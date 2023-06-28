28-летняя вице-президентка российского "Локо-банка" К.Байкова пьяная выпала из 11 этажа

23:25 29.06.2023

28-летняя вице-президент "Локо-Банка" Кристина Байкова найдена мертвой под окнами дома в Москве



Полиция расследует загадочную смерть 28-летней Кристины Байковой, занимавшей должность вице-президента "Локо-Банка". 23 июня девушка выпала из окна многоэтажки.



