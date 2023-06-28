 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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28-летняя вице-президентка российского "Локо-банка" К.Байкова пьяная выпала из 11 этажа
23:25 29.06.2023

28-летняя вице-президент "Локо-Банка" Кристина Байкова найдена мертвой под окнами дома в Москве

Полиция расследует загадочную смерть 28-летней Кристины Байковой, занимавшей должность вице-президента "Локо-Банка". 23 июня девушка выпала из окна многоэтажки.



Тело Байковой было найдено под окнами ее квартиры на Ходынском бульваре, расположенной на 11 этаже. 23 июня девушка пригласила в гости 34-летнего приятеля по имени Андрей.

Как сообщил молодой человек, Кристина сама позвала его выпить и поболтать. В какой-то момент он отвлекся, а девушка почему-то оказала на балконе и сорвалась вниз с парапета.

Все произошло молниеносно. Но Андрей не растерялся и сразу же вызвал скорую помощь, однако все усилия прибывших врачей оказались тщетны. Топ-менеджер скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства этой загадочной смерти и пытаются выяснить, что же произошло в ту роковую ночь.

Автор текста:Евгения Виноградова

Источник - starhit.ru
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