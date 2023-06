Кроты глобализма. О русскоязычной интеллектуальной обслуге западных спецслужб, - А.Гончаров

11:50 29.06.2023 Алексей Гончаров

28 июня 23

В июне 2023 года заработал интернет-сайт Независимого института философии (НИФ), благодаря которому можно узнать, что организатор и президент института, получившего государственную регистрацию в Париже, - член-корреспондент РАН, в недавнем прошлом первый заместитель директора Института философии РАН (ИФ РАН) Юлия Синеокая, а цель данного проекта - объединение "философов, покинувших родину в ответ на военную агрессию России против Украины" и "сотрудничество с коллегами из России", которые "разделяют наши ценности свободы, выступают против вторжения России в Украину", но "ушли во внутреннюю эмиграцию".



Команда Синеокой уже насчитывает три десятка членов, среди которых - профессор РГГУ Александр Агаджанян, задержанный за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального в 2021 году, профессор университета Северной Каролины Марина Быкова - главный редактор журналов Russian Studies in Philosophy (США) и Studies in East European Thought (Швейцария), на страницах которых после начала СВО регулярно публикуются пожелания победы Украине, призывы к свержению законной власти в России, требования переоценки и "отмены" русской культуры, в том числе творчества Ф.М. Достоевского как "любимого писателя" Путина, профессор Высшей школы экономики Александр Доброхотов, который осенью 2021 года допрашивался по делу своего сына - иноагента Романа Доброхотова.



Газета "Завтра" уже писала о связях Синеокой с британской закулисой. Последние события подтверждают выводы этого расследования, к которому добавились новые факты. Напомним, что в 2000 году Синеокая была направлена Институтом философии РАН на стажировку в Центр по изучению России и стран Восточной Европы Бирмингемского университета (Великобритания), готовящего специалистов по политическому конструированию идентичностей, под руководством директора этого Центра Джулиана Купера. Как специалист Королевского института международных отношений Купер консультирует королевский двор Великобритании по вопросам российской оборонной сферы и принимает участие в разработке антироссийской стратегии на Украине для Великобритании и Запада в целом. Синеокая отлично зарекомендовала себя у западных хозяев, ими было выделено финансирование на продление ее стажировки до 2005 года.



"Наш человек" в Туманном Альбионе



В тесных отношениях с королевским двором Великобритании находится российский олигарх Вячеслав (Моше) Кантор. Так, Кантор был крупнейшим донатором Лондонского госпиталя Эдуарда VII, где лечилась королева Елизавета II. Фонд принца Чарльза соглашался дать только 3 млн фунтов стерлингов госпиталю, куда ходила мама тогдашнего принца Уэльского, а Кантор выложил 9 млн. Поддержка английской королевской династии осуществляется на деньги, выкачанные из России. В лихие 90-е Кантор получил от Правительства РФ контракт на проведение экологической экспертизы на новгородском химическом предприятии "Азот", а затем приватизировал его, преобразовав в холдинг "Акрон". Контракт и приватизацию комбината патронировали госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис и его протеже губернатор Новгородской области Михаил Прусак.



В те же 90-е Кантор запустил один из своих главных "благотворительных" проектов в Великом Новгороде - "Гуманитарный центр Хаббарда - Новгородская школа дианетики". В качестве учредителей выступили химкомбинат "Акрон" и областная администрация, оказавшая поддержку проекту. Дианетика, или сайентология, - тоталитарная секта, разновидность ментального терроризма, способ взлома системы ценностей суверенных обществ. Сайентология используется как элемент "психической разведки" спецслужбами США. Производной от сайентологии стала синергетика, замаскированная под научно-философское учение. В эти же годы директором ИФ РАН Вячеславом Степиным синергетика стала навязываться в качестве главной научно-методологической программы российской философии.



