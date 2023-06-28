Проституты (ХантерБайдены) в Белом доме, - К.Зайцев

00:54 29.06.2023 Проститутки в Белом доме

представьте, какой пласт грязи выльется на свет божий после хотя бы одного активного расследования художеств Хантера и Джо Байденов

Кирилл Зайцев

28.06.23



В тексте про подводную лодку "Титан" упоминались гиганты мысли, что посчитали всю историю вокруг батискафа диверсией, отвлечением внимания от по-настоящему важной проблемы - Хантера Байдена. Более того, ради рассеивания гнева масс были предприняты попытка путча в России, отмена ковида в Китае, а сам ковид по всему миру, да и вся глобальная история последних десятилетий оказались не более чем мишурой, призванной отвлечь внимание от блудного сына американского президента. Так что же такого стряслось с ним на прошлой неделе, что пришлось приводить в движение столь значительные механизмы?



В прошлый вторник, 20 июня, он признал себя виновным. Не в том, в чем все его обвиняют, а лишь в неуплате налогов и в незаконном хранении оружия. Вашингтонский аристократ, как и положено представителю боярского сословия, не заплатил в казну ни цента с того, что выдоил из отданной ему на кормление Украины в целом и Burisma Holdings в частности. Пистолет, который зарегистрированному наркоману Хантеру вообще-то иметь запрещено, служит лишь забавной деталью. Истории вокруг Burisma куда глубже простой неуплаты налогов - это проводившаяся на виду у всех схема колониального выкачивания денег американской золотой молодежью (конечно, если 53-летний лоб подходит под определение "молодежь"). Высокий пост в украинской компании занимался Хантером Джозефовичем не просто так: в период второго срока Обамы, чьим вице-президентом был Джо, и первого (и пока единственного) срока Трампа Хантер был эмиссаром своего отца, доверенным лицом, отвечавшим за непубличные связи. Примерно таким же лицом сегодня для поднявшегося до поста президента США Байдена служит директор ЦРУ Уильям Бернс, который в обход дипломатических процедур встречается то с китайским министром обороны, то с российским руководителем СВР, то с саудовским принцем. Но Бернс отвечает за политические связи (пусть в Вашингтоне они зачастую и неотличимы от бизнес-интересов), а Хантер способствовал выходу на отца различных деловых кабанчиков, что желали конвертировать большие деньги в большое влияние. Среди них помимо украинских богачей числились китайцы и некие арабы - конкретных имен следствие почему-то не называет. Внезапным концом недолгой, но яркой карьеры Хантера как бизнес-посланника своего отца стал тот самый слив из отданного в ремонт ноутбука - вы, должно быть, помните те высокодуховные способы времяпровождения, которыми отметился Байден-младший на многочисленных фото и видео. Историю с Хантером громко раскручивали как фейк от русских хакеров ровно до выборов в ноябре 2020 года, после чего тихо признали, что все правда. И вот теперь Конгресс, в нижней палате которого большинство оказалось у республиканцев, давит на Минюст с целью выжать электоральную выгоду из истории, про которую все уже забыли. Но сейчас это может нанести Вашингтону куда больший урон.



После слива документов Хантера спрятали от глаз публики. Он объявил о том, что начал лечиться от наркомании, стал выглядеть почти как человек, а не как престарелый торчок, а вместо изнурительной работы в совете директоров украинского газового холдинга стал рисовать картины в жанре "обезьянья мазня". С ними, кстати, тоже не все так просто, ведь продающиеся за сотни тысяч долларов поделки уровня старшей группы детского сада тоже служат для нужных людей пропуском к Джо. Но теперь, в свете огромных дипломатических и финансовых усилий, направленных Байденом-старшим на помощь Киеву, украинские связи Хантера играют новыми красками. В 2019–2020 годах история с импичментом Дональда Трампа выросла из того, что тогдашний президент США требовал у Владимира Зеленского начать расследование деятельности Джо на Украине. При этом Джо параллельно с этим, даже находясь в должности вице-президента, любил хвалиться тем, что добился отставки расследовавшего коррупцию в Burisma прокурора Виктора Шокина в обмен на продолжение поставок гуманитарной помощи. Тогда в "Завтра" выходил текст, где объяснялось, что использование импичмента по такому незначительному поводу обесценивает этот инструмент и рисует перспективу его постоянного применения парламентским большинством против любого неугодного президента. Американские конгрессмены тот номер, видимо, пропустили, итогом чего стала запущенная в прошлую субботу процедура импичмента на этот раз Джо Байдена. Формальным основанием для голосования, выигранного сторонниками отстранения Джо от власти с перевесом в 11 голосов, стали обнародованные ФБР документы о связи Байдена и пресловутой Burisma. Долгих четыре года потребовалось федералам на установку связи Хантера Байдена, открыто заседавшего в совете директоров, с его отцом Джо. Запись телефонного разговора Джо с руководителем холдинга, равно как и переписка Хантера в WhatsApp с чиновником из КПК стали основанием для начала процедуры импичмента. Но как не было перспектив у импичмента Трампа, державшего большинство в Сенате, так из-за ровно аналогичных обстоятельств нет перспектив у импичмента Байдена: это бессодержательный политический жест, акт чистого популизма и дешевая театральщина.



Многие картинно разводят руками, видя показательное бездействие ФБР, Минюста и прочих контор. Дескать, до чего дошло западное лицемерие: семейку номенклатурщиков, на которых клейма негде ставить, расследовать отказываются, а бедного-несчастного Трампа затаскали по судам из-за каких-то непонятных проституток. Конечно, это можно (и нужно) объяснять круговой порукой и тайными, а зачастую и не очень, связями вашингтонских бояр и спецслужб. Но имеет это и другое измерение, чисто человеческое. Представьте, какой пласт грязи выльется на свет божий после хотя бы одного активного расследования художеств Хантера и Джо. Представьте, сколько сынков и дочурок потомственных демократических политиков рассажены по тысячам постов в сотнях корпораций и холдингов по всему миру. Представьте, сколько работы предстоит несчастным федералам, создавшим прецедент и вынужденным раскапывать грязное белье собственной аристократии. Представьте, что, подобно несущим коврикам в "Оке", это грязное белье окажется несущей конструкцией современных Соединенных Штатов и, раскопав горы грязи, пролистав километры неформальных переписок с иностранными чиновниками, просмотрев тысячи картин и прослушав годы телефонных переговоров, эти люди обнаружат, что кроме этого в их государстве ничего не осталось. Источник - zavtra.ru

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