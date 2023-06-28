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Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны, - Тимур Шерзад
10:47 29.06.2023

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны
Тимур Шерзад
журналист
28 июня 2023,
Первая мировая навсегда изменила Европу. Тотальное превосходство обороны над наступлением породило позиционный тупик, который свелся к бесконечным попыткам пробить лбом каменную стену. Занимались этим все – кто-то более, а кто-то менее удачно. Временами стена даже пробивалась, но тогда наступающий не мог развить успех – мощные, ощетинившиеся стволами и броней подвижные части, которые можно будет бросить в дыру во фронте, чтобы окружить врага, появятся в завершенном виде лишь к 1940-м годам.

Получившаяся война на истощение обернулась кипами похоронок без внятного результата. В итоге, когда одна сторона победила другую, она была истощена немногим меньше, чем те, кто проиграли.

Характеры от пережитой эпопеи ни у кого лучше не становились. Поэтому, когда в январе 1919-го стартовала Парижская мирная конференция, дальнейшую судьбу мира определяла не коалиция победителей, а сборище параноидальных невротиков. Результат получился соответствующий – следующая мировая война грянула всего через 20 лет.

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Каждый думал о том, чтобы перенастроить баланс поствоенного мира в свою пользу. Какие-то группы стран хотели сохранения Германии, какие-то желали раздробить ее на части. Кто-то видел одно применение земель развалившейся Австро-Венгрии, кто-то – другое. В этой обстановке старые договоренности не стоили ничего.

Большие обещания

Под конец войны участвовавшие в Первой мировой страны были доведены до ручки. Но почти все они вступали в конфликт с совсем другим настроением. Бодрость, патриотические манифестации, желание разбить врага. Италия в этом смысле ничем не отличалась от других великих держав.

Взять, к примеру, будущего дуче – Бенито Муссолини. До войны он бегал от срочной службы в армии, не остановившись даже перед эмиграцией. В 1914-м все было совсем по-другому – он, как и многие соотечественники, отправился на фронт добровольцем.

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Вообще, Италия входила в союз с центральными державами, но когда грянули пушки, не только не бросилась воевать на их стороне – итальянское общество требовало вступления в войну на стороне Антанты – противоположного блока!

Причина была проста – итальянцы претендовали на свои исторические территории, которые контролировались Австро-Венгрией. Отобрать их было гораздо проще, сражаясь против нее, а не на нее стороне. Вопрос стоял только за ценой. Италия поторговалась с Антантой за свой кусок пирога в случае победы. В итоге сошлись на том, что Рим получит существенное территориальное приращение на Балканах и будет контролировать почти все побережье этого полуострова со стороны Адриатического моря, оттяпает кусок Австро-Венгрии и даже германские колонии в Африке. Куш казался достаточно серьезным, чтобы вступить в войну.

Проблемой итальянцев оказалось то, что они воевали значительно хуже своих противников и регулярно были биты. Яркое описание падения духа и массовой сдачи оставили записки Роммеля о Первой мировой. Что забавно, в 30-е годы, после того, как Гитлер подружился с Муссолини, в очередное переиздание книги германский генерал добавил сноску: мол, то были не те итальянцы – сегодня, ведомые железным дуче, они совсем другие. Позже, в годы Второй мировой, отправка Роммеля для спасения итальянцев в Северную Африку показала, что никакие не другие, а все те же.

Успехи итальянцев на фронтах Первой мировой оказались крайне скромны, а потери – велики. Италия не оказалась настолько полезным союзником, чтобы ее всерьез уважали на Парижской конференции. Хотя она формально и входила в "большую четверку" стран, принимавших ключевые решения, это был, очевидно, младший партнер.

Кроме таких эмоциональных вещей, как уважение, большую роль играли и интересы. Другим победителям для баланса в свою пользу было нужно сильное единое государство на Балканах, а не усилившаяся Италия. В итоге, несмотря на договоренности и плату кровью, ей не досталось и половины того, о чем удалось договориться в 1915 году. Кусочек Далмации, История и Южный Тироль – более чем скромные приобретения.

Чему это учит? В первую очередь тому, что международное право, как и любое другое – это в первую очередь результат баланса сил, а не объект религиозного поклонения, не фетиш, который важен сам по себе. Первостепенно не то, кто что смог когда-то выторговать себе на бумажке, а то, есть ли у него силы и умение продолжать быть частью баланса, который породил эту самую бумажку, и отстоять то, что было записано на ней в его пользу.

В ходе Парижской конференции итальянцам наглядно продемонстрировали этот принцип – неудачное выступление против Австро-Венгрии во время Первой мировой подорвало их политический и военный вес. Влияние упало. Несмотря на человеческие жертвы, желаемые приобретения во многом обернулись пшиком.

Это не утратило актуальности и сегодня. Мечты украинцев о НАТО и Евросоюзе в отсутствие реальных успехов на поле боя обернутся жестоким разочарованием – таким же, как у итальянцев, которые в итоге, возмущенные разницей между ожиданиями и реальностью, позволили прийти к власти Муссолини.

Не менее показательна судьба Италии должна быть и для тех, кто считает, что можно одержать над ненавидящим вас врагом победу на поле боя, вынудить его подписать некий договор и после этого жить спокойно. В реальности он восстановит силы, дождется удобного момента и нанесет удар в самое неудобное для вас время – потому что заключенные договора в условиях изменившегося баланса сил не стоят ничего.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688024820


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