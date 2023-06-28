 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.06.2023
15:26  Как Средняя Азия оказалась на грани экологической катастрофы из-за исчезновения Аральского моря
15:20  Как разворовать миллиард? Проект иссык-кульского города Асман
15:17  Бабий слет. В Алматы начал работу "Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия"
15:03  Коран православного Путина: почему на Западе жгут священные книги? - МК
15:00  В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Что делать?, - А.Топоров
14:09  Как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?
12:47  Нурсултана Назарбаева лишают статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

12:40  Сожжение Корана в Швеции - это преступление, - заявление ГосДумы РФ
12:32  Певец-дегенерат Шарлот прилетел в Ереван и сразу сжег российский паспорт. Теперь живет... в аэропорту
12:25  Турция пришла в ярость из-за сожжения Корана во время Курбан-байрама в Швеции
12:16  Акции российского? "Полиметалла" упали на фоне переноса срока "переезда" из РФ в Казахстан
11:50  Кроты глобализма. О русскоязычной интеллектуальной обслуге западных спецслужб, - А.Гончаров
11:44  Иммигрант из Ирака в Курбан-байрам сжег Коран у главной мечети Стокгольма (видео)
11:35  Лихорадочная "кенесаризация" Казахстана - как дефект исторической памяти, - А.Уваров
11:15  Серьезное землетрясение (5,1 балл) к югу от таджикского Хорога
11:11  Жогорку Кенеш узаконил проведение ежегодного Народного курултая кыргыз. Зачем тогда нужен ЖК?
10:57  Генерал Сыдыков стал вице-министром обороны Казахстана по вооружению
10:49  Пицца с кровью. Рос-ракета посетила праздник амер-наемников в Краматорске
10:47  Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны, - Тимур Шерзад
10:37  Как России организовать партизанское движение на Украине
10:32  Как расширение БРИКС угрожает доминированию США, - Рияуддин Майтама
10:06  Каспийские пираты, степная Атлантида и аральский Робинзон. Какие тайны хранят моря Казахстана
09:07  В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента
09:04  Инопланетная лихорадка: зачем Пентагону пришельцы из космоса? - В.Ильин
08:23  У Прокуратуры Кыргызстана отняли следственные функции
08:18  В Казахстане по запросу США задержали российского айтишника Кислицына. Будут выдавать?
02:35  Белоруссия превратилась в убежище для жертв и организаторов переворотов
02:34  В хаосе на европейских газовых рынках обвинили трейдеров
00:58  Что является основой энергетической безопасности Туркменистана? - А.Качелин
00:54  Проституты (ХантерБайдены) в Белом доме, - К.Зайцев
00:00  Прорыв к океану. Что дадут Центральной Азии узбекистанские терминалы в Чобахаре?
Среда, 28.06.2023
20:38  Визит главы иранской полиции в России связали с мятежом
18:55  Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и каков прогноз ученых
14:04  "Талибан" заявляет, что вернул женщинам Афганистана статус "свободных людей"
13:36  Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам у главной мечети Стокгольма
13:32  План нападения США на Иран: Трампа обвинили в разбалтывании военных секретов
12:51  "Винтовка рождает власть": как работают ЧВК в Китае, - Ю.Тавровский
12:49  Турецкая лира падает в полное никуда, - Яшар Ниязбаев
12:48  Путин на минном поле: опасные капканы для власти в постпригожинский период, - М.Ростовский
12:46  Гигантская "гравитационная дыра" в Индийском океане. Что это? - Том Меткалф
12:28  США пытаются перекупить Индию, - Асаад Аббуд
12:26  Что делать с искусственным интеллектом?
12:22  В Ташкенте соорудят еще один супер-VIP-отель "Sheraton"
12:20  Продажные рос-"элитки" продолжают накачивать газом Польшу
10:25  После мятежа. Точка бифуркации, - Александр Дугин
08:28  Массовые беспорядки в Париже: полицаи застрелили подростка...
07:48  Планету ждет более страшная война, чем Вторая Мировая? рождение нового мира, - А.Фурсов
07:44  Военный мятеж Пригожина был газовым пузырем, возникшим в результате гниения общества и государства, - Александр Проханов
07:22  Баку и Ереван ищут мира в Вашингтоне, - Юрий Рокс
07:18  Из всех президентов США только предки Трампа не были рабовладельцами
07:16  Как "Северные потоки" приближают смену германских элит, - Глеб Простаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Что делать?, - А.Топоров
15:00 29.06.2023

АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ

"МЫ ПРИДЕМ, КОГДА ТВОЕГО МУЖА УБЬЮТ": МИГРАНТЫ СТАНОВЯТСЯ АРМИЕЙ. ПОРА НА ФРОНТ
В Россию прибывают миллионы выходцев из азиатских государств. Сотни тысяч из них получают наше гражданство. Но защищать новую Родину никто не торопится. В Общественной палате решили отправить их в армию. Как это возможно сделать, разбирался Царьград.

Так сложилось, что ежедневно мы читаем две сводки. Сводку фронтовую, внешнюю – про удары врага, отражение его наступлений. И внутреннюю, криминальную хронику, которая с появлением в России огромного количества выходцев из азиатских стран тянет на полноценную фронтовую сводку. С атаками и жертвами.

Только из последнего: в дальневосточном Благовещенске толпа мигрантов под крики "убей его!" показательно избила русского парня.

В Шахтах южанин, припарковавший свою машину прямо на газоне, включил на весь двор музыку, а когда на улицу вышел местный житель и потребовал убавить звук, достал нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, от чего шахтинец скончался на месте.

