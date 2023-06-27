Что является основой энергетической безопасности Туркменистана? - А.Качелин

00:58 29.06.2023

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА?

После распада СССР власти Туркменистана приняли исторически важное стратегическое решение о постоянном нейтралитете. То есть страна ни при каких обстоятельствах не может вступить в военный альянс. Это позволяет, с одной стороны, минимизировать внешнеполитические риски, а с другой – обеспечить серьезный приток в национальную экономику иностранного капитала. Статус постоянного нейтралитета имеют всего шесть государств: Австрия, Камбоджа, Лаос, Мальта, Туркменистан и Швейцария. Об истории туркменского нейтралитета, его экономическом значении и влиянии на отношения с Россией читайте в статье кандидата экономических наук Александра Качелина.



История туркменского нейтралитета



После распада СССР Туркменистан остался один на один со своими южными соседями – Ираном и нестабильным Афганистаном. В других государствах Центральной Азии наблюдался рост национализма, Россия была сосредоточена на решении внутренних проблем, связанных с переходом от социализма к обществу с рыночной экономикой. Чтобы избежать возникновения межнациональных конфликтов на территории республики, президент Сапармурат Ниязов провозгласил политику постоянного нейтралитета Туркменистана.



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Экономическое измерение нейтралитета



Нейтралитет Туркменистана имеет и экономическое измерение. Он характеризуется неприкосновенностью инвестиций и активов вне зависимости от мировоззрения политического лидера. Статус Туркменистана вместе с богатыми запасами природных ресурсов привлекает международные компании, готовые инвестировать в экономику страны.



В условиях геополитической нестабильности торгово-экономические отношения России и Туркменистана имеют особую ценность и потенциал для расширения сотрудничества.



С учетом этого Туркменистан стремится создавать благоприятные внешние условия для равноправных, уважительных и взаимовыгодных связей в экономической сфере, не позволяя политизировать эти связи.



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Нефтяная и газовая промышленность Туркменистана



Все нефтегазовые месторождения в Туркменистане находятся в государственной собственности. Значительные объемы нефтепродуктов из Туркменистана экспортируются морским транспортом в Азербайджан, Россию, Иран и далее – в Европу. Железнодорожным и автомобильным транспортом туркменская нефть доставляется в Афганистан, Узбекистан и Таджикистан.



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Туркменистан является крупной газодобывающей державой и входит в пятерку основных стран по запасам природного газа, составляющим 20 трлн м3. В стране находятся 40 газовых месторождений: супергигантское – Галкыныш, крупнейшие – Багаджа, Газлыдепе, Гарабил, Гарашсызлыгын 10-йыллыгы, Гуррукбил, Довлетабад, Зеакли-Дерваза, Керпичли, Малай, Самандепе, Наип, Акпатлавук, Кеймир, Алтыгуйы, Корпедже, Окарем, Шатлык, группа кладовых центрального района пустыни Каракумы и т. д.



Основным покупателем туркменского газа остается Китай. Голубое топливо экспортируется по газопроводу Туркменистан – Китай и по второй ветке газопровода Туркменистан – Иран. Обсуждается строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ. – Прим. Ia-centr.ru). Проект поддерживают все страны-участницы и международные финансовые институты.



Россия также проявила интерес к ТАПИ и готова принять участие в строительстве магистрального газопровода.



Кроме этого, Туркменистан заинтересован в возведении подземного хранилища газа (ПГХ) на своей территории. Российский "Газпром" в настоящий момент эксплуатирует 23 ПХГ и имеет опыт работы с хранилищами различного типа.



Перспективы экономического сотрудничества России и Туркменистана



Мировая экономика проходит самое серьезное испытание с момента окончания Второй мировой войны. На фоне введенных санкций против России появляются новые возможности для развития российско-туркменского торгово-экономического сотрудничества.



В 2022 году объем товарооборота между странами составил один млрд долл. И этот показатель будет расти за счет реализации совместных коммерческих проектов.



Товарооборот России и Туркменистана.



В структуре экспорта России в Туркменистан за 2021 год традиционно преобладают машины, оборудование и транспортные средства, а в импорте – текстильная продукция, обувь и продовольствие.



Туркменистан постепенно превращается из монопродуктового экспортера углеводородами в многовекторного торгового партнера.



Несмотря на невысокие темпы роста взаимной торговли, имеются значительные перспективы по увеличению товарооборота между двумя странами. Для Туркменистана это гарантированный рост экспорта хлопка, продукции текстильного и агропромышленного комплекса и химии. Туркменистан, в свою очередь, заинтересован в продукции фармацевтической промышленности, судостроении и высоких технологиях.



Туркменистан активно развивает свою транспортно-транзитную инфраструктуру. С началом перестройки привычных торговых маршрутов транзитно-транспортные коридоры "Север – Юг" и "Запад – Восток", объединяющие страны Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, приобретают особую значимость.



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Нейтральный статус позволяет Туркменистану осуществлять двух- и многостороннее военно-техническое сотрудничество, иметь в своем распоряжении вооруженные силы для взаимодействия в борьбе с общими для региона угрозами – терроризмом, наркотрафиком, транснациональной оргпреступностью.



В последнее время дружественные связи России и Туркменистана, основанные на доверии, историческом прошлом и взаимном уважении, значительно укрепляются и являются гарантией увеличения торгово-экономической кооперации.



Полную версию статьи "Нейтралитет Туркменистана как фактор энергетической безопасности и добрососедства для России в Средней Азии" читайте в журнале Neftegaz.RU.