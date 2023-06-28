Каспийские пираты, степная Атлантида и аральский Робинзон. Какие тайны хранят моря Казахстана

10:06 29.06.2023 Каспийские пираты, степная Атлантида и аральский Робинзон. Какие тайны хранят моря Казахстана

Казахстан меньше всего ассоциируется с морской стихией. Тем не менее у нас случались сюжеты, достойные пера Дефо и Стивенсона.



Каспийско-викингская консолидация

Начать стоит с того, что практически вся территория Казахстана является дном гигантского океана Тетис, плескавшегося тут 5 млн лет назад. Именно поэтому далеко в степи, где до ближайшей речушки десятки километров, встречаются ракушки, останки доисторических рыб и белемниты.



От былого величия Тетиса в наши дни остались только Арал и Каспий.



Аральское море спрятано в глубине степей, и долгое время судоходство там было развито слабо, а вот Каспий ладьи бороздили с незапамятных времен.



Первыми гостями из далекой Европы в наших степях были викинги. Эти отчаянные парни заплывали на драккарах в самые далекие и неизведанные земли, чтобы найти, чем можно поживиться. Попадали они и на плато Устюрт, но тут их ждало разочарование, потому что у редких местных племен грабить было нечего.



О пребываниях викингов в наших степях известно очень мало. Суровое солнце Мангышлака и едкая вода Каспия моментально уничтожает все исторические артефакты. Кроме того, в драккарах викингов было много трофеев из иных краев, так что сложно понять, принадлежит ли найденный на стоянке бронзовый ножик путешественникам из Персии, или берсерки где-то отжали его во время очередного набега.



Аральское море тоже не так просто, как кажется. Его воды долго скрывали от людей степную Атлантиду.



В 1972-м, когда море стало мелеть, капитан баржи из Аральска заметил на мелководе странные постройки строгой геометрической формы.



В 2001 году, когда вода совсем ушла, археологическая экспедиция провела тут раскопки, и оказалось, что тут с ХII по ХV век находился довольно крупный город.



Но ничего мистического в городище Арал-асар не было. Его быт не особенно отличался от других городов Средней Азии того периода.



Пираты Каспийского моря

Удивительно, но в казахстанские степи тоже наведывались пираты. Конечно, они выглядели совсем не как капитан Джек Воробей, и даже не как злобный Джон Сильвер. С Х века сюда заплывали варяги, потом два века спустя - морские разбойники из Персии, затем - туркменские пираты, а под конец и русские казаки не брезговали взять на абордаж какое-нибудь купеческое судно. И бороздили морские просторы каспийские пираты не на огромных фрегатах, а на небольших ладьях. Останки одного такого судна отыскали близ утеса Чертов палец. Едкая вода Каспия мало что оставила от гордого судна, но даже эти находки уникальны. В Голубую бухту морские путешественники наведывались частенько. Недалеко от берега есть источники пресной воды, что для моряка дороже золотых приисков. Но за водичку приходилось побороться. Даром ее отдавать местные племена не хотели. Не потому, что самим мало, а по суровым законом рынка. Ведь за драгоценную влагу страдающие от жажды были готовы платить золотом. Так оазис превращался в золотую жилу.



Подобные оазисы - большая редкость в каменных пустынях, поэтому люди тут жили давно и не слишком радовались незваным гостям, если те приходили с оружием. Одно дело втюхать купчишке кувшин воды за отрез драгоценного шелка, а совсем другое -иметь дело с бандой пиратов, привыкших брать все даром.



Это наша галера, и мы ее доим

На краю ущелья Саура, что в Мангыстау, сохранились руины крепости эпохи бронзы. Есть версия, что жители крепости жили только за счет поставок воды путникам, причем жили небедно. Штурмовать крепость в таких условиях непросто, и самый жадный пират понимал, что легче заплатить за водичку, чем жертвовать своими людьми.



Легенда гласит, будто жители крепости избегали любых контактов с чужаками. Воду спускали в кувшинах на веревках, только сначала нужно было положить оплату в корзину.



Никаких подтверждений этой легенде нет.

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Прежде торговая связь Китая с Персией осуществлялась по суше, то есть по плато Устюрт неделями шли караваны. Позже купцы смекнули, что доставлять товары по морю быстрее и удобнее. Тут и настал золотой век каспийских пиратов. К берегам нынешнего Казахстана они стали наведываться все чаще. Впрочем, купцы в этом особых проблем не видели. На караваны тоже нередко совершали налеты разбойники.



Пираты в этом плане были более цивилизованны. С ними можно договориться о "крышевании". То есть морские разбойники за определенную плату сопровождали купеческое судно до нужной точки, охраняя его от других пиратов.



Все как в лихих девяностых.



Сейчас Аральское море больше похоже на лужу, в которой и купаться не особо хочется. А еще полвека назад тут было развито судоходство, и бороздить аральские просторы мечтали многие любители парусного спорта.



В марте 1974-го на Аральское море приехал доцент Вильнюсского университета Паулюс Нормантас. Он хотел пересечь Арал на надувной парусной лодке. Паулюс имел хорошую подготовку, судно отличалось надежностью, Арал не так капризен, как Атлантика, поэтому путешествие обещало быть совсем легким.



Но Паулюса сгубило легкомыслие. 25 марта он проплывал мимо маленького каменистого островка и заметил там стаи кекликов (степных куропаток). К тому времени консервы путешественнику изрядно надоели, и он захотел похлебать супчика из дичи и сообразить шашлык. Из оружия у него был лишь арбалет для подводной охоты. Паулюс причалил к острову, второпях схватив лишь то, что нужно для перекуса: спички, нож, котелок из консервной банки, несколько картофелин с половиной буханки хлеба и еще какую-то мелочевку.



Настрелять дичь из арбалета не вышло, кеклики слишком малы и шустры, но путешественник долго не оставлял надежду полакомиться супом из куропатки, поэтому долго носился по острову.



Когда Паулюс совсем устал и решил вернуться на судно, его ждал неприятный сюрприз.



Парусник унесло в море. В охотничьем угаре путешественник забыл его привязать.



Парус еще был виден на горизонте, Паулюс попытался догнать его вплавь, но аральская вода в марте не годится для купания. Так путешественник остался на берегу с одним котелком, да еще и промокший до нитки.



Тут климат иной

Книжному Робинзону из романа Дефо очень повезло. Его выбросило на тропический остров, где было полно дичи и прочих бананов-ананасов, да еще с затонувшего корабля удалось спасти кучу вещей.



На островке, где остался Паулюс, даже костер развести было проблемой. Редкие кустики саксаула надо было экономить. Сырой камыш горел плохо, но на шалаш он сгодился. Потом этот шалаш наш робинзон обмазал глиной и соорудил там простенькую печь. Коротать долгие ночи стало легче. В марте ночи на Арале очень холодные, а из одежды у путешественника была лишь легкая ветровка.



Первую неделю Паулюс надеялся, что мимо пройдет какое-то судно. Скромные запасы продуктов кончились уже на третий день. Напуганные кеклики разлетелись, а у берега плескалась лишь мелкая рыбешка. Рыбу покрупнее нужно было стрелять на глубине, но путешественник не решался лезть в ледяную воду.



К счастью, на острове был родничок с пресной водой, а у Паулюса с собой оказалась целая пачка зеленого чая. Который на острове стал единственной радостью.



Отчаявшись ждать помощи. Паулюс решил выбираться с острова самостоятельно, на камышовом плоту.



Только для этого надо было дождаться лета, когда вода хоть немного потеплеет. Путешественник решил не терять время зря и стал тренироваться. Постепенно привыкал подолгу находиться в холодной воде, совершал пробежки по острову, учился задерживать дыхание на три минуты. Закаливание дало результат уже через пару недель. Путешественник мог заплывать далеко от берега, и его рацион пополнился шашлыком из крупных сазанов.



Прошу, пожалуйста, только плыви!

Паулюс надеялся уплыть с острова в середине июня. Но 9-го произошла неприятность. Уголек из костра перекинулся на камыш, и вся растительность на острове сгорела, а вместе с ней и значительная часть вещей путешественника. Оставаться на голом острове означало верную смерть.



Из остатков камыша аральский Робинзон соорудил подобие плота. На нем можно было лишь немного отдыхать во время заплыва. Температура в тот день не превышала 8 градусов.



К счастью, по пути встречались островки, где можно отоспаться и напиться воды. Хотя бы утренней росы с саксаула, если нет источника.



Через 9 дней такого заплыв Паулюс встретил лодку рыбаков, которые доставили его в ближайший поселок. Всего с того момента, как путешественник остался на голом острове, прошло 55 дней. Проплыть на хлипком плотике ему пришлось около 200 километров.



Сейчас этот путь можно пройти в болотных сапогах. Настолько обмелел Арал.



Причиной экологической катастрофы долгое время было принято считать расход воды из рек Сырдарья и Амударья, но городище Арал-асар рисует совсем другую картину. Если на дне моря находился город, то 5 веков назад Арал пересыхал еще сильнее.



То есть процесс обмеления - природный и вполне естественный. Сейчас вода в Арале прибывает, Каспий, напротив – мелеет. Так происходит несколько тысячелетий подряд.



Кто знает, может быть, через пару десятилетий обнажившееся дно Каспия откроет нам новые тайны.



Автор: Владислав Кожухарь Источник - caravan.kz

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