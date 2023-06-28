Серьезное землетрясение (5,1 балл) к югу от таджикского Хорога

11:15 29.06.2023

Мощные толчки произошли около 10 часов утра, очаг сейсмических возмущений располагался примерно в 15 км на юг от Хорога на глубине 139 км

ДУШАНБЕ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Мощные толчки произошли около 10 часов утра, очаг располагался примерно в 15 км на юг от Хорога на глубине 139 км.

Данные о последствиях землетрясения на данный момент не поступали.

Этот регион является сейсмически активной зоной, толчки различной силы происходят там постоянно - как на территории Таджикистана, так и через границу с Афганистаном, по другую сторону реки Пяндж.

Напомним, ранее в Рошткалинском районе сошел разрушительный сель. Из-за стихийного бедствия были повреждены жилые дома, дороги и мосты, а также сельскохозяйственные угодья.

Стали известны подробности стихийного бедствия в Рошткалинском районе ГБАО

Сообщается, что паводок был вызван резким потеплением, которое привело к таянию горных льдов и снегов и подъему уровня воды в реке Шахдара.