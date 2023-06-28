 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.06.2023
12:47  Нурсултана Назарбаева лишают статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда
12:40  Сожжение Корана в Швеции - это преступление, - заявление ГосДумы РФ
12:32  Певец-дегенерат Шарлот прилетел в Ереван и сразу сжег российский паспорт. Теперь живет... в аэропорту
12:25  Турция пришла в ярость из-за сожжения Корана во время Курбан-байрама в Швеции
12:16  Акции российского? "Полиметалла" упали на фоне переноса срока "переезда" из РФ в Казахстан
11:50  Кроты глобализма. О русскоязычной интеллектуальной обслуге западных спецслужб, - А.Гончаров
11:44  Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)

11:35  Лихорадочная "кенесаризация" Казахстана - как дефект исторической памяти, - А.Уваров
11:15  Серьезное землетрясение (5,1 балл) к югу от таджикского Хорога
11:11  Жогорку Кенеш узаконил проведение ежегодного Народного курултая кыргыз. Зачем тогда нужен ЖК?
10:57  Генерал Сыдыков стал вице-министром обороны Казахстана по вооружению
10:49  Пицца с кровью. Рос-ракета посетила праздник амер-наемников в Краматорске
10:47  Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны, - Тимур Шерзад
10:37  Как России организовать партизанское движение на Украине
10:32  Как расширение БРИКС угрожает доминированию США, - Рияуддин Майтама
10:06  Каспийские пираты, степная Атлантида и аральский Робинзон. Какие тайны хранят моря Казахстана
09:07  В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента
09:04  Инопланетная лихорадка: зачем Пентагону пришельцы из космоса? - В.Ильин
08:23  У Прокуратуры Кыргызстана отняли следственные функции
08:18  В Казахстане по запросу США задержали российского айтишника Кислицына. Будут выдавать?
02:35  Белоруссия превратилась в убежище для жертв и организаторов переворотов
02:34  В хаосе на европейских газовых рынках обвинили трейдеров
00:58  Что является основой энергетической безопасности Туркменистана? - А.Качелин
00:54  Проституты (ХантерБайдены) в Белом доме, - К.Зайцев
00:00  Прорыв к океану. Что дадут Центральной Азии узбекистанские терминалы в Чобахаре?
Среда, 28.06.2023
20:38  Визит главы иранской полиции в России связали с мятежом
18:55  Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и каков прогноз ученых
14:04  "Талибан" заявляет, что вернул женщинам Афганистана статус "свободных людей"
13:36  Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам у главной мечети Стокгольма
13:32  План нападения США на Иран: Трампа обвинили в разбалтывании военных секретов
12:51  "Винтовка рождает власть": как работают ЧВК в Китае, - Ю.Тавровский
12:49  Турецкая лира падает в полное никуда, - Яшар Ниязбаев
12:48  Путин на минном поле: опасные капканы для власти в постпригожинский период, - М.Ростовский
12:46  Гигантская "гравитационная дыра" в Индийском океане. Что это? - Том Меткалф
12:28  США пытаются перекупить Индию, - Асаад Аббуд
12:26  Что делать с искусственным интеллектом?
12:22  В Ташкенте соорудят еще один супер-VIP-отель "Sheraton"
12:20  Продажные рос-"элитки" продолжают накачивать газом Польшу
10:25  После мятежа. Точка бифуркации, - Александр Дугин
08:28  Массовые беспорядки в Париже: полицаи застрелили подростка...
07:48  Планету ждет более страшная война, чем Вторая Мировая? рождение нового мира, - А.Фурсов
07:44  Военный мятеж Пригожина был газовым пузырем, возникшим в результате гниения общества и государства, - Александр Проханов
07:22  Баку и Ереван ищут мира в Вашингтоне, - Юрий Рокс
07:18  Из всех президентов США только предки Трампа не были рабовладельцами
07:16  Как "Северные потоки" приближают смену германских элит, - Глеб Простаков
07:11  American Greatness: Сокрушительный провал Украины послужит хорошим уроком для Соединенных Штатов
07:10  Замшелый недемократизм рушащегося "града на холме", - Г.Симаков
06:35  Казахстан поднимает на пересмотр договор по воде с Киргизией и Узбекистаном
06:32  Преемник Токаева: пора ли начинать подготовку к транзиту власти в Казахстане?
06:28  "Наш народ веками живет, сочетая мудрые взгляды ислама со своими самобытными традициями", -Поздравление Садыра Жапарова с Курман айтом
00:25  Как в СССР искали внеземные цивилизации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как России организовать партизанское движение на Украине
10:37 29.06.2023

У России есть возможности организовать партизанское движение на Украине
Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии
29 июня 2023, Андрей Резчиков
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?

