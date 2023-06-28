Певец-дегенерат Шарлот прилетел в Ереван и сразу сжег российский паспорт. Теперь живет... в аэропорту

12:32 29.06.2023

Певец Шарлот сжег российский паспорт и попросился на Украину. Рассказываем, что ему за это будет

Эпатажный музыкант записал скандальное видео



28 июня 2023,

После сожжения документа музыкант заявил о желании попасть в Киев



Певец Эдуард Шарлот записал провокационное видеообращение, во время которого сжег свой российский паспорт. В этом же ролике он заявил о своем желании отправиться на Украину и давать там концерты.



- Я территориально нахожусь в другой стране, - сообщил певец.



За сжигание паспорта певца могут оштрафовать, сообщил MSK1.RU кандидат юридических наук, адвокат Александр Иванов.



- Молодому человеку может грозить административное наказание по статье "Умышленное уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)", - объяснил он. Это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до трехсот рублей.



По словам юриста, тот факт, что Шарлот сжег паспорт публично, не должен повлиять на его наказание.



- Подобные случаи уже бывали: блогеры сжигали паспорта, срок действия которых истек. Никакой "уголовки" на них не заводили, дела были административными. Вот если бы он сжег российский флаг или герб, то это была бы уже статья 329 УК РФ, за которую могут лишить свободы на год, но с паспортом дело обстоит проще, - сказал он.



Эдуард Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года. Окончил школу № 16 и параллельно музыкальную школу. Затем получил высшее музыкальное образование в Самарском государственном институте культуры. Принимал участие в проекте "Песни" на федеральном телеканале.

Широкую известность получил благодаря каверам на песни группы "Пошлая Молли".



В 2019 году вышел мини-альбом Шарлота "Буду спать или нет?", записанный на лейбле Sony Music Russia. В этом же году Шарлот стал участником второго сезона телевизионного шоу "Песни на ТНТ", где, однако, не прошел в финал, уступив другим претендентам.



С этого момента популярность музыканта резко пошла в гору. 6 сентября 2019 года Шарлот выпускает первый полноценный студийный альбом "Навечно молодой" совместно с Sony Music Russia.



В октябре 2019 года Шарлот выступил на телевизионном шоу "Вечерний Ургант" с песней "Щека на щеку", где Иван Ургант анонсировал тур исполнителя по городам России. В январе 2020 года вышла реклама "Мегафон" с участием Шарлота, что принесло музыканту еще большую известность.



Родители Эдуарда и его родной брат живут в Самаре, родном городе музыканта. Последнее время от Шарлота поступают все более тревожные новости. Уже несколько раз в своих официальных аккаунтах он заявлял о собственной смерти, в очередной раз предстал на видео в юбке.



Ранее MSK1.RU сообщал о том, что музыканта и основателя группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию армии. Кроме того, MSK1.RU писал о рэпере Scally Milano, которого оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.