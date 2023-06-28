Как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?

14:09 29.06.2023

Строительство ГЭС, сотрудничество с соседями: как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?



Снабжение электричеством Центральной Азии предлагают отдать на откуп частному бизнесу. С такой инициативой на международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий" в Астане выступил гендиректор Центра зеленых финансов Айдар Казыбаев. По его мнению, предприниматели смогут договориться о взаимовыгодном и справедливом распределении водноэнергетических ресурсов быстрее, чем чиновники.



Проблема нехватки водных ресурсов в Центрально-Азиатском регионе является одной из наиболее актуальных на данный момент и касается в первую очередь южной части Казахстана, где находятся бассейны рек Амударьи и Сырдарьи. В этой части Центральной Азии проживает около 80 % всего населения региона, по оценкам международных экспертов, к 2050 году объем стока в бассейне реки Амударьи сократится на 10–15 %, в бассейне Сырдарьи – на 6–10 %, что приведет к дефициту воды для земледелия. При этом в Киргизии и Узбекистане данные водные артерии используют в энергетических целях, в качестве "топлива" для гидроэлектростанций, что идет вразрез с ирригационным использованием их в Казахстане.



Проблема обостряется: в 2021 году в Казахстане при годовом лимите в 28,6 куб. км водозабор составил 24,6 куб. км, и в Арало-Сырдарьинском бассейне, где сосредоточено 60 % орошаемых площадей республики, уже сложилась напряженная ситуация.



Казахстанское Министерство экологии пророчит здесь к 2050 году дефицит водных ресурсов в 23,2 куб. км, что сопоставимо с нынешним годовым забором.



Проблему рационального использования вод трансграничных рек страны Центральной Азии пытаются решить на протяжении 30 лет, но комиссии, которые работают по этому вопросу, решают текущие проблемы на двустороннем уровне. Общего механизма решения водных и энергетических проблем в регионе нет до сих пор.



Осенью 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Международного водноэнергетического консорциума, который поможет обеспечить баланс интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. Прошло почти два года, инициатива осталась нереализованной. С чиновниками не получилось, теперь вместо них предлагают задействовать бизнесменов из стран Центральной Азии.



Бизнесу легче найти общий язык, чем чиновникам?



В июне 2023 года глава Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Айдар Казыбаев рассказал о будущем водноэнергетическом хабе в Центральной Азии.



По его словам, пяти странам необходимо создать:



- центральноазиатский водноэнергетический консорциум,

- региональный центр повышения эффективности энергосистем и систем водопользования,

- центр цифровой трансформации,

- центральноазиатский водноэнергетический штаб,

- проектный офис по выработке оптимальной модели пользования водноэнергетическими ресурсами.



Также потребуется общая база данных потенциальных инвестиционных проектов и инвесторов, чтобы упростить реализацию межстрановых проектов.



"Есть хорошая возможность создать все эти структуры на базе площадки МФЦА, – утверждает он. – Почему за 30 лет страны региона так и не пришли к единой модели управления водноэнергетическими ресурсами…? Нет моделей безубыточности взаимодействия в этом вопросе. Стороны не могут договориться по экономике вопроса на длительном отрезке. И поэтому в настоящее время решение вопросов имеет больше политический оттенок, нежели экономический.



Нам необходимо перевести переговоры из политической плоскости в финансово-экономическую, ввести водный баланс региона, а не каждой страны в отдельности, а для этого необходим регулярный обмен данными по водноэнергетическим ресурсам […]. Мы хотим начать с создания совместного предприятия между действующими хозяйствующими субъектами, то есть отойти от взаимодействия правительственных и государственных органов и наладить работу на уровне бизнеса".



По словам Казыбаева, такой проект необязательно запускать с участием всех стран региона: достаточно наладить работу на уровне двух соседних государств – и остальные, видя выгоды, присоединятся сами.



ГЭС – спасение Казахстана от энергодефицита?



Разговоры о торговле не только водными, но и энергетическими "излишками" выглядят чрезмерно оптимистическими с учетом того, что в Казахстане в этом году дефицит электроэнергии может составить 1,1 ГВт, а в 2029-м – уже 3 ГВт.



Одним из способов частично решить эту проблему может стать строительство малых ГЭС. По словам заместителя директора департамента возобновляемых источников энергии Минэнерго Казахстана Алмы Жукеновой, потенциал будущих ГЭС позволит закрыть около 50 % объема потребления электроэнергии в республике, который в 2022 году в Казахстане составил 112,8 млрд кВт/ч.



"Общий энергетический потенциал Казахстана по гидроэнергетике составляет 170 млрд кВт/ч, при этом его технически обоснованный потенциал – 62 млрд кВт/ч, – заявила Жукенова. – В Казахстане есть три богатых гидроэнергетическими ресурсами региона: бассейн реки Иртыш с крупными гидроэлектростанциями, Бухтарма, Шульбинская, Усть-Каменогорская ГЭС, бассейны рек Или, Капшагай, Мойнак, бассейны рек Сырдарья, Талас и Чу", – сообщила чиновница.



Как отметила Жукенова, 90 % всех рек в Казахстане – малые, их протяженность менее 100 километров. В стране выгодно возводить малые ГЭС.



Стимулировать строительство власти страны намерены с помощью тарифной политики.



Во второй половине 2023 года "Расчетно-финансовый центр по ВИЭ", который устанавливает тарифы в том числе и для ГЭС, хочет провести аукционы по новым проектам возобновляемых источников энергии, сделав упор именно на гидроэлектростанции, предельные цены для которых планируется установить на уровне 41 тенге за кВт/ч, или 8,8 цента.



Учитывая, что стартовая стоимость киловатт-часа по другим возобновляемым источникам энергии гораздо ниже (для ветровых станций – 22,68 тенге за кВт/ч, для солнечных – 34,61 за кВт/ч при стоимости в 12,5 тенге за кВт/ч от традиционных источников генерации), можно сделать вывод: в Казахстане действительно хотят развивать гидроэнергетику.



Строить ГЭС в Казахстане будут не только частные, но и государственные структуры – директор департамента развития рынка и продажи компании "Самрук-Энерго" Ержан Дюсенов сообщил, что в планах госкомпании строительство Семипалатинской ГЭС мощностью до 300 МВт на реке Иртыш.



В ближайшее время по данному проекту должны подготовить предварительное технико-экономическое обоснование. Предполагается, что Семипалатинская ГЭС выступит в роли контррегулятора действующей Шульбинской ГЭС мощностью 702 МВт в Восточном Казахстане. На строительство Семипалатинской ГЭС уйдет как минимум 5–6 лет.



К 2030 году "Самрук-Энерго" планирует модернизировать Капшагайскую ГЭС на реке Или в Алма-Атинской области со строительством контррегулятора – Кербулакской ГЭС, что позволит увеличить мощность гидроэлектростанции.



Кроме того, запланирована модернизация каскада малых ГЭС компании "Алматинские электрические станции", входящей в состав "Самрук-Энерго" с увеличением их установленной мощности до 7,5 МВт.



Пока госкомпания готовится к реализации проектов, в Минэнерго Казахстана надеются на приход в малую гидроэнергетику частного бизнеса. Они свои станции могут развернуть гораздо быстрее 2030 года.



Егор Васильев