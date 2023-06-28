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Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)
11:44 29.06.2023

CentralAsia (CA) - В центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика 28 июня провел акцию с сожжением Корана, передают шведские СМИ. Акция была проведена с разрешения стокгольмской полиции. 28 июня мусульмане отмечают Курбан-байрам.

Как передает шведская газета Aftonbladet, Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. За акцией, проходившей возле Стокгольмской соборной мечети, наблюдали более 200 человек, включая представителей СМИ.



Издание передает, что мужчина также исполнил гимн Швеции и размахивал флагом страны. Некоторые из присутствующих выкрикивали оскорбления в адрес Салвана Момика. Один из зрителей попытался бросить в мужчину камень, его задержала полиция.

SVT передает, что полиция составила протокол в отношении организатора мероприятия по делу о разжигании религиозной вражды (поскольку акция прошла вблизи мечети), а также о нарушении запрета на разведение огня. Как отмечает Aftonbladet, еще до акции полиция предупредила о вынесении штрафа за разжигание огня в общественном месте. Однако правоохранительные органы заявили, что свобода слова "важнее положения о запрете огня".

В конце января в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

В начале апреля Административный суд Швеции отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций - конституционно защищенные права. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что проведение подобных акций законно, однако "неуместно".

Источник - centralasia.media
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