В России с 29 июня 2010 года ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник был учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Основанием для установления памятной даты стал выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия".

Первым 29 июня 1941 года за линию фронта ушел партизанский отряд из числа студентов и преподавателей Ленинградского института физической культуры. А уже к концу года действовало более двух тысяч партизанских отрядов (свыше 90 тыс. человек). За годы войны в тылу врага находилось свыше шести тысяч партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1,1 млн партизан.

Порядок подготовки партизанского подполья, развертывания массового партизанского движения и его основные задачи были оговорены отдельными документами. Партизаны в первую очередь должны были уничтожать живую силу и технику противника, базы материально-технических средств, нарушать его коммуникации, вести разведку, оказывать содействие войскам Красной армии в проведении боев.

Только партизанами и подпольщиками были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, более 4000 танков, 1100 самолетов, 65 тыс. автомобилей. Ими же было уничтожено 58 бронепоездов, организовано 20 тыс. крушений поездов и уничтожено 12 тыс. мостов.

Самой известной советской партизанкой историки называют Зою Космодемьянскую, которая в 18 лет явилась к месту сбора добровольцев, откуда была направлена в диверсионную школу. После трехдневного обучения Зоя в составе диверсионной группы отправилась на задание. В районе деревни Головково группа Зои столкнулась с превосходящими силами противника и понесла в бою серьезные потери. Юная партизанка попала в плен и была казнена после жестоких пыток 29 ноября 1941 года.

На эту тему
Ветераны спецслужб назвали способы борьбы с украинской агентурой в России
Где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России
Как закрыть границу с Украиной для диверсантов
Среди партизанских командиров Великой Отечественной войны наиболее известным считается Сидор Артемьевич Ковпак (1887–1967), который на тот момент уже имел опыт участия в Первой мировой (получил два Георгиевских креста) и Гражданской войнах (воевал в составе Чапаевской дивизии). С 1937 года Ковпак возглавлял Путивльский горисполком Сумской области, но после вторжения на территорию УССР в 1941 году гитлеровских войск он командовал Путивльским партизанским отрядом, затем – партизанским соединением на Сумщине.
В 1942 году Ковпак стал Героем Советского Союза, а в 1943 году получил звание генерал-майора. Сумское партизанское соединение, которым командовал Ковпак, в 1944 году было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака, а командиром дивизии был назначен генерал-майор Петр Вершигора (1905–1963), ранее бывший заместителем Ковпака по разведке.

В экспертной среде считают, что партизанские отряды и подпольщики могли бы внести заметный вклад в победу России в ходе СВО, особенно это касается тех территорий, которые оккупированы противником. Речь идет про районы Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Но для этого необходимо провести серьезную организационную работу.

"Во-первых, надо понимать, что между партизанскими действиями и партизанским движением есть разница.

Партизанские действия могут вести подготовленные вооруженные формирования, те же группы спецназа", – считает Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ, майор запаса. Он напомнил о заслугах Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, который в Великую Отечественную войну более двух лет провел в тылу врага, уничтожая живую силу и технику противника, снабжая Центр разведывательной информацией. "Отряд Медведева стал ядром дальнейшего партизанского формирования. Они выполняли задачи непосредственно под управлением НКВД", – подчеркнул Козлов.

В целом же группа, которая может быть заслана в тыл врага, должна опираться на подполье. Украина, по его словам, "очень четко работает в этом направлении". "Вы же видите, сколько было выявлено случаев подобной работы. Но это далеко не все формирования и диверсанты, которые находятся на нашей территории", – уверен ветеран спецназа ГРУ. Козлов убежден, что

прежде всего необходима вербовка партизан со стороны ФСБ, "потому что агентурные сети не создаются по щелчку пальцев".

А в качестве ресурсной базы необходимо обратить внимание на тех жителей, которые не только враждебно настроены к противнику, но и готовы к активным действиям. "Из числа этих местных жителей можно создавать партизанские формирования, куда можно направлять наших разведчиков-спецназовцев", – добавил Козлов.

Начинать работу по организации партизанского движения на Украине, полагает эксперт, нужно с проведения разведки, "не совершая активных действий". "Внедрение группы в населенный пункт с поддельными документами? СБУ все это вычислит на раз. Они сейчас держат ушки на макушке. Нужно работать с агентурными источниками, создавать взаимодействие и только потом заниматься развитием этой темы", – уверен майор запаса.