В Новосибирске мигранты во дворе издевались над собакой, в ответ на замечание прохожего толпой избили его, а когда на место прибыл сотрудник полиции, сделавший предупредительный выстрел, отдубасили и его. Пришлось вызывать ОМОН.

Поток гостей растет
По информации Главного управления по вопросам миграции, в 2022 году иностранцев у нас было 13,4 млн человек, а в нынешнем – уже 16,9 млн. Причем многие из гостей нашей страны активно получают гражданство. Так, за последние 10 лет гражданами России только среди уроженцев Таджикистана стали 525 тысяч человек.

При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно отметил, что количество тяжких преступлений, совершенных "ценными южными специалистами", в прошлом году по сравнению с 2021-м выросло в три раза. Всего в 2022 году было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении мигрантов.

А почему они не на фронте?
Проблему уже невозможно игнорировать. Ее активно обсуждают, в том числе проводя разнообразные круглые столы, где идут энергичные споры с лоббистами массового завоза мигрантов от власти. На одном из них – в Общественной палате России – побывала политолог и заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. У которой родилось предложение по мигрантскому вопросу.

Эксперт отметила, что приезжающие в Россию граждане азиатских стран сейчас не стремятся получать гражданство. Они ограничиваются убежищем, ВНЖ, РВП и другими временными мерами. Потому мобилизация им не грозит. Однако Макеева считает, что любого человека с видом на жительство, убежищем или разрешением на временное проживание нужно рассматривать как потенциального гражданина России. Стало быть, и призывать в армию.

Это нормально и справедливо. Если ты проживаешь в стране, то должен иметь не только права, но и всю полноту обязанностей. Не только требовать чего-то от государства, но и самому нести ответственность перед ним, защищать его интересы, служить ему. Или же, если такой расклад не устраивает, границы открыты,

– отметила политолог.

Учет и контроль
Царьград обратился к члену Совета при президенте России по правам человека Кириллу Кабанову, чтобы узнать, насколько подобная инициатива реализуема. И способна ли в целом решить этот острый вопрос.

Отправить в армию с ВНЖ мы никого не можем. И нам это не нужно. Служба в армии – это конституционный долг, касающийся только граждан России. Но большого количества желающих служить среди выходцев из Средней Азии не наблюдается. Есть этнические русские, которые приходят добровольцами и в результате получают уголовные дела за наемничество в своих государствах,

– отметил он.

Эксперт усомнился в том, что прибывшие иностранцы не хотят получать русское гражданство. По его словам, количество заявок от уроженцев Средней Азии растет. И заявления в основном подаются не этническими русскими, живущими в азиатских государствах, а их коренными жителями.

При получении гражданства должна быть введена норма: если человек получил паспорт гражданина России, то он в течение месяца должен встать на воинский учет. Если он этого не делает, должен быть прописан механизм лишения его гражданства. То есть он должен отдать долг Родине. На сегодняшний момент подобного механизма не существует.

Лопаты вместо автоматов
Кирилл Кабанов вспомнил недавнюю встречу с русскими жителями подмосковных Котельников, превращающихся в мигрантский анклав. В частности, момент, когда женщины жаловались на то, что мигранты говорили им: "Когда твоего мужа в СВО заберут, мы к тебе в гости придем". Эксперт отметил, что подобное говорили ему и жительницы Щелкова:

Это стало их трендом. Мы разговаривали об этом с сенатором Клишасом, он согласен с нами по поводу воинской обязанности для новых граждан. Но я, кстати, не сторонник вооружать этих людей. В армии есть и другие задачи – например, строительство укрепрайонов. Их можно использовать в качестве рабочей силы, чтобы не отвлекать бойцов, которые реально воюют.

Свою позицию Кирилл Кабанов объяснил личным опытом: когда он был кадровым офицером еще Советской армии, у него были солдаты родом из Средней Азии. С теми, кто шел служить осознанно, можно было работать. А вот те, кого "собирали по кишлакам" по призыву, помимо их желания, в итоге приносили "больше вреда, чем пользы".

Они служили по принципу: первый год "не понимаю", второй год – "не положено". Низкий уровень образования и очень высокий уровень агрессии сегодня присущ многим из тех, кто получает наше гражданство. Тем более что у них уже мозги промыты обвинениями России в "имперском угнетении",

– резюмировал эксперт.

Что с того?
Россия наполняется толпами людей, которым здесь не близко все – от менталитета и культуры до климата. Многим из них хочется только выжать из нашего государства максимум ресурсов лично для себя. Ради чего мы должны, рискуя своим благополучием, здоровьем, жизнями, будущим наших детей, предоставлять им "кормовую базу", откровенно непонятно.

Поэтому прибывающих к нам надо отсеивать. Отсекать откровенных паразитов и преступников от честных и трудолюбивых людей, для которых Россия – не пустой звук. Но искренность своих устремлений последние должны доказать. Стройбаты для этого подойдут. Работы на возвращенных в Россию землях много.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688040000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 27 июня 2023 года №45
- Маулен Ашимбаев: "Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы"
- Лауреатов конкурса для журналистов "Парасат" наградили в Сенате
- Мажилис одобрил законопроект о производстве и обороте органической продукции в первом чтении
- Казахстанско-кавказский коридор
- Спикер Мажилиса встретился с Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Если ситуация не улучшится, будут приняты кадровые решения
- Повышение пенсий и пособий, проактивное оказание соцподдержки: новый Социальный кодекс вступает в силу 1 июля в РК
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  