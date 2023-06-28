В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Что делать?, - А.Топоров

15:00 29.06.2023

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ



"МЫ ПРИДЕМ, КОГДА ТВОЕГО МУЖА УБЬЮТ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ АРМИЕЙ. ПОРА НА ФРОНТ

В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Сотни тысяч из них получают наше гражданство. Но защищать новую Родину никто не торопится. В Общественной палате решили отправить их в армию. Как это возможно сделать, разбирался Царьград.



Так сложилось, что ежедневно мы читаем две сводки. Сводку фронтовую, внешнюю – про удары врага, отражение его наступлений. И внутреннюю, криминальную хронику, которая с появлением в России огромного количества выходцев из азиатских стран тянет на полноценную фронтовую сводку. С атаками и жертвами.



Только из последнего: в дальневосточном Благовещенске толпа мигрантов под крики "убей его!" показательно избила русского парня.



В Шахтах южанин, припарковавший свою машину прямо на газоне, включил на весь двор музыку, а когда на улицу вышел местный житель и потребовал убавить звук, достал нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, от чего шахтинец скончался на месте.



В Новосибирске мигранты во дворе издевались над собакой, в ответ на замечание прохожего толпой избили его, а когда на место прибыл сотрудник полиции, сделавший предупредительный выстрел, отдубасили и его. Пришлось вызывать ОМОН.



Поток гостей растет

По информации Главного управления по вопросам миграции, в 2022 году иностранцев у нас было 13,4 млн человек, а в нынешнем – уже 16,9 млн. Причем многие из гостей нашей страны активно получают гражданство. Так, за последние 10 лет гражданами России только среди уроженцев Таджикистана стали 525 тысяч человек.



При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно отметил, что количество тяжких преступлений, совершенных "ценными южными специалистами", в прошлом году по сравнению с 2021-м выросло в три раза. Всего в 2022 году было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении мигрантов.



А почему они не на фронте?

Проблему уже невозможно игнорировать. Ее активно обсуждают, в том числе проводя разнообразные круглые столы, где идут энергичные споры с лоббистами массового завоза мигрантов от власти. На одном из них – в Общественной палате России – побывала политолог и заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. У которой родилось предложение по мигрантскому вопросу.



Эксперт отметила, что приезжающие в Россию граждане азиатских стран сейчас не стремятся получать гражданство. Они ограничиваются убежищем, ВНЖ, РВП и другими временными мерами. Потому мобилизация им не грозит. Однако Макеева считает, что любого человека с видом на жительство, убежищем или разрешением на временное проживание нужно рассматривать как потенциального гражданина России. Стало быть, и призывать в армию.



Это нормально и справедливо. Если ты проживаешь в стране, то должен иметь не только права, но и всю полноту обязанностей. Не только требовать чего-то от государства, но и самому нести ответственность перед ним, защищать его интересы, служить ему. Или же, если такой расклад не устраивает, границы открыты,



– отметила политолог.



Учет и контроль

Царьград обратился к члену Совета при президенте России по правам человека Кириллу Кабанову, чтобы узнать, насколько подобная инициатива реализуема. И способна ли в целом решить этот острый вопрос.



Отправить в армию с ВНЖ мы никого не можем. И нам это не нужно. Служба в армии – это конституционный долг, касающийся только граждан России. Но большого количества желающих служить среди выходцев из Средней Азии не наблюдается. Есть этнические русские, которые приходят добровольцами и в результате получают уголовные дела за наемничество в своих государствах,



– отметил он.



Эксперт усомнился в том, что прибывшие иностранцы не хотят получать русское гражданство. По его словам, количество заявок от уроженцев Средней Азии растет. И заявления в основном подаются не этническими русскими, живущими в азиатских государствах, а их коренными жителями.



При получении гражданства должна быть введена норма: если человек получил паспорт гражданина России, то он в течение месяца должен встать на воинский учет. Если он этого не делает, должен быть прописан механизм лишения его гражданства. То есть он должен отдать долг Родине. На сегодняшний момент подобного механизма не существует.



Лопаты вместо автоматов

Кирилл Кабанов вспомнил недавнюю встречу с русскими жителями подмосковных Котельников, превращающихся в мигрантский анклав. В частности, момент, когда женщины жаловались на то, что мигранты говорили им: "Когда твоего мужа в СВО заберут, мы к тебе в гости придем". Эксперт отметил, что подобное говорили ему и жительницы Щелкова:



Это стало их трендом. Мы разговаривали об этом с сенатором Клишасом, он согласен с нами по поводу воинской обязанности для новых граждан. Но я, кстати, не сторонник вооружать этих людей. В армии есть и другие задачи – например, строительство укрепрайонов. Их можно использовать в качестве рабочей силы, чтобы не отвлекать бойцов, которые реально воюют.



Свою позицию Кирилл Кабанов объяснил личным опытом: когда он был кадровым офицером еще Советской армии, у него были солдаты родом из Средней Азии. С теми, кто шел служить осознанно, можно было работать. А вот те, кого "собирали по кишлакам" по призыву, помимо их желания, в итоге приносили "больше вреда, чем пользы".



Они служили по принципу: первый год "не понимаю", второй год – "не положено". Низкий уровень образования и очень высокий уровень агрессии сегодня присущ многим из тех, кто получает наше гражданство. Тем более что у них уже мозги промыты обвинениями России в "имперском угнетении",



– резюмировал эксперт.



Что с того?

Россия наполняется толпами людей, которым здесь не близко все – от менталитета и культуры до климата. Многим из них хочется только выжать из нашего государства максимум ресурсов лично для себя. Ради чего мы должны, рискуя своим благополучием, здоровьем, жизнями, будущим наших детей, предоставлять им "кормовую базу", откровенно непонятно.



Поэтому прибывающих к нам надо отсеивать. Отсекать откровенных паразитов и преступников от честных и трудолюбивых людей, для которых Россия – не пустой звук. Но искренность своих устремлений последние должны доказать. Стройбаты для этого подойдут. Работы на возвращенных в Россию землях много.