Кантор был заинтересован в том, чтобы доходы от новгородского предприятия бесперебойно поступали к нему за рубеж. Поэтому он пролоббировал назначение Бурбулиса членом Совета Федерации от Новгородской области в 2001 году. Синеокая, вернувшись из Бирмингема (где продолжала числиться "почетным научным сотрудником" до 2007), сразу же (в 2006 г.) стала профессором созданного американцами Московского международного университета (ММУ), где заняла должность заместителя заведующего кафедрой "политософии", которую возглавлял Бурбулис. Новгородская область была превращена ими в полигон по обкатке программы ревизии традиционных российских ценностей, где Синеокая применяла на практике полученные в Бирмингеме навыки по "конструированию идентичностей". Ежегодно в Великом Новгороде Бурбулис и Синеокая проводили конференции, на которых призывали преодолеть "имперский синдром" России, пророчили "неотвратимость гибели империи", приглашали войти в "пространство свободы", популяризировали масонство. Благодаря Бурбулису между Новгородским государственным университетом, кафедрой политософии ММУ и ИФ РАН были установлены прочные связи. Директор ИФ РАН Степин получил звание почетного доктора Новгородского университета. Академики Степин, Абдусалам Гусейнов и Владислав Лекторский, руководители отделов ИФ РАН Нелли Мотрошилова, Борис Юдин, Алексей Кара-Мурза регулярно выступали в "Школе политософии" у Бурбулиса и Синеокой.



Новая "звезда" российской философии



Докторская защита Синеокой в ИФ РАН в 2009 году обернулась скандалом, вызвала обвинения в научной некомпетентности и фальсификациях, ибо автор диссертации по немецкой философии не знала немецкого языка. Однако Фридрих Ницше с его идеей "переоценки всех ценностей" в качестве главного героя диссертации оказался актуален как интеллектуальный таран для разрушения российских традиционных ценностей, и руководству ИФ РАН было необходимо без проволочек провести протеже Купера и Бурбулиса в доктора наук.



После этого из Синеокой стали делать философскую "звезду" и готовить на роль будущего лидера российской философии. За несколько лет она проскочила все ступеньки научной карьеры: кандидат и доктор наук, заведующая сектором ИФ РАН, профессор РАН, заместитель директора ИФ РАН, лауреат Золотой медали РАН, член-корреспондент РАН, и, наконец, кандидат на должность директора ИФ РАН. А еще председательство в Государственной экзаменационной комиссии философского факультета МГУ, руководство академическими журналами и диссертационными советами, членство в экспертных советах государственных органов, другие "приводные ремни" для распространения влияния на всю российскую философию и не только. Такой головокружительной карьерой Синеокая обязана Андрею Смирнову - директору ИФ РАН (2015–2021 гг.) и академику-секретарю отделения общественных наук РАН (2017–2022 гг.), который максимально использовал свои административные и лоббистские ресурсы, чтобы протащить фаворитку на высокие академические позиции.



Покорив философские "командные высоты", Синеокая запустила кампанию по продвижению новой философской повестки в российском публичном пространстве (проекты "Анатомия философии", "Реплики", "Философская мастерская"). Здесь пропагандировались единые европейские ценности, права меньшинств, "право всемирного гражданства", давалось философское обоснование приоритета международного права над национальным. Апеллируя к ценностям объединенной Европы, Синеокая призывала отказываться от "атавистических припадков "уязвленного" патриотизма" и становиться европейцами-космополитами, чьим отечеством была бы вся Европа, поскольку "фундаментальная траектория европейской истории - уход с исторической сцены наций", на смену которым идет "единая смешанная раса европейского человечества".



Кастинг молодых философов Синеокая осуществляла в проекте "Лаборатория", где в качестве экспертов привлекались подписанты антиправительственных заявлений, а участники (сотрудники и аспиранты ИФ РАН) вербовались для работы в западных проектах против России, некоторые из них сегодня - уже в парижском Независимом институте философии. Синеокая провела несколько заседаний "Лаборатории" по пересмотру философии в свете критической расовой теории и требований движения BLM, организовала в редактируемом ею "Историко-философском ежегоднике" публикацию серии статей с призывами применить "культуру отмены" в отношении философов прошлого и настоящего.



