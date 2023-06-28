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Турция пришла в ярость из-за сожжения Корана во время Курбан-байрама в Швеции
12:25 29.06.2023

Акцию у стокгольмской мечети в Анкаре назвали "гнусной"

Ярость Турции из-за того, что власти Швеции разрешили сжигать Коран, грозит дальнейшими задержками с заявкой Стокгольма на вступление в НАТО. Турецкий министр иностранных дел осудил "гнусную" акцию протеста у стокгольмской мечети в преддверии встречи в Брюсселе для обсуждения заявления о шведском членстве в альянсе.

Акцию у стокгольмской мечети в Анкаре назвали "гнусной"
ФОТО: PIXABAY.COM
Министр иностранных дел Турции раскритиковал сожжение Корана возле стокгольмской мечети в ходе демонстрации, которая может еще больше осложнить долго откладывавшееся одобрение Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

Как отмечает The Guardian, акция протеста последовала после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу в среду, что Швеция добилась некоторого прогресса, но недостаточного. НАТО заявило, что высокопоставленные дипломаты обеих стран встретятся в Брюсселе на следующей неделе.

"Я осуждаю гнусный протест в Швеции против нашей священной книги в первый день благословенного праздника Курбан-Байрам", - написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Твиттере в среду, добавив, что "недопустимо допускать антиисламские протесты во имя свободы выражения мнений".

Шведская полиция разрешила акцию протеста, в которой приняли участие около 200 человек в среду, в начале трехдневного мусульманского праздника Курбан-Байрам, заявив, что риски для безопасности "не были такого характера, чтобы оправдать, согласно действующим законам, решение отклонить запрос".

Шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что мероприятие прошло "мирно", заявив, что человек, ответственный за демонстрацию, вырвал страницы из Корана, вытер некоторыми из них свои ботинки, а другие сжег, а затем положил в книгу ломтик бекона.

Полиция сообщила, что в отношении организатора проводится расследование за подстрекательство и нарушение сезонного запрета на разжигание костров в Швеции. Сообщается, что один мужчина подозревался в попытке нападения, а другой, который нес камень, был уведен полицией.

В сообщениях СМИ организатором акции был назван 37-летний Салван Момика, который, как сообщается, бежал в Швецию из Ирака и отрицал, что его намерение состояло в саботаже подачи заявки в НАТО, заявив, что он рассматривал возможность отложить проведение акции протеста до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический союз.

"Я не хочу причинять вред этой стране, которая приняла меня и сохранила мое достоинство", - заявлял Момика в апреле. Однако в своем заявлении о протесте он сказал, что хочет "протестовать перед мечетью в Стокгольме и... выразить свое мнение о Коране".

Серия протестов в Швеции против ислама и в поддержку прав курдов оскорбила Турцию, которая задержала процесс вступления скандинавской страны в ЕС, обвинив Швецию в укрывательстве людей, которых она считает террористами, и потребовав их экстрадиции.

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НАТО подталкивает Турцию к тому, чтобы она дала Швеции зеленый свет перед саммитом альянса в Литве 11-12 июля. "Сейчас настало время приветствовать Швецию в качестве полноправного члена НАТО", - заявил глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду.

Ранее на этой неделе Столтенберг заявил, что в переговорах в Брюсселе, которые состоятся в городской штаб-квартире НАТО в следующий четверг, примут участие министры иностранных дел и советники по разведке из Турции, Швеции и Финляндии.

В январе Анкара приостановила переговоры со Швецией о ее вступлении в НАТО после того, как Расмус Палудан, шведско-датский активист, осужденный за расистские оскорбления, сжег экземпляр Корана у здания посольства Турции в Стокгольме, напоминает The Guardian.

Палудан, лидер ультраправой датской партии "Жесткая линия", не присутствовал на демонстрации в среду. В прошлом году он спровоцировал беспорядки в Швеции, когда отправился в турне по стране, публично сжигая экземпляры священной книги ислама.

Ссылаясь на соображения безопасности, шведская полиция отклонила по меньшей мере еще два недавних запроса о проведении акций протеста против Корана, но их решения были отменены судами на том основании, что они нарушали право на свободу слова.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отказался комментировать возможные последствия акции протеста. "Это законно, но неуместно, - сказал он. – Мы живем в такое время, когда следует сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции".

Несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт, также осудили январское сожжение Корана.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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