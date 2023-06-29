В Казахстане по запросу США задержали российского айтишника Кислицына. Будут выдавать?

08:18 29.06.2023

Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына



29 июня 2023,

Казахстан изучит основание для экстрадиции главы департамента компании F.A.C.C.T. по защите от кибератак Никиты Кислицына в США и Россию. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов 29 июня.



"В дальнейшем мы должны разобраться, во-первых, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые ему инкриминируют в США. Во-вторых, они (инициаторы запроса. - Ред.) должны нам представить соответствующие материалы, доказательства того, что основания, которые предполагают его экстрадицию, достаточно серьезные", - сказал он "РИА Новости".



Он добавил, что меры буду приниматься только после разбирательства. При этом приоритет за российской стороной, так как Кислицын гражданин России. По его словам, Казахстан должен убедиться, что "все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, достаточно серьезные".



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Кислицына задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона, о чем стало известно 28 июня. При этом уточняется, что претензии США к нему связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с "кейсом более чем 10-летней давности", когда он работал журналистом.



По информации "Известий", Россия будет добиваться экстрадиции Кислицына из Казахстана. Добиваться экстрадиции в неправомерном доступе к охраняемой информации будут по умолчанию, поскольку Кислицын арестован заочно.