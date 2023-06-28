Бабий слет. В Алматы начал работу "Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия"

15:17 29.06.2023

В Алматы начал работу Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия



ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ООН



В Казахстане начал работу Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия. Об этом сообщает пресс-центр ООН.



Альянс создан в рамках региональной программы для Центральной Азии и Афганистана, которую реализует инициатива ООН Spotlight Initiative ("Луч света") при поддержке Евросоюза. Это первая в своем роде платформа регионального сотрудничества, созданная для взаимодействия и обмена опытом между гражданским сообществом, государственными структурами и другими заинтересованными сторонами в Центральной Азии.



Альянс будет заниматься продвижением гендерного равенства, укреплением гражданского общества и созданием платформы для обмена знаниями и опытом, чтобы предотвращать и решать проблему гендерного насилия в регионе. Конечной целью Альянса является формирование нулевой терпимости к гендерному насилию, что благотворно скажется на жизни примерно 35 миллионов женщин и девочек в пяти странах Центральной Азии, отметили в ООН.



"Гендерное насилие представляет собой угрозу благополучию и правам женщин и девочек во всем мире. По данным ООН, каждая третья женщина и девочка в Центральной Азии в какой-то момент своей жизни подвергалась насилию", - говорится в сообщении пресс-центра.



Мероприятие по случаю старта работы Альянса собрало 27 июня в Алматы более 70 представителей Евросоюза, ООН, стран Центральной Азии, дипломатического корпуса, организаций гражданского общества, СМИ и молодежных объединений.



"Только совместными усилиями можно эффективно бороться с гендерным насилием, поэтому Альянс основан на сотрудничестве всех участников. Альянс открыт для всех заинтересованных в борьбе с гендерным насилием в Центральной Азии. Это, в первую очередь, гражданское общество, государственные структуры, правоохранительные органы, молодежные движения, активисты, бизнес, средства массовой информации и лидеры мнений, академические круги, ученые и исследователи", - рассказала представительница структуры "ООН-женщины" в Казахстане Мария Доценко.