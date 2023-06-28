Сожжение Корана в Швеции - это преступление, - заявление ГосДумы РФ

12:40 29.06.2023

ГОСДУМА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ ВЕРУЮЩИХ: СОЖЖЕНИЕ КОРАНА В ШВЕЦИИ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Государственная дума встала на защиту чувств верующих. Проект постановления о заявлении Госдумы "Об оскорблении чувств мусульман в Швеции" принят единогласно.



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Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что такая практика распространена не во всех странах.



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"Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе - не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление", - сказал глава государства во время посещения мечети Джума в Дербенте.



"В нашей стране это преступление - и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление - неуважение и разжигание межконфессиональной розни", - указал Путин. "Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - заверил он.



Российский лидер подчеркнул, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России. "У нас, слава богу, благодаря таким священнослужителям как вы, в стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир", - обратился Путин к председателю дербентской Джума-мечети Сеидяхье Сеидову. "Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: "мусульмане - это наши братья". Так оно и есть и это скрепляет единство нашего народа - многонационального, многоконфессионального, но единого", - подчеркнул российский лидер.



Путин также поздравил с праздником Курбан-байрам всех мусульман России. "Все будет хорошо. Сегодня все мусульмане отмечают этот праздник, поэтому я, конечно, будучи в мечети здесь хочу поздравить и вас, и всех мусульман России с этим большим праздником и пожелать благополучия", - сказал он. Сеидов в качестве подарка преподнес президенту том Корана. "Вам большое спасибо за этот подарок. Он безусловно найдет свое место в Кремле", - заверил президент.



Ранее 28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.



https://tass.ru/politika/18143169