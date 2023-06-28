У Прокуратуры Кыргызстана отняли следственные функции

08:23 29.06.2023

Жогорку Кенеш 29 июня в третьем чтении одобрил поправки в конституционный закон о прокуратуре Кыргызстана и в Уголовно-процессуальный кодекс.



Данным законопроектом предлагается исключение следственных функций у Генеральной прокуратуры. Статьи Генпрокуратуры перейдут ГКНБ, МВД и Военной прокуратуре.



В апреле 2023 года Администрация президента предложила исключить ряд полномочий и функций органов прокуратуры.

В Минюсте сообщали, что "сужение" функций Генпрокуратуры не противоречит Конституции.

Сообщалось, что МВД и ГКНБ будут возбуждать уголовные дела в отношении прокуроров.