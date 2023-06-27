В хаосе на европейских газовых рынках обвинили трейдеров

02:34 29.06.2023

OilPrice

США



За последние десять дней на газовых рынках ЕС произошел всплеск волатильности, пишет OilPrice. Спекулянтов в погоне за быстрым заработком хватает - пока Европа не осознала, что куда разумнее делать ставку на долгосрочные поставки и не размениваться на спотовом рынке.



Ирина Слав (Irina Slav)



За десять июньских дней цены на природный газ в Европе подскочили вдвое, при этом всего за один день торгов две недели назад был зафиксирован скачок на 27%. 15 июня цены подскочили на 30%. Однако через день они упали почти так же резко, как и выросли, потеряв свыше 20%.



Все это произошло накануне последних событий в России, всколыхнувших товарные рынки. И это наверняка повторится. Газовые рынки заполонили трейдеры в погоне за прибылями, стремясь повторить прошлогодний успех. На газовые рынки вернулась волатильность.



На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что на европейском рынке наблюдается приток трейдеров, которые обычно на нем не играют, но соблазнились рекордной прибылью коллег в прошлом году.



Тогда цены на газ в Европе подскочили до рекордных высот: ЕС засыпал Россию санкциями, и та в ответ сократила прокачку по газопроводу "Северный поток". Европа ринулась скупать сжиженный природный газ на спотовом рынке, стремительно взвинтив цены до невиданного ранее уровня. Трейдеры заработали миллионы.



"Некоторые полагали, что смогут заработать много денег, учитывая, какие цены были раньше, но вышло так, что они переоценили последствия этих событий для рынка, - сообщил Bloomberg глава Citi по сырьевым товарам Эд Морс. - Газовые рынки оказались ловушкой - причем как для новичков, так и для опытных трейдеров".



Помимо ловушки, в которую превратился газовый рынок, у трейдеров возникли реальные опасения, хватит ли Европе будущих поставок. Норвегию ждет ряд длительных перебоев из-за технического обслуживания на ряде платформ, а Нидерланды подтвердили, что закрывают Гронингенское газовое месторождение. Оба этих события посеяли сомнения в безопасности будущих поставок.



"Сообщения о закрытии Гронингена дополняют недавнюю вереницу новостей, оптимистичных для газовых цен, - сказал Financial Times аналитик ICIS Том Марцек-Мансер. - Но колебания цен говорят о том, что неопределенность насчет газовых перспектив Европы сохраняется, и игроки по-прежнему на взводе".



Однако основная проблема кроется отнюдь не в перебоях в Норвегии и закрытии Гронингена. Как показал прошлый год, СПГ по разумной цене в Европе было достаточно. Хватит его и в этом году. Но места в газохранилищах Европы уже не будет: они полны прошлогодним газом, купленным втридорога.



Ранее в этом месяце Джон Кемп из Reuters сообщил, что заполненность газовых хранилищ в Европе на 48% превышает средний сезонный показатель за десять лет, и отметил, что дальнейшее пополнение замедляется из-за низких цен, которые стимулируют скорее немедленное потребление.



При этом Кемп подчеркнул, что даже несмотря на отставание в темпах газовые мощности предстоит заполнить раньше, чем в прошлом году - а это означает, что и сокращения начнутся раньше. Тогда-то цены и могут снова взлететь: когда и Европа, и Азия будут готовиться к началу зимнего отопительного сезона.



Именно поэтому волатильность цен на газ остается столь высокой. Не потому, что никто не знает, хватит ли газа или нет. А, наоборот: если прошлый год нас чему и научил, так это тому, что газа будет вдосталь - но лишь для тех, кто сможет себе его позволить.



Спекулянтов в погоне за быстрым заработком хватает - особенно пока Европа не осознала, что куда разумнее делать ставку на долгосрочные поставки и не размениваться на спотовом рынке. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов риск непредвиденного - как и, наоборот, событий вполне предсказуемых. Так, Украина предостерегла, что в следующем году может прекратить транзит российского газа, когда истечет ее контракт с "Газпромом".