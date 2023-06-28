Пицца с кровью. Рос-ракета посетила праздник амер-наемников в Краматорске

10:49 29.06.2023

ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников



29 июня 2023,Антон Никитин

Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.



Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там "была целая куча". По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА "Новости".



По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.



Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.



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УДАР ПО КРАМАТОРСКУ. ФАКТЫ О НАЕМНИКАХ, КОТОРЫЕ ПОПЫТАЛИСЬ ЗАМЯТЬ

Россия нанесла удар по Краматорску. Минобороны уже предоставило официальную информацию. На Украине же случилась истерика. Там попытались замять факты о наемниках, но все равно скрыть ничего не получилось.



28 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об ударе по Краматорску. Целью русской армии был пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Впрочем, надо сказать, что этому удару в материалах брифинга посвящена лишь одна строка. Между тем на Украине уже началась самая настоящая истерика.



Украина вчера всеми силами пыталась сначала представить все "ударом по мирным жителям". Когда всплыли различные иностранцы в районе удара по отелю, их начали называть "туристами" и "журналистами".



Кто слил данные?

В Краматорске в результате ракетных ударов в районе отеля "Краматорск" накрыли группу украинских офицеров и иностранных наемников. Ситуацию прокомментировал военно-политический обозреватель Борис Рожин.



Он рассказал, что с украинской стороны заявляют о четырех убитых и 42 раненых. При этом акцент делается на сопутствующий ущерб. Тем временем в украинских социальных сетях все пытаются выяснить, кто слил данные о встрече украинских военных.



Подозревают работу местного подполья, информирующего ВС России о передвижениях ВСУ,



- сообщает Борис Рожин.



Он отметил, что история чем-то напоминает потопление украинского десантного корабля "Юрий Олефиренко" в Одессе. Там тоже три дня искали возможных информаторов Вооруженных сил России.



Удары по бункерам - серия 2?

Из данных сервиса по отслеживанию авиаперелетов после нанесения удара в воздушном пространстве Румынии наблюдается повышенная активность армейской авиации США. Напомним, примерно такая же ситуация наблюдалась и после нанесенного Россией удара по бункеру в Киеве. Не исключено, что на этот раз борты летят за раненными в Краматорске американскими наемниками.



На одном из появившихся в Сети роликов с места ракетного удара четко видна рука мужчины, говорящего по-английски. На руку нанесена татуировка в виде тройки в ромбе. Этот знак является шевроном 3-го рейнджерского батальона 75-го полка армии США. Военнослужащие этого полка часто делают такие татуировки.



Последний ужин

Подтверждая, что удар пришелся по иностранным наемникам, многие украинские телеграм-каналы публикуют скриншоты из социальных сетей иностранных военных и инструкторов, которые, как передается, находятся в Краматорске и обедали в кафе накануне прилета ракет.



Вот, например, наемник Алекс Галлант сокрушается, что пиццерия, где он всегда обедал, оказалась разрушена. В сториз посетовал на то, что вчерашний ужин в этом кафе стал последним, и иностранный журналист Арно де Декер.



Надо отметить, и сами иностранные специалисты не стесняются в своих соцсетях хвастаться видео, где они обучают украинских боевиков. Очень вероятно, что эти кадры являются инструкторами НАТО.



Пишут, что буквально шесть дней назад на своей странице в социальной сети украинка, занимающаяся волонтерством, выложила фотографию с иностранными наемниками и инструкторами, на которой была отмечена геолокация Краматорска (через некоторое время отметка была удалена).



Американцы проговорились

В итоге фейк Украины разоблачили американские СМИ. Проговорился телеканал CNN, сообщив, что при ударе русской армии по Краматорску пострадали как минимум два иностранных наемника. Журналисты уточнили: речь идет об англичанине Мо Хорнике и американце Нике Дакворте. Мужчины пришли в кафе на "детскую вечеринку".



"Это и есть те "гражданские посетители пиццерии"?" - задал резонный вопрос политолог Армен Гаспарян.



Россия не бьет по гражданским

Накануне официальный ответ Киеву дали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинение киевского режима в ударах по гражданской инфраструктуре Краматорска, где якобы погибли мирные граждане.



Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой,



- заявил представитель Кремля.



https://tsargrad.tv/news/udar-po-kramatorsku-fakty-o-najomnikah-kotorye-popytalis-zamjat_815067