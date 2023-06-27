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Белоруссия превратилась в убежище для жертв и организаторов переворотов
02:35 29.06.2023

Лукашенко готов спасать как мятежников, так и свергнутых президентов

Дмитрий Тараторин

В среду Светлана Тихановская в Брюсселе обсуждала с представителями ЕС угрозы, связанные с прибытием в Белоруссию Евгения Пригожина. Между тем Лукашенко опасностей не видит. Минск уже не раз давал приют преследуемым политикам: здесь живет бывший глава Киргизии Курманбек Бакиев, спасается от уголовного преследования Владимир Усхопчик, командовавший Вильнюсским гарнизоном в 1991 году. Минск рассматривался как возможное убежище для Виктора Януковича и Башара Асада. Но теперь в Белоруссии может обосноваться не только сам глава группы "Вагнер", но и его бойцы.

Возможные последствия прибытия в Белоруссию Евгения Пригожина стали одной из главных тем консультаций, которые проводила в среду в Брюсселе Светлана Тихановская.

Среди ее собеседников были верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Европейского совета Шарль Мишель. Накануне, обращаясь к единомышленникам в своем Telregram-канале, политик заявила: "Нам, белорусам, не нужны ни пригожинские головорезы, ни российские ядерные ракеты, ни сильная рука". Она также сообщила, что Объединенный переходный кабинет активно готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

Генеральный секретарь альянса уже высказался по поводу перспектив пребывания Пригожина в Белоруссии. Йенс Столтенберг заявил: "Я считаю, что еще слишком рано делать какие-либо окончательные выводы о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь и что скорее всего часть его сил также будет находиться в Беларуси". По его словам, НАТО уже повысило свою боеготовность и военное присутствие в восточной части альянса. А на предстоящем саммите будут приняты дальнейшие решения по укреплению коллективной обороны. "Нет места для недопонимания в Москве или Минске относительно нашей способности защищать союзников от любой потенциальной угрозы", – подчеркнул Столтенберг.

Между тем сам Александр Лукашенко накануне дал понять, что не видит в ситуации с Пригожиным никакой особой проблемы, зато видит прямые выгоды. Он заявил министру обороны Виктору Хренину: "Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять". Лукашенко многозначительно заметил: "Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим".

У белорусского президента уже имеется опыт предоставления убежища лицам, преследуемым у себя на родине. Самый известный случай – спасение свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Заявление о своей отставке Бакиев написал 15 апреля 2010 года, а уже через четыре дня оказался в Белоруссии. "Я дал поручение соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск по его просьбе. Он об этом просил неоднократно. Они находятся под охраной нашего государства и президента", – заявлял тогда Лукашенко.

С тех пор Беларусь неоднократно получала запросы на экстрадицию Бакиева в Киргизию, но всегда отвечала отказом. В свою очередь, Бакиев не раз выражал "признательность белорусскому народу и Александру Лукашенко". И конечно, было за что. Не только он, но его близкие обрели в Белоруссии "вторую родину". Как сообщает интернет-портал "Зеркало", "именуемая его неофициальной женой Назгуль Толомушева (доподлинно неизвестно, расписывались ли они) в 2016–2017 годах занимала должность директора отеля "Минск".

В течение двух лет нелегально жил в Минске российский олигарх и чиновник Борис Березовский (2005–2007 годы). Велись переговоры и о возможном убежище для Виктора Януковича и даже, на случай критического развития событий, президента Сирии Башара Асада.

Впрочем, приют в Минске и до Пригожина находили люди, связанные с силовой сферой. Например, по делу о штурме в ночь с 12 на 13 января 1991 года советскими военными Вильнюсского телецентра Литва не раз требовала от Минска выдачи Владимира Усхопчика, командовавшего в то время Вильнюсским гарнизоном, но неизменно получала отказ.

В минувший вторник появились предположения немецкой прессы, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ, к которому не только на родине есть вопросы, но и в США грозит до 50 лет тюрьмы, пытается получить дипломатический иммунитет в связи с работой при UNIDO – одном из международных агентств в структуре ООН. Сам Фирташ утверждает, что имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене еще с 2021 года.

Впрочем, кейс Пригожина отличается от всех вышеперечисленных прежде всего потому, что к нему прилагается боевое подразделение. Впрочем, даже оппозиционные эксперты считают, что Лукашенко не даст им выйти из-под контроля. "Если посадить Пригожина под домашний арест, дать ему какой-то особняк, окружить его службой охраны президента – какая от него опасность? Даже не думаю, что он надолго здесь задержится. Беларусь для него – какой-то такой промежуточный транзитный пункт", – считает политолог Валерий Карбалевич. Эксперт отмечает: "То, как повел себя Пригожин в России, делает его фигурой абсолютно ненадежной, токсичной с точки зрения интересов Лукашенко, опасной. Лукашенко такую опасность видит за километр. Поэтому я не представляю, что он позволит существовать на своей территории неконтролируемой структуре, да еще с такими огромными амбициями".

Источник - НГ
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