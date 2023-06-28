Лихорадочная "кенесаризация" Казахстана - как дефект исторической памяти, - А.Уваров

11:35 29.06.2023

Лихорадочная "кенесаризация" Казахстана - как дефект исторической памяти

Националисты - в поисках национального символа



28.06.2023 | АНДРЕЙ УВАРОВ



Памятник Кенесары Касымову в Астане



Как и все постсоветские государства, Казахстан уже 30 лет старательно выцарапывает из прошлого своих "великих", превращая их в величайших. Процесс затянулся – с "великими" скудновато, а признанный пантеон героев не подходит строителям национальной идеологии. Чокан Валиханов – имперец, Алтынсарин и Амангельды Иманов – "слишком обласканы Советами", Абулхаир трактуется некоторыми чуть ли не как подкаблучник Анны Иоановны.



А потому казахские историки "записывают в казахи" чужих, вроде Аль-Фараби, или "становятся" потомками Чингизхана. Это не ирония. В 2013 года титан казаховедения Гизат Табулдин в книге "Казахские ханы и их потомки" непринужденно "доказал", что сыновья старшего сына Темучина (Чингизхана) Джучи Орда-Эжен и Шибан являются предками всех казахских ханов.



Это, конечно, не древние укры, выкопавшие Черное море и перетащившие в Египет донецкие терриконы в виде пирамид, но тоже амбициозная заявка, хотя и весьма веселящая монголов, к главному герою которых сегодня примазываются целые государства.



Цель расширения и замены исторического пантеона – раскрутить и привязать к истории нации персоналий антироссийского и антисоветского содержания, подчеркивающие вечную историческую автономность казахов, но и их вечную антиколониальную борьбу. Кстати, об этом шла речь в кулуарах мартовской конференции по деколонизации, которую проводили в Алма-Ате британский Институт войны и мира (IWIR) вместе с информационной и образовательной платформой Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia). Невозможно не заметить, что колонизаторы взялись учить аборигенов деколонизации.



Собственно, "новых героев" нашли или ищут сегодня практически все постсоветские и постсоциалистические государства. Первым, кого нашли и стараются оттирать от дерьма в Казахстане, стал Мустафа Шокай (на которого также претендуют исторические искатели Узбекистана и Татарстана), но его бэкграунды с рейхсбюро Розенберга слишком негативно действуют на казахский народ, все еще празднующий День Победы.



А потому, самым подходящим на роль исторического символа казахов выбрали Кенесары Касымова – как называет его казахская историография, "последнего хана всех трех жузов", если так можно выразиться, "последнего амператора". Кстати, его происхождение "от Чингизахана" тоже уже доказали.



С Кенесары, кто хотя бы вскользь знаком с его биографией, все ясно – ему, как последовательной марионетке кокандцев, хивинцев и бухарцев приписывают "самое крупное и продолжительное национально-освободительное движение казахов в XIX веке", а на современных картах Кенесары контролировал земли вплоть до "древнейших казахских городов" Омска и Оренбурга.



Русских он, конечно, не победил, да и пленили его киргизы, отделив голову от туловища за эпическое вероломство. Однако именно сопротивление русским – а больше никакими реформами и достижениями хан не прославился – превращает его в супергероя.



Кстати, то, что с Кенесары в рамках любимых ранее (и продолжающихся по сей день) казахских междуусобиц, воевали десятки других местных ханов и батыров, воевавших с кокандцами, тоже не столь важно для новой истории. Скажем, то, что люди хана вырезали за ночь жителей 500 аулов казахского рода жаппасов, мало волнует строителей новых мифов.



Однако фундаментальной точкой, превратившей Кенесары в "гордость казахов" является таинственная история его головы. Согласно легенде, киргизы отправили ее императору Николаю I и тот, обрадовавшись такому экзотическом артефакту, спрятал ее в Эрмитаж или Кунсткамеру, наверняка для дальнейшего использования на Хеллоуин…



70 лет Советской власти башка Кенесары казахов не тревожила – они вместе со всеми строили города, осваивали целину и промышленные производства, но с 1991 года вдруг резко занялись поисками, причем масштабными. Но ни тела, ни головы найдено не было. В 2021 г. Владимир Путин лично пообещал Назарбаеву вернуть останки хана Кенесары. Пока считают, что голова "закатилась" в краеведческий музей Омска, где совместная российско-казахская комиссия доказала генетическую принадлежность найденного черепа и ружья Кенесары Касымову.



Череп хана превратили в украденный русскими символ, по аналогии с тайказаном – легендарным сосудом из 7 металлов, отлитых мастерами Тебриза в 1399 году для Тамерлана и хранившегося в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи под Туркестаном. В 1935 году уникальную реликвию увезли на выставку в Ленинград, где он оставался 54 года, пережил бомбежки и блокаду, и в 1989 году вернулся в Казахстан.



Как оказалось, не горбачевская перестройка, и даже на "Беловежские" соглашения, а именно возвращение тайказана даровало Казахстану независимость…



А Кенесары – без сомнения неординарного исторического персонажа – превратили в жупел и вместо того, чтобы в условиях современного информационного мира нивелировать раскрученную карикатурность нового героя, казахские идеологи пошли дальше, и "кенесаризация" в последнее время обрела второе дыхание.



В конце прошлого года поэт и бывший депутат Бакытбек Смагул предложил премьер-министру: "Отмечая 220-летие со дня рождения хана Кенесары и 185-летие восстания во главе с великим ханом, учитывая его важное место в национальной истории, а также в целях восстановления исторической справедливости, прошу вас поддержать вопрос возвращения из России в Казахстан останков и ружей хана Кенесары. Предлагаю похоронить останки хана в Национальном пантеоне в столице, а оружие передать в Национальный музей". А что, тема нынче популярная, если скажем, Бандеру хотят выкопать в Мюнхене и прикопать в Киеве, повторив это и с остатками Петлюры. А вот прах Мазепы не нашли. Не зря говорят, что современные казахи старательно косплеят украинцев.



Поиски артефактов не прекращаются. Буквально несколько дней назад на всеказахском курултае, где президент Токаев ратовал за "укрепление исторического самосознания нации" и требовал "прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям", глава государства сообщил о новой находке.



Некие меценаты вернули в Казахстан Коран, который якобы был подарен Кенесары Касымову знаменитым ишаном Маралом, служившим советником хана. "В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана", – сказал Токаев, сообщив, что "результаты экспертиз подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану".



Возвращение реликвии, бесспорно, дело большое, и казахов можно поздравить. Стоит, правда, заметить, что они стали не возвращать, а переименовывать то, что к Кенесары никакого отношения не имеет. Речь идет о переименовании города Державинска на севере Казахстана в Кенесары 20 июня 2023 года, в рамках нынешней тотальной дерусификации топонимов, которую местные СМИ прямо называют одним из способов поскорее изгнать из Казахстана всех русских.



Державинск (бывший пос. Степной) был построен в 1956-58 годах как база 38-й ракетной дивизии РВСН, в статусе закрытого города. После закрытия базы городку пришел бы конец, и некоторое время осужденных по тяжким статьям. Если раньше отсюда СССР грозил Вашингтону "Сатаной", теперь здесь нет воды и канализации, а три сотни человек живут здесь скорее вопреки обстоятельствам.



Однако город расположен в Акмолинской (бывшая Целиноградская) области на севере Казахстана, где в топонимике не должно остаться даже намека на русское или советское происхождение местных поселений. Одно удовлетворяет – называть Державинском такое явно не годиться, Кенесары подходит больше, как символ разрухи – настоящей и перспективной.