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|Жогорку Кенеш узаконил проведение ежегодного Народного курултая кыргыз. Зачем тогда нужен ЖК?
11:11 29.06.2023
Жогорку Кенеш 29 июня одобрил конституционный законопроект о Народном курултае в третьем чтении.
Данным законопроектом предлагается раз в год проводить Народный курултай. Количество делегатов - 700 человек.
В марте депутаты ЖК выступили против концепции законопроекта и создали рабочую группу для доработки проекта документа. Доработанный законопроект был рассмотрен во втором чтении.
Первая попытка провести данный законопроект через парламент была в мае 2022 года. Тогда профильный комитет ЖК отклонил проект закона.