.



Последние две недели в Кыргызстане очень тепло, начали уже оттаивать ледники. Острый пик прошел, вода начала поступать в реки.



- Какие прогнозы на будущее?



- У нас достаточно воды при рациональном использовании.



По Ала-Арчинскому подземному источнику проблем нет, есть именно по Орто-Алышскому. Мы заливаем воду в дырявое ведро. В столичных новостройках вода используется нерационально. Пора менять сознание населения.



- Как заставить людей экономить воду?



- Нужно срочно устанавливать счетчики и ставить лимиты. Чтобы восстановить Орто-Алышскую подземную скважину, необходимо находить другие пути полива. Использование для этих целей питьевой воды необходимо сокращать или приостанавливать.



Очень много многоэтажных домов вокруг Бишкека начинают сами бурить скважины и получать воду, хотя это должно быть системно. Нужно запрещать. Если будет какое-то истощение или уровень Орто-Алышской скважины вообще упадет, то у столицы могут в перспективе появиться проблемы.



- Сейчас время отпусков, многие едут на Иссык-Куль и пишут об обмелении озера. Вы отслеживаете ситуацию?



- В начале октября 2022-го уровень в озере упал на 93 сантиметра. Но потом как-то стабилизировался и к новому году поднялся на 23-24 сантиметра.



Уровень упал из-за того, что за последние десятилетия в реках вокруг озера нет воды. Люди организуют очень много плантаций - яблоневые, абрикосовые, павловниевые сады, бессистемно бурят скважины и выкачивают подземные воды. Пока у нас прямых доказательств нет, но косвенно мы предполагаем, что где-то вода озера заполняет те подземные источники.



Если раньше в озеро Иссык-Куль вливали воду около 101 речек, то сегодня до него доходит вода всего 34 рек. Все остальное разбирают на орошение земель сельхозназначения.



И вторая причина - изменение климата. Температура за последние 30 лет повысилась от 1,5 до 3 градусов.



Но если геологически посмотреть, то резких изменений не должно быть. Глубина озера большая. Хотя прошлогодний уровень нас тоже удивил. Это и есть антропогенное воздействие человека на окружающую среду.



- По Иссык-Кулю даете какие-то предложения местным властям?



- С прошлого года проводим измерения в двух-трех местах. Как будут готовы результаты и наши лаборатории сформируют научно обоснованные рекомендации, обязательно оповестим. Тянь-Шанский высокогорный научный центр проводит свои измерения в трех местах. Думаю, к концу года они в своих отчетах укажут причины происходящего и рекомендации.



Все водные ресурсы мониторить невозможно. Мы проводим свои исследования в двух опорных пунктах, в том числе на Иссык-Куле это ледник Кара-Баткак. На основе его изменения мы проводим аналогии по другим ледникам.



По нашим данным, за последние 30 лет оттаяло около 20 процентов Кара-Баткака. Сегодня особенно малые ледники на высоте до 4 тысяч метров интенсивно тают. Может быть, где-то выше 4,5-5 тысяч метров, наоборот, идет накопление осадков, и там не успевает оттаять не только ледник, но и снег.



Что еще хотел сказать. Академик Дюшен Маматканов всегда говорил, что в Кыргызстане нет хозяина воды.

Догдурбек Чонтоев



Водной политикой у нас занимается Министерство природных ресурсов, водопользованием, ирригацией - служба водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, аналитическими материалами всех гидропостов и метеостанций обладает гидрометеорологическая служба при МЧС. Итого три госструктуры, а единой политики, единой позиции по решению водных проблем нет. Возможно, это также влияет на ситуацию. Я бы предложил создать отдельный госорган на уровне министерства, комитета или агентства для управления водными ресурсами. Источник - 24.kg

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