Философия аниматоров



Вся эта деятельность направлена на то, чтобы подвести российскую философию под программу пересмотра мировой философии, которая должна быть принята на запланированном на 2024 год Всемирном философском конгрессе в Риме. Программа конгресса показывает, что место классических философских тем отныне должны занять инклюзивность, интерсекциональность, квир-философия и прочие изобретения либерального сатанизма. На сайте ИФ РАН открыта регистрация заявок для участия россиян в этом конгрессе.



Архитекторы глобального мира заставляют философию осваивать язык и социальные технологии массовой культуры для максимальной эффективности в реализации возлагаемой на нее функции слома традиционных ценностей. Новая философия превращается в элемент массовой культуры и пропаганды, подменяет научную проблематику "философским" обсуждением вопросов секса, порнографии, моды, туризма, еды, шоу-бизнеса, современного искусства, кинофильмов и тому подобного. Одновременно философия призвана служить "научным" обоснованием для ревизии системы ценностей. Таким образом, философии в этом проекте отводится важная роль, которая требует освоения философами новых навыков и компетенций.



Пионером внедрения в России разработанного на Западе формата публичной философской деятельности стала Синеокая, которая именно за это в 2017 году при поддержке Смирнова получила Золотую медаль РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний "Научные достижения России" в номинации "Гуманитарные и общественные науки". Вслед за ней, уже под патронажем Смирнова, молодые философы ИФ РАН стали массово переквалифицироваться в аниматоры и устраивать акции типа эпатажной фотовыставки EXISTENTIA или приспосабливать философию для развлечения публики в московских парках. При этом фундаментальные исследовательские проекты в области философии, ради которых и существуют научные институты РАН, совершенно заброшены.



Пересмотр формата и содержания философии нужен глобалистам для того, чтобы с ее помощью взламывать основы традиционных ценностей суверенных стран и внедрять в сознание людей новую систему представлений, замешанную на идеологии меньшинств. Стремительное возвышение Синеокой при поддержке ее патронов - Купера, Бурбулиса, Кантора, Смирнова - было связано с отведенной ей ролью координатора процесса переформатирования российской философии по западным методичкам, одним из ключевых понятий в которых является толерантность.



Диктатура толерантности



В 2007 году олигарх Кантор возглавил Европейский еврейский конгресс, в 2008 году основал Европейский совет по толерантности и примирению (ЕСТП), президентом которого сделал бывшего в 1997–2007 годах премьер-министром Великобритании Тони Блэра. Блэр покровительствовал Кантору, когда был премьером, а теперь поступил к нему на службу.



Идеологию ЕСТП формулирует знаменитый русофоб, организатор "цветных революций" и управляющий сетью фондов Сороса Бернар-Анри Леви, которого Кантор назначил "послом ЕСТП". Кантор специально подчеркнул, что назначение Леви связано с "его репутацией одного из самых выдающихся философов и публичных интеллектуалов в мире".



Леви возглавил Академическую консультативную группу ECTП, куда вошли британский военный историк Энтони Бивор (чьи книги российский посол в Великобритании Григорий Карасин считает "явной клеветой против людей, которые спасли мир от фашизма"), американский специалист по тоталитаризму Тимоти Снайдер, называющий правительство Путина фашистским. Также членом академической группы ЕСТП является коллега Бурбулиса - завкафедрой Международного университета в Москве, с 2010-го - академик-секретарь отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин. Состоящая из перечисленных трех человек академическая группа распределяет гранты по исследованию толерантности и формулирует программные документы.



ЕСТП разработал Типовой закон о поощрении толерантности. Законопроект стал совместным творчеством ЕСТП и Комиссии ЕС по толерантности и согласию. В документе "Европейские рамки: национальный закон о поощрении толерантности", который должен быть силой навязан странам, попавшим в орбиту Запада, разъясняется, что Типовой закон для начала выносится на рассмотрение парламентов во всех 27 странах ЕС. The Times написала о законопроекте ЕСТП, что "принятие странами мира его принципов - это ключ к защите ценностей и безопасности многонациональной Европы и толерантного мира".



