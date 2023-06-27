Прорыв к океану. Что дадут Центральной Азии узбекистанские терминалы в Чобахаре?

00:00 29.06.2023

ПРОРЫВ К ОКЕАНУ. ЧТО ДАДУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ УЗБЕКИСТАНСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ В ЧОБАХАРЕ?



Узбекистан хочет построить грузовые терминалы в иранских Бендер-Аббасе и Чобахаре. В сентябре 2022 г. Тегеран предлагал Ташкенту присоединиться к Чобахарскому соглашению, получить доступ к двум портам и к морю. Инициативу прокомментировал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.



По словам эксперта, решение возвести терминалы - прорывное для развития портов - имеет политический характер.



По некоторым данным, один терминал в среднем может стоить $200–250 млн.



Пять государств Центральной Азии могли бы вместе вложиться в возведение терминалов. Это ускорит строительство и даст всему региону возможность получать прибыль. С одной стороны, совместные вложения - основа для последующей совместной эксплуатации, с другой - распределение обязанностей по финансированию удешевит проект для каждого из участников.



Узбекистану стоит сосредоточиться на Чобахаре на побережье Аравийского моря. Задача Ирана в этом случае - как можно быстрее завершить работы над железной дорогой Чобахар - Захедан. Следующим совместным проектом должна стать модернизация железнодорожного перехода Теджен - Серахс, который рискует стать узким местом в будущих растущих транспортных потоках между Центральной Азией и Ираном.



Морские терминалы в Чобахаре, железная дорога Чобахар - Захедан и модернизированный переход сформируют мультимодальный транспортный коридор.