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Инопланетная лихорадка: зачем Пентагону пришельцы из космоса? - В.Ильин
09:04 29.06.2023

29.06.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

"Инопланетный" нарратив все активнее раскручивают в американских масс-медиа. Так, заместитель председателя сенатского комитета по разведка Марк Рубио рассказывает о тайных программах сбора данных об инопланетянах. По его словам, несколько человек с "очень высоким уровнем допуска и высокими должностями в нашем правительстве" стремятся "поделиться из первых рук" некими невиданными ранее заявлениями, связанными с неопознанными летательными объектами (НЛО).

31 мая Американское космическое агентство NASA представило доклад Unindified Anomalous Phenomena (UAP) Meeting ("Встреча с неидентифицированными аномальными явлениями"), охватывающего период с 1996 по 2023 год, за который якобы было зарегистрировано около 10 тыс. случаев наблюдения за "летающими тарелками". Заодно специалисты NASA представили и их некий обобщенный образ: размер от 1 до 4 м; цвет – белый, серебристый, полупрозрачный; высота полета – несколько тысяч километров; скорость до двух Махов; тепловое излучение от в средне- и коротковолновом диапазоне. Основной посыл участников пресс-конференции сводился к необходимости объединения усилий феномена НЛО всех заинтересованных сторон, включая специализированные отрасли промышленности, исследовательского сообщества при координирующей роли NASA. Предлагается и создание некоего "автоматизированного (роботизированного) научного сообщества" для дальнейшего изучения феномена "зеленых человечков". А немногим ранее, в середине июня увидело свет 3-часовое видео огромной конференции "Национального пресс-клуба", на которой обсуждали пришельцев, НЛО и т.п. инопланетные технологии, которые по мнению участников, способны "помочь человечеству решить климатические проблемы".

В описании к видео сообщается: "Историческое событие! Новые совершенно секретные данные. Архив, который поможет правительству США раскрыть правду об НЛО. Недавно сформированная команда юристов приглашает энтузиастов из числа адвокатов, правоведов-профессионалов и студентов юридических факультетов с широким кругозором и опытом работы присоединиться к этой исторической работе. Присоединяйтесь к команде юристов проекта, раскрывающего информации об НЛО, и внесите свой вклад в широкое признание НЛО и передовых энергетических технологий для решения глобального климатического кризиса".

Синхронно с этим новый информационный стимул получила апрельская история о десанте НЛО в Лас-Вегасе, где одна из семей горожан оказалась в центре медийного внимания с утверждением, что "видели инопланетян на заднем дворе, после того как несколько человек сообщили о падении чего-то с неба". Проникшись подобного рода свидетельствами присутствия в городе "10-футовых инопланетян с большими блестящими глазами", местный департамент полиции установил возле дома рассказчиков камеры наблюдения. После чего было официально сообщено, что полицейские камеры также зафиксировали предполагаемое НЛО, "спустившееся с небес" в этом районе.

Как было упомянуто выше, к продвижению "инопланетного" нарратива активно подключилось и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) – в лице специально созданной Группы NASA по UFO (НЛО). Члены Группы, включающей 16 человек, "изучающих" НЛО и то, что правительство США теперь называет UAP ("неопознанные аномальные явления"), сразу же сделали на своем первом открытом заседании заявление для СМИ.

Оказывается, основная проблема НЛО заключается в том, что рассматриваемые явления обычно обнаруживаются и регистрируются с помощью камер, датчиков и прочего оборудования, не предназначенного или откалиброванного для точного наблюдения и измерения таких особенностей. Но теперь патентованные специалисты NASA по НЛО, вооруженные этим знанием, разумеется, разберутся во всем досконально. Публикация первого полноценного отчета группы уже запланирована на это лето.

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По состоянию на начало 2023 года в США зафиксировано более 500 случаев появления в небе над страной неопознанных летающих объектов (НЛО), о чем было сообщено в специально опубликованном в медиа отчете офиса директората национальной разведки США. Пентагон объясняет увеличение числа НЛО усилением мониторинга воздушного пространства над Северной Америкой после инцидента со сбитым в феврале над США китайским аэростатом. В апреле Пентагон рассекретил несколько случаев обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper. По словам директора управления Министерства обороны США по изучению аномальных явлений (уже создано и такое) Шона Киркпатрика, в настоящее время специалисты его управления изучают все поступившие сообщения о подобного рода явлениях.

К раскрутке инопланетной тематике готовы в любой момент подтянуть и самого папу римского, сделавшего сенсационное заявление о том, что двери Ватикана открыты для всех, в том числе, для инопланетян, еще весной 2014 года.

Коллаж от британской mirror.co.uk: "Папа Римский готов крестить и инопланетян"

Сюжеты о инопланетных пришельцах и НЛО еще никогда не звучали в западных медиа так громко и часто. Соответственно, весьма вероятно, что в ближайшем будущем общественности озвучат еще не одно связанное с этим "мега-событие". Однако Пентагону, Ватикану и прочим архитекторам "новой нормальности" истории о высадившихся на заднем дворе инопланетянах с большими глазами нужны вовсе не для медийных сенсаций. И специалисты в области разработок ракетно-космической техники США заявляют об этом уже не первое десятилетие.

Например, доктор Кэрол Росин, ставшая в 1970-х гг. первой женщиной-менеджером американской компании по производству аэрокосмической техники Fairchild Industries и тесно сотрудничавшая с Вернером фон Брауном – одним из основоположников современного ракетостроения, создателем первых баллистических ракет и ядерно-космического щита США, – в свое время процитировала высказывание коллеги, сделанное незадолго до смерти:

"Главная задача – вынос военных технологий в космическое пространство. Для этого обязательно будет использоваться манипуляция общественным сознанием, обязательно будет приводиться масса доводов в пользу того, что оружие обязательно нужно размещать в космосе для защиты наших национальных интересов. Доктор Браун постоянно повторял, что последняя карта, которая будет в этом спектакле разыграна, обязательно будет заключаться во враждебных инопланетянах".

Проще говоря, в военном плане тематика НЛО и нарастающие объемы "инопланетных" нарративов в медиа необходимы для прикрытия вполне "земных" планов наращивания Пентагоном объемов ядерных ракет и оружия космического базирования. Также высказывается вполне обоснованное предположение, что частота нарастания публикаций об НЛО может служить вполне надежным индикатором предстоящих геополитических и техногенных катаклизмов. Попутно решается еще целый ряд задач идеологическо-управленческого плана, направленных в том числе на продвижение инструментов контроля "избыточного" населения и массового воздействия с помощью 5G сетей и т.п. технологий, посредством которых архитекторы "глобальной перестройки" уже готовы активно дурить мозги своим доверчивым согражданам в т.ч. под предлогом "защиты климата".

Источник - fondsk.ru
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