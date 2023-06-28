Коран православного Путина: почему на Западе жгут священные книги? - МК

15:03 29.06.2023

Идет финальная битва



На один из главных мусульманских праздников, Курбан-байрам, в Швеции Коран сожгли, а в России – подарили президенту. "Цивилизованный" мир проводит месячник извращенцев, а Россия запрещает пропаганду извращений. Битва идет. За что бьемся?



Идет финальная битва



Сейчас в Швеции нельзя разводить открытый огонь на улице. Но вот что заявила представитель шведской полиции Юлия Марич об акции с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма: "Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня". Конституционная защита чего?



"Я хочу протестовать перед большой мечетью Стокгольма и хочу обозначить свою позицию в отношении Корана. Я его разорву и сожгу", - написал деятель, собиравшийся сжечь Коран, в своей заявке в полицейских департамент.



"Я, я, я, хочу, хочу, хочу. И чтобы все видели. И мне наплевать на огромное число мусульман в стране, мне наплевать на то, что они чувствуют. Они дремучие, я прогрессивный, они должны жить так, как я хочу", - вот и весь "манифест".



Не в одних мусульманах в Швеции дело. Буквально пару лет назад Швеция входила в пятерку европейских стран, где больше всего нетерпимости к христианам (по данным "Обсерватории нетерпимости и дискриминации христиан Европы" OIDAC).



Это конституционная защита главной либеральной ценности. Либералы говорят, что – человека. А на деле – возведенного в абсолют эгоцентризма. И в обратную сторону это не работает, стрелочка не поворачивается. Согласовать акцию с сожжением флага ЛГБТ у стен какого-нибудь главного клуба извращенцев не выйдет – под предлогом того, что нельзя разводить открытый огонь на улице. Двойные стандарты в таких ситуациях – давно общее место.



Все это не может быть защитой человека по той простой причине, что ведет к вырождению. Это уже становится заметно даже на уровне физическом. Ролик, где наши выпускники поют песню "Я русский" завирусился в западных соцсетях, набрал за пару дней 22 миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев. И больше всего западную публику удивляет, что наши девушки и парни похожи на здоровых нормальных людей и даже сразу ясно, кто мальчик, а кто девочка.



Традиционные религии предполагают, что человек – венец творения. Они мешают вырождению, не дают либеральной идеологии идти против Творца (атеисты скажут – против природы).



Поэтому в "дивном новом мире" ждут Библию и Коран. Поэтому в России наш президент, православный, прижимает подаренный ему Коран к сердцу. Идет битва. Финальная.



Дм.Попов