В проекте ЕСТП прописано, что "групповые права" превосходят индивидуальные. Мультикультурализм уничтожает хваленые права человека. Людей не только заставляют принимать недопустимые для них практики поведения различных групп меньшинств и мигрантов, но и вынуждают воспринимать подобное насилие над собой как следование высшему этическому долгу. К несогласным будут применять санкции. Европейским странам следует включить в число "уголовных правонарушений, наказуемых как преступления с отягчающими обстоятельствами" "групповую клевету", к разновидностям которой относятся все формы "расизма, этнической дискриминации, религиозной нетерпимости, тоталитарных идеологий, ксенофобии, антисемитизма, антифеминизма и гомофобии". То есть, например, любые критики феминизма, сионизма, социальной несправедливости или экспансии ЛГБТ будут подвергаться уголовному преследованию. Граждане, недовольные поведением мигрантов, не имеют права критически высказаться о них под угрозой уголовного наказания за "антииммигрантские настроения".



К преступлениям отнесено "публичное одобрение или опровержение любого акта геноцида, существование которого было установлено международным уголовным судом или трибуналом". Мы хорошо знаем, зачем нужны такие трибуналы и какие решения против национального суверенитета, территориальной целостности и суверенных государственных лидеров подобные трибуналы выносят.



В планах ЕСТП - установление либерально-тоталитарной диктатуры. Правительства должны будут создать Национальные комиссии по мониторингу толерантности, которые будут криминализировать "клеветнические комментарии с целью оклеветать группу или выставить ее на посмешище". Также будет создан отдельный правительственный орган для "надзора за выполнением" Статута о поощрении толерантности. Диктатура должна подкрепляться промыванием мозгов: "Правительства должны обеспечить, - настаивает ECTП, - чтобы общественные вещательные (телевизионные и радио-) станции посвящали установленный процент своих программ пропаганде климата терпимости". И, конечно, вся эта программа толерантности должна навязываться детям и юношеству. Уроки толерантности должны быть в обязательном порядке введены в школах. ЕСТП "несет свое послание" в школы и университеты по всей Европе, чтобы "способствовать развитию толерантности и примирению", пишет The Times.



Закон о тотальной толерантности предусматривает полную нетолерантность ко всем инакомыслящим. "Нет необходимости, - сказано в документе ECTП, - проявлять терпимость к нетерпимым". Это касается и детей. Как быть с теми "малолетними преступниками", на которых либеральная "промывка мозгов" не подействует и которые будут продолжать называть извращенцев теми, кем они являются? Все предусмотрено: "Несовершеннолетние, осужденные за совершение преступлений, перечисленных в пункте а), будут обязаны пройти программу реабилитации, направленную на привитие им культуры толерантности".



Российские эмиссары нового миропорядка



В таком вот оруэлловском переформатировании человечества и состоит главная задача структур, создаваемых западными покровителями Синеокой, чьи идеи она транслировала в России при поддержке руководства ИФ РАН. Синеокая сделала здесь свою карьеру благодаря директорам ИФ РАН академикам Гусейнову и Смирнову. То, что Гусейнов, Смирнов и Синеокая оказались в руководстве ИФ РАН, не случайность, а следствие их общей позиции и общих покровителей. Теоретическая программа этой команды - просто калька, снятая с изложенных выше глобалистских планов по внедрению толерантности. Это можно проследить по всем пунктам.



Приоритет групповых прав над индивидуальными. В философских рассуждениях Гусейнова налицо моральная демагогия. Права подчеркнуто закрепляются за меньшинствами в порядке компенсации "нравственных страданий", пережитых их представителями в период, когда общество определяло их как изгоев: "Сторонникам разных "идеологических" меньшинств мало того, что их "терпят" (не осуждают, не дискриминируют), они еще хотят, чтобы их ценили, считали правыми: они это делают в защиту своего человеческого достоинства". Когда же о своих правах заявляет большинство, опирающееся на традиционные ценности, большинству лицемерно говорится, что оно субъектом не является, а существуют только свободно выбирающие единичные автономные личности: "Какое может быть меньшинство или большинство там, где речь идет о моральной автономии индивида?! В вопросах морального выбора нет меньшинства и большинства".