В то же время президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сомневается в том, что на сопредельной территории возможна организация полноценного партизанского движения. На это, в частности, указывает отсутствие масштабных протестных акций со стороны граждан Украины, которые потеряли родственников-военных в ходе боевых столкновений.

По его мнению, такого массового партизанского движения, как в Великую Отечественную войну, "на сегодняшний день просто не может быть". "Я часто бывал в Киеве и видел, как с каждым годом меняется отношение моих товарищей – оно становилось только хуже. А сейчас ситуация совершенно другая. Потеряно три поколения украинцев. Нам потребуется много времени, чтобы повернуть ситуацию в обратную сторону", – добавил Гончаров.

Иной точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. По его словам, в столице есть "устойчивое ядро пророссийски настроенных граждан, с которыми никакой работы не ведется, это примерно 15% от общего населения города". "Еще столько же – это откровенные и в меру активные русофобы. Остальные придерживаются принципа "чья власть – того и вера", – добавил он.

Кроме того, при организации партизанского движения, если соответствующее решение будет принято, необходимо четко понимать, о каких географических районах идет речь.

"Если мы говорим о новых регионах России, часть которых находится под контролем противника, – это одна история. Если мы говорим о создании партизанских отрядов на сопредельных территориях – совсем другая".

"В первом случае организация партизанского движения могла бы заметно упростить деоккупацию российских регионов и создать немало проблем противнику в его ближнем тылу. Ну а во втором – речь должна идти о работе, так сказать, на перспективу и в большей степени агентурная. Причем неважно, говорим мы о Киеве, Харькове, Одессе или даже Львове", – отмечает собеседник.

"Я напомню, что одна только УССР дала нам 95 Героев Советского Союза из числа партизан. Местные жители знают толк в этом вопросе, была бы организация. Сидор Ковпак – вообще легенда, он совершал немыслимые по сегодняшним меркам операции в глубоком тылу немцев. Один только "Карпатский рейд" чего стоит, когда русские, украинские и белорусские партизаны громили логистику гитлеровцев на Западной Украине", – напомнил эксперт.

"Кроме того, тот же "Карпатский рейд" имел важнейшее значение для нашего успеха в Курской битве, потому что отряды Ковпака уничтожали транспортную инфраструктуру противника за сотни километров от линии фронта, мешая немцам перебрасывать войска, технику, боеприпасы и топливо к линии фронта", – отмечает политолог.

"А теперь представьте, как нам пригодились бы партизанские отряды в текущих условиях, когда противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, например, в Запорожской области. Это был бы хороший ресурс. Конечно, сегодня действовать под копирку нельзя. Военная мысль ушла далеко вперед. Сейчас партизаны должны быть иначе оснащены, их характер действий должен быть точечным, выверенным, хорошо организованным", – полагает собеседник.

"Но то, что партизаны нам нужны, это очевидно. Очевидно и то, что на Украине есть люди, которые готовы к подобной работе. И самое главное – это должны быть местные жители, которые прекрасно знают каждую тропинку в соседнем лесу, нюансы течения ближайшей реки, особенности схода снега весной и другие тонкости, которые известны лишь коренным жителям городов и сел. С ними и нужно вести работу", – уверен Нечаев.

"В целом партизанские отряды можно было бы создать на основе выходцев с Украины, которые переходят в Российскую армию.

Партизаны не могут организоваться сами по себе, этот процесс должен быть управляемым. И в рамках идеологии денацификации Украины можно создавать такие структуры", – полагает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России".

Эксперт напомнил, что в составе Красной армии, например, воевал 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон, созданный в период Великой Отечественной войны. Батальон был частью воинских частей эмигрантского правительства Чехословакии в Лондоне, но с оперативной точки зрения подчинялся советскому командованию. "И этот образец можно взять за основу при создании партизанских отрядов и подпольщиков", – считает собеседник.

"Второй путь – это засылка партизанских отрядов в глубокий тыл противника, но опять же – из числа выходцев с Украины, которые могут спокойно внедряться, обучать других людей партизанскому делу и проводить различного рода акции. Все это, в принципе, реализуемо, но требует большой подготовительной работы", – заключил Перенджиев.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688024220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 27 июня 2023 года №45
- Маулен Ашимбаев: "Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы"
- Лауреатов конкурса для журналистов "Парасат" наградили в Сенате
- Мажилис одобрил законопроект о производстве и обороте органической продукции в первом чтении
- Казахстанско-кавказский коридор
- Спикер Мажилиса встретился с Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Если ситуация не улучшится, будут приняты кадровые решения
- Повышение пенсий и пособий, проактивное оказание соцподдержки: новый Социальный кодекс вступает в силу 1 июля в РК
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  