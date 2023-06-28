Китай. В провинции Хэнань обнаружены гробницы возрастом 1600 лет

22:27 29.06.2023

В провинции Хэнань обнаружены гробницы возрастом 1600 лет



28 июня, "Жэньминь жибао" онлайн -- По информации, полученной 26 июня из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, специалисты во время археологических раскопок в процессе строительства портовой зоны аэропорта Чжэнчжоу обнаружили 22 гробницы в деревне Лаочжуанши.



Возраст захоронений составляет примерно 1600 лет, по времени они относятся к периодам от Восточной Хань (25 - 220 гг.) до династий Мин (1368 - 1644 гг.) и Цин (1644 - 1912 гг.).



Среди обнаруженных культурных памятников, особенно изысканными являются кирпичные фрески, имитирующие деревянные сооружения периодов династий Сун и Цзинь, а также настенные рисунки эпохи династии Цин.



Все эти находки имеют важную ценность для изучения древней архитектуры, домашнего быта и концепции похорон.