Отрицание традиционных ценностей. Для Гусейнова традиционные российские ценности - "так называемые". Россия не может иметь собственной национально-культурной и религиозной идентичности, она представляет собой площадку, где на равных правах располагаются любые идентичности, причем их разнообразие надо не просто допускать, а целенаправленно культивировать. Чем больше разрыв с традиционными ценностями - тем выше степень толерантности в обществе. Это своего рода российский вариант критической расовой теории.



Культивирование неприемлемых ценностей во имя толерантности. Вновь полное совпадение с извращенной западной повесткой. В случае толерантности, по Гусейнову, "речь идет уже не об уважительном отношении человека к индивиду вопреки тому, что последний допускает нечто, с его точки зрения, неприемлемое, а, скорее, наоборот - об особом уважительном отношении, которое специально направлено на индивида именно по причине того, что тот делает (по его мнению) нечто ошибочное, неправильное". Подобное моральное иезуитство и насилие над личностью может заканчиваться для нормальных людей только одним - нравственной дезориентацией и утратой собственной идентичности.



Поощрение сексуальных меньшинств. Гусейнов прямо связывает толерантность с этим: "Для толерантности характерно то, что она исключает корректирующее воздействие (критику, дискриминацию, преследование) по отношению к взглядам и действиям, которые воспринимаются и оцениваются действующим субъектом сугубо негативно. Общая тенденция заключалась в нарастающем расширении и углублении поля толерантности, распространяясь на гендерные, расовые, этнокультурные и другие аспекты общественных отношений… Гомосексуальной паре мало того, чтобы их оставили в покое, она требует общественного признания, при этом не только юридических прав, но и моральной правоты, чтобы к ней относились так же, как к разнополому союзу. Такого же нравственно-участливого отношения к себе со стороны общества ожидают, требуют люди, экспериментирующие со своей гендерной принадлежностью".



Нетолерантность к "нетолерантным". Здесь у Гусейнова тоже все сказано четко: "Толерантность как общая норма, обеспечивающая единство культурно многообразного сообщества, может функционировать только в ограниченной форме правового принуждения, отсекающего действия, нарушающие эту норму, и блокирующего самих индивидов, не признающих ее. В этом смысле она предполагает и включает в себя нетолерантное отношение к тем, кто сам нетолерантен". Еще яснее эту мысль выразил ближайший сотрудник Гусейнова иноагент Рубен Апресян: "Толерантность распространяется до тех пределов, дальше которых возникает угроза общественному порядку, гарантирующему действенность самого этого принципа. Я лично, например, не считаю для себя возможным быть толерантным к такого рода идеям и проектам". Апресян выступает за "нулевую толерантность" к "предубежденности в отношении пола, сексуальной ориентации, расы, религии, физических особенностей, состояния здоровья, этничности, возраста и так далее". Апресяну можно поверить, ведь он, так сказать, заслуженный иноагент, был членом экспертного совета подпрограммы по толерантности фонда Джорджа Сороса.



Под руководством Гусейнова в ИФ РАН свыше четверти века систематически осуществляется пропаганда толерантности, мультикультурализма, инклюзивности. Темы двух последних Российских философских конгрессов, проводившихся Российским философским обществом (президент – Смирнов), взяты из лексикона ЕСТП. VII конгресс в 2015 году имел название "Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад - диалог мировоззрений". VIII конгресс в 2022 году назывался "Философия в полицентричном мире". Формулировка заимствована из названия книги члена академической группы ЕСТП Дынкина "Россия в полицентричном мире". Проект Кантора-Леви по установлению либеральной тирании меньшинств в Европе реализуется триумфальными темпами. Не зря в состав ЕСТП входят с десяток бывших президентов и премьер-министров. Препятствием для них остается Россия, поэтому Украина, которой уже удалось навязать европейскую идентичность, понадобилась как таран против России.



