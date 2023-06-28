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Акции российского? "Полиметалла" упали на фоне переноса срока "переезда" из РФ в Казахстан
12:16 29.06.2023

Один из крупнейших российских золотодобытчиков сообщил о переносе срока "переезда" в Казахстан. Ранее акционеры "Полиметалла" одобрили редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" в Казахстане

Акции золотодобывающей компании "Полиметалл" (Polymetal International) подешевели в начале торгов на Московской биржи на 2,03% - до ₽525,1 за бумагу. На 10:15 мск бумаги дешевели на 0,8% и торговались на уровне ₽531,8 за акцию.

Снижение бумаг началось на фоне сообщения Polymetal International о пересмотре графика редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане. Ранее ожидалось, что переезд завершится 17 июля 2023 года. Компания сообщила, что продолжает работать над выполнением условий, необходимых для проведения редомициляции, однако, признала, что не укладывается в запланированный график в результате задержек в процессах, от которых зависит редомициляция.

Акционеры "Полиметалла" (Polymetal International) одобрили предложение совета директоров провести редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Такое решение владельцы акций приняли на внеочередном собрании 30 мая.

Компания сообщила о проведении годового общего собрания акционеров 25 июля 2023 года. Редомициляция может произойти только после завершения годового собрания, говорится в сообщении "Полиметалла". В результате, редомициляция не завершится раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года.

По мнению аналитиков "БКС Мир Инвестиций", фоне этой новости котировки "Полиметалла" могут находиться под небольшим давлением, так как все еще сохраняется неопределенность по реструктуризации бизнеса.

Марина Мазина

Источник - РБК
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