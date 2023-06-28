Жогорку Кенеш узаконил проведение ежегодного Народного курултая кыргыз. Зачем тогда нужен ЖК?

11:11 29.06.2023

Жогорку Кенеш 29 июня одобрил конституционный законопроект о Народном курултае в третьем чтении.



Данным законопроектом предлагается раз в год проводить Народный курултай. Количество делегатов - 700 человек.



В марте депутаты ЖК выступили против концепции законопроекта и создали рабочую группу для доработки проекта документа. Доработанный законопроект был рассмотрен во втором чтении.



Первая попытка провести данный законопроект через парламент была в мае 2022 года. Тогда профильный комитет ЖК отклонил проект закона.