Ошибочные санкции



После начала СВО Кантор как "россиянин" попал под санкции. ЕСТП выступил с заявлением, что это "решение является ошибочным и необоснованным и должно быть немедленно отменено. Однако это решение не должно отвлекать от пропаганды толерантности". ЕСТП прав, так как у толерантного Кантора давние связи с украинскими националистами. Он спонсировал "оранжевый" Майдан, был советником Виктора Ющенко. В СМИ есть информация о том, что Кантор может быть связан с финансированием карательного батальона "Матилан" на Украине. И этой информации можно верить, ведь в 2017 году Кантор выступил с заявлением о том, что ополченцы Донбасса - это "террористы", и что "под видом защиты геополитических интересов России Владимир Путин развязал настоящую войну в центре Европы, войну, которая может стать началом конца того мира, который мы знаем. Мы, как никогда ранее, должны быть сплочены и едины, наш долг - заставить Путина прекратить эту кровопролитную войну, забрать наемников с Украины, не поставлять военную технику террористам и принести извинения каждому члену семей погибших. Это самое малое, что может сделать ныне Владимир Владимирович".



Именно после этого в 2018 году Кантор, как отмечалось выше, назначил философа Бернара-Анри Леви послом ЕСТП. Леви по-философски емко сформулировал смысл происходящего: это "первое настоящее противостояние между нами, демократами, и новыми империями, авангардом которых является Россия". В 2022 году, после начала СВО, "посол ЕСТП" неоднократно приезжал на Украину, общался с командиром батальона "Айдар"*, обещал украинским нацистам западную помощь: "Я отстаиваю идею о том, что мы должны защищать Украину. И для этого нужно поставлять необходимое ей оружие. Путин угрожает Европе не меньше, чем Украине. Наше оружие менее полезно на наших военных складах, чем на берегах Днепра".



Леви не зря заявил: "Когда я еду в Украину, я делаю это как философ". Сегодня нет такой западной философской институции, которая бы не была вовлечена в информационную войну против России. Многие из них имеют специальные программы по русофобии, по поддержке философов-эмигрантов из России. Условие для последних одно - участие в информационной войне против своей страны. Задействована огромная интеллектуально-организационная машина. Для мобилизации "выбравших свободу" нужны координационные центры и организаторы таких центров. Именно эту роль сейчас выполняет Синеокая на Западе.



"Пожарный выход"



Синеокая покинула Россию уже в феврале 2022 года и в течение года после этого сохраняла в ИФ РАН должности заместителя директора и руководителя сектора, продолжает оставаться членом Ученого совета Института, является заместителем председателя диссертационного совета и главным редактором институтского журнала. При этом уже вскоре после начала СВО она стала создавать на Западе свой Независимый институт философии и вербовать сеть сотрудников, о чем неоднократно заявляла в СМИ.



Это происходит как минимум при попустительстве, а скорее всего - во взаимодействии с руководством ИФ РАН, который выступает фактически как главный партнер и кадровый ресурс парижского института Синеокой, выполняет функцию инкубатора политически оппозиционных философских кадров, обеспечивает им трудоустройство в России либо дает путевку в жизнь для карьеры на Западе, где многие из них уже успешно заняли должности в расконсервированных антироссийских идеологических центрах времен холодной войны, стали членами парижского института. А руководство ИФ РАН максимально покровительствует тем, кто отправляется этими "крысиными тропами", и тут, помимо идейной солидарности с ними, играет роль элементарный расчет: не ровен час, самим придется воспользоваться организованным Синеокой "пожарным выходом".



К слову, внучатая племянница нынешнего директора ИФ РАН Вера Гусейнова, работавшая в дедушкином институте с 2016 года, тоже эмигрировала в Париж, где сначала стала магистрантом Ecole des hautes etudes en sciences sociales, а ныне работает в антироссийской структуре CESSP - Европейском центре социологии и политических наук. CESSP сотрудничает в рамках программы НАТО "Военные союзы НАТО, управление и использование военных средств". В презентации программы говорится: "CESSP участвует в военных исследованиях в рамках Сорбоннской программы военных исследований Университета Пантеон-Сорбонна и занимается вопросом о месте военных союзов в безопасности и коллективной обороне и, в частности, НАТО. Война на Украине снова привлекла внимание общественности и средств массовой информации к НАТО. Возвращение высокоинтенсивных межгосударственных войн в Европе возрождает надежды на коллективную оборону, отводя Атлантическому альянсу центральное место, о чем свидетельствует его расширение за счет Финляндии и Швеции".



