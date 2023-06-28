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Как разворовать миллиард? Проект иссык-кульского города Асман
15:20 29.06.2023

Город "Асман" на Иссык-Куле: Глава госдирекции при Управделами президента сообщил, что подписан контракт на 1 млрд долларов

Turmush - На месте строительства экологически чистого города "Асман" готовятся к церемонии закладки капсулы. Она состоится 30 июня 2023 года.

В церемонии, как ожидается, примет участие президент Садыр Жапаров, члены Кабинета министров. На месте устанавливают юрты, готовят площадку для гостей.



Под строительство "Города будущего "Асман" выбрали земельный участок между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты Иссык-Кульского района.

По данным руководителя государственной дирекции по строительству экологически чистого города "Асман" при Управлении делами президента КР Руслана Акматалиева, сейчас ведется строительство вахтового (рабочего) поселка на 500 мест. Там будут проживать строители.

Акматалиев также озвучил, что подписан контракт на 1 млрд долларов с корейскими инвесторами. Также, с его слов, есть и другие инвесторы.

По некоторым данным, группа инвесторов из Южной Кореи уже прибыла в Кыргызстан. Представителями каких компаний они являются, пока неизвестно.

Президент Садыр Жапаров 30 мая во время открытия нового парка в городе Чолпон-Ата сообщал, что на протяжении 1,5 лет велась подготовка проекта, оформление документации. "Готов проект города "Асман". 30 июня заложим капсулу. Это будет город на 4000 гектарах, в котором будут проживать 500-700 тыс. человек. Заниматься этим [строительством] будут международные компании, зарубежные инвесторы. Мы из государственного бюджета не будем тратить ни копейки, да и денег строить город у нас нет. Мы собрали инвесторов, которые вместе будут строить его", - сообщал президент.



Turmush ранее писал, что для строительства города постановлением Кабинета министров от 8 октября 2021 года была создана государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман.

Кабинет министров 22 марта 2023 года принял постановление "О передаче Государственной дирекции по строительству экологически чистого города Асман в ведение Управления делами Президента Кыргызской Республики".

Такое решение принято в целях повышения эффективности и ускорения принятия оперативных решений для реализации пилотного проекта.

12 апреля 2023 года дирекция была перерегистрирована как "Учреждение "Государственная дирекция по строительству экологически чистого города Асман" при Управлении делами президента КР". Учреждение зарегистрировано в городе Балыкчы, а руководителем стал Акматалиев Руслан Бекболотович (один из инициаторов проекта).

По данным Госдирекции по строительству города "Асман", общая территория по реализацию проекта составляет 4 тыс. 15 гектаров, из них 3 тыс. 143 гектаров прошли процедуру трансформации. Были обозначены границы, а 872 гектара будут трансформироваться в рамках второго этапа.



Как сообщала пресс-служба главы государства, в эко-городе будут применены передовые цифровые телекоммуникационные технологии.

Turmush ранее писал, что для строительства "Города будущего "Асман" выбрали земельный участок между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты.

Источник - turmush.kg
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