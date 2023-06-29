Как расширение БРИКС угрожает доминированию США, - Рияуддин Майтама

10:32 29.06.2023

infoBRICS

Китай

29 июня 2023



Расширение БРИКС приведет к утрате США доминирующего положения в мире, пишет infoBRICS. По мнению автора статьи, вступление в блок новых членов ускорится из-за санкций против России. Они дали понять, что Вашингтон не является надежным партнером.

Расширение БРИКС (пяти региональных экономик - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) может снизить влияние Соединенных Штатов в глобальной политике и торговле, заявил профессор университета доктор Рияуддин Майтама (Riya’uddeen Maitama).

Согласно многочисленным сообщениям, БРИКС планирует расширить свой блок, включив в него около 19 стран к июню этого года.

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Майтама, аналитик по иностранным делам и преподаватель международных отношений в Университете Байеро, рассказал о последствиях такого расширения. По его словам, в мировой торговле в основном доминируют Соединенные Штаты, их союзники по G7, такие как Япония и Канада.



Доллар США также используется в качестве официальной валюты в 17 странах, отсюда и идея БРИКС разработать новую валюту, которая заменит доллар для трансграничной торговли.

"Россия, Бразилия, Китай являются членами - основателями БРИКС, и они пытаются создать альтернативу доминированию США в мировой политике и торговле. Смысл расширения БРИКС заключается в попытке создать баланс сил, когда речь заходит о глобальной политике и торговых отношениях. Если БРИКС сможет расшириться, это откроет еще одну главу в глобальной политике торговых отношений", - сказал Майтама.



Он добавил, что односторонние санкции, введенные США против России, могут ускорить расширение БРИКС, поскольку страны, не состоящие в хороших отношениях с Америкой, могут присоединиться к блоку для защиты.



"Мы видели ситуацию, в которой оказалась Россия после того, как вступила в конфликт с Украиной. США и их союзники продолжали вводить санкции против России до такой степени, что они ограничивают доступ России к доллару. Такое развитие событий опасно и заставит страны бояться США, которые не зарекомендовали себя как надежный партнер", - добавил Майтама.

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Выступая далее, он сказал, что постепенное превращение БРИКС в мощный блок обладает потенциалом для изменения глобального экономического и политического ландшафта.



"Они (страны БРИКС) пытаются изобрести платежную систему, которая отличалась бы от тех, что созданы США и их союзниками. Если этой группе удастся расшириться, она станет альтернативой для США в международной политике", - добавил Майтама.

Первоначально сформированный как экономический блок, БРИКС с тех пор превратился в форум для сотрудничества и диалога по различным глобальным вопросам. Он был образован в 2006 году в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и предпринимает шаги, чтобы соперничать с США. БРИКС учредил Новый банк развития (НБР) с целью мобилизации ресурсов для проектов инфраструктурного развития на формирующихся рынках и в развивающихся странах (EMDCS).



Одна из крупнейших экономик мира, Китай, в прошлом году призвала к вступлению других стран в БРИКС.