Кроме того, CESSP реализует специальную программу "Украина и Европа перед лицом российского вторжения: научные выводы". В частности, в CESSP в 2022 году был проведен круглый стол на эту тему. В пресс-релизе было сказано: "В знак солидарности с украинскими мужчинами и женщинами, нашими коллегами и студентами в Украине, а также инакомыслящими в России и Беларуси исследователи Eurolab мобилизуются, чтобы пролить свет на войну в Украине, ее мотивы и реакцию европейских стран и институтов. Это вопрос понимания ставок данного конфликта и его последствий для украинских мужчин и женщин, а также того, что эта война делает с нашим пониманием Европы и с нашими исследованиями, какими бы ни были наши дисциплинарные взгляды и цели".



Философское обеспечение терроризма?



А теперь давайте посмотрим, куда официально трудоустроили Синеокую ее западные патроны. Член-корреспондент РАН теперь работает младшим научным сотрудником INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales (Национальный институт восточных языков и культур), который имеет статус государственного учреждения. Профильной для INALCO является деятельность по координации российской политической оппозиции и эмиграции. В июне 2023 года INALCO проводил коллоквиум на тему "Изгнанники авторитарных режимов". В INALCO Синеокая рассказывала о своем опыте глубокого социологического анкетирования российских философов, которое позволяет проводить кастинг лиц, оппозиционных системе.



В INALCO Синеокая работает в исследовательском центре CREE (Europe-Eurasia research center). Среди проектов CREE INALCO - "Имперские, постимперские и постсоветские общества", "Современные кризисы и конфликты", "Идентичности в движении: вокруг "меньшинства"". Знакомая повестка: борьба против империи с помощью меньшинств. С 2014 года INALCO ведет множество проектов по Украине. На титуле страницы CREE INALCO размещен украинский флаг. Вплоть до декабря 2023 года расписан план мероприятий "Украина: утверждение и признание нации". В мае 2023 года CREE INALCO проводил мероприятие на тему "Границы Украины".



Но главная тема CREE INALCO - подготовка свержения российской власти в результате конфликта вокруг Украины. В июне 2023 года содиректор CREE INALCO Жан Радвани опубликовал доклад "Россия, головокружение власти", в котором обсуждались перспективы ослабления России в результате межнациональных конфликтов и последствий войны. В том же июне 2023 года сотрудником CREE INALCO Адриеном Нонджоном был сделан доклад на тему "Российская вооруженная оппозиция Владимиру Путину, мечтающая "освободить Россию". В докладе распространялась информация о вооруженном выступлении Российского добровольческого корпуса* и легиона "Свобода России"*, "напавших на Белгород" под лозунгом "Гражданам России пора вернуть свою страну" с целью свержения президента Путина.



Вот в чем смысл ключевой фразы из заявления руководства Независимого института философии Синеокой: он объединяет философов, эмигрировавших "в ответ на военную агрессию России против Украины с надеждой когда-нибудь вернуться в свободную Россию". От разговоров про толерантность до философского спонсорства терроризма - один шаг.



Рис. Атмосфера, царящая в Институте философии РАН, заставляет задуматься. Иллюстрация Геннадия Калиновского к книге Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес" (1974)



* Запрещенная в РФ террористическая организация Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688028600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 27 июня 2023 года №45

- Маулен Ашимбаев: "Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы"

- Лауреатов конкурса для журналистов "Парасат" наградили в Сенате

- Мажилис одобрил законопроект о производстве и обороте органической продукции в первом чтении

- Казахстанско-кавказский коридор

- Спикер Мажилиса встретился с Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана

- Если ситуация не улучшится, будут приняты кадровые решения

- Повышение пенсий и пособий, проактивное оказание соцподдержки: новый Социальный кодекс вступает в силу 1 июля в РК

- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента